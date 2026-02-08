Hà Nội

Xã hội

Xử lý nhóm người đi xe mô tô phân khối lớn vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Lực lượng chức năng xác định đoàn xe gồm 11 xe mô tô phân khối lớn do 11 nam giới điều khiển, di chuyển trên tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ.

Gia Đạt

Ngày 8/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tối 7/2/2026, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, về việc xác minh phản ánh qua video clip ghi nhận hình ảnh một đoàn xe mô tô phân khối lớn di chuyển vào đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

capture-783.jpg
Nhóm người đi xe mô tô phân khối lớn vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đoàn xe gồm 11 xe mô tô phân khối lớn do 11 nam giới điều khiển (trong đó có 3 xe chở theo 1 người ngồi sau), di chuyển trên tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ theo hướng từ Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Đến sáng ngày 8/2, lực lượng CSGT Phú Thọ phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra các phương tiện tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, sau đó mời nhóm người trên về Công an phường Minh Xuân làm việc theo quy định.

Quá trình làm việc xác định nhóm gồm 11 nam, 3 nữ, trong đó 11 xe mô tô do 11 nam quốc tịch nước ngoài điều khiển (trong đó quốc tịch: Bahrain: 3 người; Saudi Arabia: 3 người; United Arab Emirates (UAE): 2 người; Qatar: 1 người; Kuwait: 1 người; Oman: 1 người).

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp trên về hành vi: “Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc”, mức phạt tiền 5.000.000 đồng/trường hợp theo quy định. Qua kiểm tra, các công dân đều có giấy phép lái xe hợp pháp, thị thực nhập cảnh đúng quy định; các phương tiện mô tô có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là người nước ngoài điều khiển phương tiện tại Việt Nam, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về giao thông đường bộ; tuyệt đối không điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.

Nguồn: ĐTHĐT.
