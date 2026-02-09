Hà Nội

Xã hội

Xuân thắm tình quân dân trên vùng biên giới Sa Loong

Trong không khí vui tươi thắm tình quân dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Sa Loong và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã cùng nhau giao lưu bên nhịp cồng chiêng.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết đầm ấm và đủ đầy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Đảng ủy xã Sa Loong tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”.

Những phần quà là các nhu yếu phẩm cùng những chiếc bánh chưng được trao tận tay đồng bào dân tộc thiểu số trong nhịp cồng chiêng vang lên bên ánh lửa hồng, vòng xoang kết nối giữa Bộ đội Biên phòng và đồng bào ở xã biên giới Sa Loong thêm thắm nghĩa tình. Một không khí Xuân vui tươi, phấn khởi đang ngập tràn trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.

mo-qan.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng Nhân dân xã biên giới Sa Loong tham gia gói bánh chưng.

Xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi có đường biên dài hơn 16,5 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 58% dân số toàn xã, với 15 dân tộc cùng sinh sống.

Già làng A Luông thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong chia sẻ, Bộ đội Biên phòng hỗ trợ gạo nếp, đậu xanh, thịt và cử cán bộ, chiến sĩ xuống cùng bà con gói bánh chưng. Một không khí vui tươi, đầm ấm của mùa xuân đang tràn ngập vùng đất biên giới này.

o-dong.jpg
Nhân dân xã biên giới nhận các nhu yếu phẩm từ gian hàng 0 đồng.

Niềm vui càng nhân lên gấp bội, bởi dịp này, Bộ đội Biên phòng còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân; tổ chức “Gian hàng không đồng” với nhiều bánh kẹo Tết; trao tặng quà Tết cho Nhân dân và các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; trao tặng bò giống cho hộ nghèo. Tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.

34.jpg
Trao tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã biên giới Sa Loong

Ông Thao Khi- người có uy tín thôn Đăk Vang, xã Sa Loong xúc động cho biết, tôi và dân làng rất vui mừng vì Bộ đội Biên phòng về tổ chức chương trình Tết cho bà con, trao những suất quà thật là ý nghĩa, ai nấy đều vui mừng phấn khởi và chắc chắn sẽ đón Tết vui tươi, đầm ấm. Bộ đội Biên phòng tốt lắm, gắn bó sâu sắc với dân, giúp đỡ dân rất nhiều trong cuộc sống.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đón xuân no, đủ đầy.

yyahgcxc.jpg
Tặng quà cho các em học sinh nghèo, học giỏi

Đồng thời, chương trình còn tạo động lực để Nhân dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Trương Thiên An, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên được Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trên địa bàn khu vực biên giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

qua.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tặng quà Tết cho Nhân dân xã biên giới Sa Loong

Việc làm này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và là dịp để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tri ân đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới đã luôn cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

bien-o.jpg
Bộ đội Biên phòng tặng bánh chưng cho Nhân dân xã biên giới Sa Loong

Sắc Xuân đang rộn ràng trên vùng đất biên giới Sa Loong, tràn ngập khắp các thôn, làng ở khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ngãi. Một mùa xuân mới lại về, Quán triệt sâu sắc phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã và đang cùng với đồng bào các dân tộc ở 9 xã biên giới đón thêm một mùa Xuân mới thắm tình quân dân.

