Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đăng tải thông tin sai sự thật việc cấm xe tải, người phụ nữ nhận 'trái đắng'

Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thiên Tuấn

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về việc cấm xe tải để bán giấy đi đường cho nhân dân, gây hoang mang dư luận. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ chủ tài khoản là chị N.T.P (33 tuổi, trú tại Tây Phương, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, chị P thừa nhận đã đăng tải thông tin không được kiểm chứng, chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

34.jpg
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Ngày 23/01/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị P theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ).

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc đăng tải thông tin sai sự thật không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý của cộng đồng, làm phức tạp tình hình địa phương và cản trở hoạt động của cơ quan chức năng.

#công an #hà nội #cấm đường #xe tải #phụ nữ #xử lý

Bài liên quan

Xã hội

Điều tra vụ nữ giúp việc bị tố bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Qua camera giám sát, một gia đình tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội phát hiện người giúp việc có những hành vi bạo hành với người thân cao tuổi.

Ngày 26/1, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn. Theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1 trên địa bàn phường. Sau khi nhận trình báo của gia đình bà cụ, cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi giám định thương tích và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

capture-671.png
Hình ảnh cắt từ clip.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ 5 đối tượng trong vụ gây rối tại hầm Kim Liên ở Hà Nội

Liên quan vụ việc xô xát xảy ra tại hầm Kim Liên, Công an đã tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ 8 đối tượng trong vụ gây rối tại hầm Kim Liên.

1.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng 2 tiền án vẫn đi trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Hiến đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị đã bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến (SN 1966, trú tại xã Trần Phú, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

download.png
Đối tượng Trương Thị Hiến.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới