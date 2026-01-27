Đăng tải thông tin sai sự thật việc cấm xe tải, người phụ nữ nhận 'trái đắng'

Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về việc cấm xe tải để bán giấy đi đường cho nhân dân, gây hoang mang dư luận. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ chủ tài khoản là chị N.T.P (33 tuổi, trú tại Tây Phương, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, chị P thừa nhận đã đăng tải thông tin không được kiểm chứng, chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Ngày 23/01/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị P theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ).

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc đăng tải thông tin sai sự thật không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý của cộng đồng, làm phức tạp tình hình địa phương và cản trở hoạt động của cơ quan chức năng.