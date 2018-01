Bích họa bên những ngôi nhà lụp xụp ở Đồng Tháp

Người dân xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) được dịp mãn nhãn khi nhìn những bức ảnh to trang trí ngay nhà mình. Đó là vào những ngày giữa tháng 11, khi dự án Nghệ thuật cộng đồng “Làng bích họa hữu nghị Việt - Úc" được triển khai. Công trình do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tài trợ với hơn 60 bức tranh lớn, nhỏ. Gần 30 họa sĩ đến từ Australia, TP.HCM và sinh viên Đại học Đồng Tháp thực hiện trên các vách tôn, tường nhà, hàng rào... Những bức tranh vẽ mang màu sắc văn hóa của địa phương như sen hồng, cò trắng, sếu đầu đỏ,... kết hợp hài hòa đặc trưng của xứ sở chuột túi như đà điểu, nhà hát Opera Sydney... Những chú chó được các họa sĩ vẽ trên tường ngôi nhà của anh Võ Thành Nghiệp. Anh Nghiệp cho biết các họa sĩ khảo sát rồi ngỏ lời vẽ tranh lên các vách tường nhà anh. "Mình thấy mới lạ và đẹp nên đồng ý cho các họa sĩ vẽ", anh Nghiệp chia sẻ. Những chú chó cũng tỏ vẻ thích thú quanh những hình họa chân dung mình. Một bức tranh đà điểu được thể hiện trên nhà người dân. Ông Nguyễn Văn Chung (70 tuổi) cho biết bức họa do các họa sĩ tự lên ý tưởng và thực hiện. Buổi chiều, ông Trần Thanh Sơn dắt cháu tham quan những bức tranh vẽ trong làng. Một bức tranh dài khoảng 20m cao 5 m quảng bá cảnh quan và con người Australia. Trên tay cô gái cầm hoa sen hồng và có đàn sếu đầu đỏ bay ngang, biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp. Làng bích họa hoàn thành ra mắt người dân địa phương và du khách từ tháng 12. Không chỉ dân địa phương mà du khách các nơi tò mò đổ về xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh ngày một đông để chiêm ngưỡng. Một người dân nơi đây nói vui: "Từ lúc có cô gái đứng chào làm mấy ông đi gánh nước té hoài". Những bức tranh được vẽ trên mái tôn ven kinh tạo nên cảnh thơ mộng cho người dân miền sông nước. Những bức tranh được vẽ bên những mái nhà đơn sơ cũng thu hút người đi đường. Hình ảnh chim cánh cụt lạ mắt được trang trí bên bờ sông Tiền. Cùng với cầu Cao Lãnh, công trình thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong có tổng kinh phí xây dựng 3.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia là 160 triệu USD. Tất cả thể hiện tinh thần gắn kết của Chính phủ Australia và Việt Nam. Những bức tranh được trang trí trước trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão, TP. Cao Lãnh. Khi cầu Cao Lãnh được thông xe, ngôi làng bích họa sẽ trở thành điểm nhấn du lịch thu hút khách cùng với một số địa danh đặc sắc khác của Đồng Tháp. Mời quý độc giả xem video Làng Bích họa dưới chân cầu Cao Lãnh - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

