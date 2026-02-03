Hà Nội

Vua Hittite chưa rõ danh tính trong dấu tích phiến đất sét cổ 3.500 năm

Kho tri thức

Những phiến đất sét khắc chữ hình nêm và con dấu 3.500 năm tuổi hé lộ về một vị vua người Hittite chưa được biết đến.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Các nhà khảo cổ học ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã khai quật được những phiến đất sét khắc chữ hình nêm và dấu ấn con dấu có niên đại 3.500 năm tuổi, được cho là từng thuộc về một vị vua Hittite vô danh. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc nghiên cứu những hiện vật này giúp hé lộ những thông tin mới về thế giới chính trị và hành chính của thời kỳ cuối Thời Đại Đồ Đồng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát hiện này được thực hiện tại Aççana Höyük, thành phố cổ Alalakh, nằm ở tỉnh Hatay. Các nhà nghiên cứu mô tả phát hiện này là một trong những bước đột phá khảo cổ học quan trọng nhất trong những năm gần đây, giúp hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa vương quốc Mitanni và Hittite. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Các hiện vật được tìm thấy từ tàn tích cháy rụi của một khu phức hợp hành chính, được bảo quản dưới những lớp tro dày. Theo Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy, thành phố này có thể đã bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn lớn, nhưng các tấm bia đá vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Được viết bằng tiếng Akkad, những tấm bia này ghi lại các đơn đặt hàng đồ nội thất, danh sách nhân viên và việc phân phối lương thực và nguyên vật liệu. Các chuyên gia cho rằng, những chi tiết này cho thấy một bộ máy hành chính được tổ chức rất chặt chẽ, quản lý các vấn đề kinh tế và chính trị trên toàn vương quốc Mitanni. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại các lớp đất phía trên của khu di tích, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bộ dấu ấn con dấu mang tên và biểu tượng của một vị vua Hittite chưa được xác định danh tính. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát hiện này cung cấp bằng chứng mới về sự chuyển mình của thành phố vào phạm vi ảnh hưởng của người Hittite sau khi quyền kiểm soát của Mitanni suy yếu. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Phiến đất sét #chữ hình nêm #con dấu #hỏa hoạn #tàn tích

