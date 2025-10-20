Xúc động những món quà tặng mẹ ngày 20/10

Dịp 20/10, dành tặng mẹ những món quà ý nghĩa từ album hình, bữa tối ấm cúng đến hoa giấy hay tranh tự vẽ sẽ khiến mẹ thật xúc động.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để các thành viên trong gia đình bày tỏ tình cảm với người mẹ yêu quý. Một món quà không cần đắt tiền nhưng chứa đầy tình cảm sẽ khiến mẹ xúc động và hạnh phúc.

Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn gửi đến mẹ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đặc biệt này.

Album hình kỷ niệm hành trình lớn lên cùng mẹ

Một cuốn album ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên mẹ chính là món quà 20/10 đầy ý nghĩa. Album có thể tổng hợp những bức ảnh từ thuở bé, các dịp đặc biệt trong gia đình cho đến những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Việc tự tay thiết kế album, chọn hình, trang trí từng trang sẽ khiến mẹ bất ngờ và trân trọng tình cảm mà bạn gửi gắm. Mỗi bức hình như một mảnh ghép của hành trình lớn lên, nhắc nhở mẹ về những kỷ niệm ngọt ngào mà hai mẹ con cùng trải qua.

Tự nấu một buổi tối ấm cúng bên mẹ

Một bữa tối ấm áp do chính tay bạn chuẩn bị sẽ là món quà vô giá trong ngày 20/10. Dù chỉ là những món đơn giản, nhưng được quây quần bên nhau, cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ khiến mẹ hạnh phúc.

Bạn có thể chuẩn bị các món mẹ thích, thêm một chút trang trí bàn ăn và nến để bữa tối trở nên ấm cúng hơn. Không gì quý giá bằng khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau thưởng thức bữa ăn, tạo nên kỷ niệm khó quên trong Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hoa giấy tự xếp – món quà giữ lâu, đầy sáng tạo

Thay vì những bó hoa tươi nhanh héo, bạn có thể dành thời gian tự tay xếp những bông hoa giấy thành một bó xinh xắn. Món quà này không chỉ thay lời yêu thương mà còn thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ của bạn.

Một bó hoa giấy có thể được mẹ giữ làm kỷ niệm thật lâu, nhắc nhớ về tình cảm mà bạn dành cho mẹ trong ngày đặc biệt.

Tự tay đan khăn, đan len – ấm áp tình cảm

Một chiếc khăn ấm, một túi len xinh xắn hay một chiếc ví nhỏ do chính tay bạn móc sẽ là món quà ý nghĩa. Từng mũi len, từng đường may đều chứa đựng tình cảm và sự kiên nhẫn, khiến mẹ cảm nhận được sự yêu thương chân thành.

Đây là món quà vừa thực tế vừa tinh tế, mang hơi ấm từ bàn tay của bạn đến mẹ, đặc biệt trong những ngày trời se lạnh.

Tranh tự vẽ kèm lời chúc từ cả nhà

Một bức tranh tự vẽ, kèm theo lời chúc, tâm tình đầy yêu thương từ các thành viên trong gia đình sẽ khiến mẹ bất ngờ và xúc động. Bạn có thể vẽ tranh theo sở thích của mẹ, thêm các chi tiết gia đình, hoa lá hay hình ảnh kỷ niệm để bức tranh thêm sống động. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là cách lưu giữ tình cảm, lời yêu thương chân thành từ cả nhà dành cho mẹ.

Dù là album ảnh, bữa tối ấm cúng, hoa giấy, đồ len tự móc hay tranh vẽ, điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm chân thành mà bạn gửi gắm. Dịp 20/10 này, dành cho mẹ những khoảnh khắc đáng nhớ sẽ khiến ngày của mẹ trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Món quà không cần giá trị lớn, mà là sự quan tâm, tình yêu và thời gian mà bạn dành cho mẹ.