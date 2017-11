8 trải nghiệm tuyệt vời ở Hội An nên thử khi đến đây

Ăn cao lầu: Cao lầu là món ăn nổi tiếng của đất Hội An. Về nguồn gốc của tên cao lầu, đến nay vẫn chưa có ai lý giải được. Sợi mì của cao lầu làm từ gạo ngon được ngâm vào nước tro sau đó xay thành bột và được lọc nhiều lần, cán thành miếng và thành sợi nhỏ để hấp rồi đưa đi phơi khô. Nếu như các món bún, phở dùng nhiều nước dùng thì cao lầu không như vậy. Trong một tô cao lầu có tóp mỡ, một chút nước trộn, thịt xá xíu và rau thơm. Các thực khách trước khi ăn sẽ trộn đều các nguyên liệu và đưa vào miệng để cảm nhận hết hương vị hòa lẫn của béo ngậy từ tóp mỡ, thanh mát của rau, thơm của thịt, dai và giòn của sợi mì cùng vị cay của gia vị từ ớt. Ảnh: CNN Go. Thăm làng rau Trà Quế: Nằm cách trung tâm hội An khoảng 3 km, làng rau Trà Quế là nơi trồng hàng chục loại rau cung cấp cho phố cổ cũng như các địa bàn khác. Đây là điểm thu hút du khách đến tham quan rất đông, 3 loại rau nổi tiếng ở ngôi làng này gồm rau húng tía, rau răm và rau ngò. Rau ở đây được trồng theo quy trình sạch, đất được bón bằng rong vớt từ dưới sông lên. Du khách có thể mua tour đến làng rau Trà Quế hoặc tự đi bằng xe máy, xe đạp. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm công việc của người trồng rau, nghe giới thiệu về các ruộng rau, quá trình chăm sóc... Ảnh: JJenie/Instagram. Thả hoa đăng trên sông Hoài: Khung cảnh phố cổ Hội An càng trở nên hấp dẫn vào buổi tối, đó là thời điểm hàng ngàn chiếc đèn lồng được thắp sáng. Vào dịp mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng, du khách có thể tham gia thả hoa đăng trên sông Hoài. Mặt sông phẳng lặng, yên tĩnh bỗng sáng bừng với hàng trăm chiếc đèn hoa đăng lấp lánh. Hiện nay, hoa đăng vẫn có bán cả ngày thường, nên bạn có thể mua và thả xuống kèm gửi gắm những ước nguyện của mình. Ảnh: Hải An - Minh Hoàng. Uống cà phê trong phố cổ: Sau khi đi dạo quanh phố cổ, bạn có thể dừng chân tại một quán cà phê ven đường để vừa nhâm nhi vừa nghỉ ngơi. Các quán cà phê ở Hội An không quá rộng nhưng được bài trí với phong cách hoài cổ cùng tông màu nâu trầm càng làm cho không gian thêm giản dị nhưng rất đỗi gần gũi với mọi người. Khi bước vào các quán, khách như trút bỏ được sự nhộn nhịp, ồn ào để hòa mình vào không gian lặng lẽ và mùi cà phê thơm nồng. Du khách có thể chọn những quán có tầng 2 để ngắm toàn bộ phong cảnh xung quanh. Ảnh: Quang Minh. Thăm rừng dừa Bảy Mẫu: Nằm cách trung tâm khoảng 3 km, rừng dừa Bảy Mẫu đưa đến cho du khách cảm nhận như đang tham quan ở miền sông nước Nam Bộ. Rừng dừa nằm cạnh 3 con sông là Hoài, Thu Bồn, Đến Võng. Khi tới đây, bạn sẽ được ngồi trên thuyền thúng và đi vào khám phá bên trong. Lúc ngồi trên thuyền thúng, du khách sẽ được hướng dẫn làm nhẫn, vòng đội đầu từ lá dừa nước... Với những ai lần đầu đi thuyền thúng, có thể tự trải nghiệm cảm giác chèo loại thuyền độc đáo này. Ảnh: Sashna Zarkina/Instagram. Đạp xe quanh phố cổ: Ngoài dạo phố cổ bằng cách đi bộ, bạn có thể khám phá Hội An bằng xe đạp thuê. Với diện tích khu phố cổ không quá rộng, đường đi dễ tìm... phù hợp để bạn thực hiện trải nghiệm này. Trên đường đi, du khách nhớ ghé hội quán Quảng Đông, Chùa Cầu, các nhà cổ hàng trăm năm tuổi... Bên cạnh đó, du khách có thể tự đạp xe ra ngoài phố cổ, khám phá cảnh làng quê thanh bình với ruộng lúa, triền đê, cuộc sống mộc mạc của cư dân xung quanh Hội An. Ảnh:Acoupleofbackpacks/Instagram. Ăn các món ăn nức tiếng gần xa: Với những người mê ẩm thực, Hội An chắc chắn là địa điểm hấp dẫn để thưởng thức những món ăn có phong vị riêng. Bạn đừng quên ăn bánh mỳ Phượng, ăn cơm gà, mì Quảng, hoành thánh đặc biệt là hoành thánh chiên được nhiều du khách lựa chọn. Ngoài ra, trên các con đường dọc phố cổ còn bày bán các loại bánh đập, bánh sắn, bánh tráng nướng, bánh xèo... Ảnh: Quang Minh. Đi thuyền trên sông Hoài: Thuyền dùng để chở khách trên sông hoàn toàn được chèo bằng tay, không dùng động cơ máy móc, nên du khách cảm nhận được không khí thanh bình của phố cổ. Bạn sẽ được ngắm khung cảnh hai bên bờ sông với những căn nhà cổ hàng trăm năm tuổi, dòng người nhộn nhịp rảo bước. Khi ngồi trên thuyền, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện từ người lái đò về Hội An và cuộc sống nơi đây. Trải nghiệm này càng tuyệt vời hơn khi bạn đi thuyền vào buổi tối. Ánh đèn lồng hắt xuống dòng sông lấp lánh cùng ánh đèn hoa đăng trôi trên dòng nước sẽ là ấn tượng khó phai trong lòng lữ khách. Ảnh: Quang Minh.

