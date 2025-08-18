Xã Nguyễn Lương Bằng phấn đấu hoàn thành xây dựng Khu kinh tế chuyên biệt

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh như trên khi chỉ đạo đại hội đại biểu xã Nguyễn Lương Bằng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ngày 18/8.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng vào sự phát triển bứt phá của xã Nguyễn Lương Bằng trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đề nghị toàn Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tạo thành nội lực để vượt qua khó khăn, thực hiện các mục tiêu đề ra.

Nhấn mạnh những tiềm năng lợi thế của xã, ông Lê Văn Hiệu đề nghị chính quyền xã cần chủ động nghiên cứu lập và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hình thành khu kinh tế chuyên biệt phía Tây Hải Phòng.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để đầu tư các dự án có trọng điểm, thiết thực, dân; thông, thủy lợi, văn hóa - giáo dục - y tế, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân, khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế số, phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp. Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, nông nghiệp hữu cơ, truy xuất nguồn gốc.

Cấp uỷ, chính quyền xã cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử trên địa bàn, các lễ hội truyền thống gắn với xây dựng không gian văn hoá cộng đồng hiện đại; phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, phấn đấu xóa nghèo trước năm 2028.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng cũng lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ xã một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới tư duy quản lý theo hướng “chính quyền kiến tạo, chủ động, kịp thời phục vụ”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm trung tâm, sớm hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Ông Nguyễn Văn Nhật, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Lương Bằng phát biểu khai mạc Đại hội

Xã Nguyễn Lương Bằng được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Phạm Kha và xã Nhân Quyền, một phần diện tích và toàn bộ dân số của xã Đoàn Tùng và xã Thanh Tùng. Sau sáp nhập, xã Nguyễn Lương Bằng có diện tích tự nhiên 21,78 km², dân số 33.838 người với 14 thôn, khu dân cư. Đảng bộ xã có 38 tổ chức đảng với 1.187 đảng viên.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương thuộc xã Nguyễn Lương Bằng ngày nay đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đạt được những kết quả quan trọng.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ tăng bình quân trên 10%/năm.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng 23 dự án, công trình trọng điểm. Hệ thống hạ tầng giao thông cơ bản đồng bộ, thuận tiện cho việc kết nối, hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa. Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 220 triệu đồng. Phong trào xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả cao. Đến nay, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Chất lượng giáo dục có nhiều kết quả tiến bộ. 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia, 14/14 thôn giữ vững danh hiệu “làng văn hóa”, các di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị. Năm 2024, tổng số hộ nghèo của cả 4 xã trước hợp nhất giảm xuống còn 1,1%.

Tại Đại hội, Đảng bộ xã Nguyễn Lương Bằng thống nhất thông qua 24 chỉ tiêu cụ thể, 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 6 công trình trọng điểm triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Lương Bằng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 30 người; Ban Thường vụ Đảng uỷ phường gồm 11 người. Ông Nguyễn Văn Nhật giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Duy Thăng và ông Bùi Trọng Thược giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.