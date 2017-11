Cặp đôi Sài Gòn cùng nhau tới vùng đất "tình" nhất thế gian

Luôn ấp ủ giấc mơ được đặt chân tới nước Ý – nơi được ví như thiên đường tình yêu, đất nước lãng mạn nhất thế giới, Thục Nghi, cô nàng 27 tuổi làm công việc thiết kế thời trang tại Sài Gòn đã quyết tâm tới nơi đây trong tuần trăng mật của mình. Và trong chuyến đi đáng nhớ này, Thục Nghi cùng chồng tới với thành Rome, ghé thăm đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới. Cặp đôi Sài Gòn này đến với nước Ý vào tháng 3. Thời tiết khi đó khoảng 10 -15 độ, khá ấm áp. Thục Nghi cho biết: “Mình có nghe mọi người chia sẻ thời gian đẹp để đến Rome la tháng 3 đến tháng 10, nhưng nếu không muốn phải xếp hàng đông đúc khi đến những danh lam thắng cảnh thì nên tránh vào tháng 6 đến 8, vì đây là mùa cao điểm". Theo Thục Nghi, những điểm đến cần phải ghé qua khi đặt chân đến với nước Ý xinh đẹp là đấu trường La Mã Colosseum và quần thể di tích La mã cổ đại được xây dựng trước những năm 80, đền Pantheon bằng đá Ganit khổng lồ, Pasilica of St.John Lateran, Foro Romano, Fontana Di Trevi… “Có một 1 nơi nhất định phải đến khi ghé qua Rome là Vatican, đất nước nhỏ nhất thế giới nằm gọn trong lòng nước Ý. Người ta thường đùa, Vatican đẹp như thiên đường của Adam va Eva. Thật không sai, điều làm nên tầm vóc của thành quốc này đó là các công trình kiến trúc tuyệt đẹp thời kì Phục hưng. Đây là nơi hội tụ các bậc thầy về hội họa kiến trúc. Những công trình kiến trúc vô giá, chạm khắc cực kì tinh xảo trên các mái vòm nhà thờ, thánh đường đưa nơi đây trở thành quốc gia của nghệ thuật vĩnh hằng. Mình đã không thể tin được vào mắt khi ngắm nhìn tuyệt tác hùng vĩ này”. Về kinh phí, ở Rome khách sạn và ăn uống rẻ hơn nhiều so với các thành phố khác của ý như Venice. Hơn nữa, đa phần các địa điểm tham quan nổi bật đều gần nhau nên có thể đi bộ, tiết kiệm được một khoản lớn chi phí di chuyển. Rome của nước Ý chủ yếu thích hợp cho những người thích khám phá, chiêm ngưỡng các di tích lịch sử, những công trình kiến trúc, tuyệt tác điêu khác nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Những công trình kiến trúc vô giá, chạm khắc cực kì tinh xảo trên các mái vòm nhà thờ, thánh đường đưa nơi đây trở thành quốc gia của nghệ thuật vĩnh hằng. Chuyến đi châu Âu đầu tiên nên đôi vợ chồng trẻ gặp khá nhiều khó khăn. Thậm chí cô nàng còn bị stress vì quá lo lắng. Tuy nhiên, những gì được trải nghiệm ở đất nước xinh đẹp này đã khiến cô không thể nào quên. Mời quý độc giả xem video Kinh nghiệm du lịch nước Ý, ăn gì, ở đâu? - Nguồn: Go Du Lịch

