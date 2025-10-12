Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vũ Ngọc Ánh 'Tiếng sét trong mưa' khoe con trai mới chào đời

Giải trí

Vũ Ngọc Ánh 'Tiếng sét trong mưa' khoe con trai mới chào đời

Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài vừa chào đón con trai thứ hai gia nhập tổ ấm. Cách đây 6 năm, cặp đôi có con gái. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Vũ Ngọc Ánh)
Trên trang cá nhân, Vũ Ngọc Ánh chia sẻ hình ảnh bên Anh Tài và con trai vừa chào đời Mario.
Trên trang cá nhân, Vũ Ngọc Ánh chia sẻ hình ảnh bên Anh Tài và con trai vừa chào đời Mario.
Nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa viết trên trang cá nhân: "Mới hôm qua, mẹ vẫn còn hồi hộp chuẩn bị cho khoảnh khắc đón con chào đời. Giờ đây, khi được ôm con trong vòng tay, niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động vẫn vẹn nguyên như 6 năm trước, khi chào đón chị Bảo Bối đến với thế giới này".
Nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa viết trên trang cá nhân: "Mới hôm qua, mẹ vẫn còn hồi hộp chuẩn bị cho khoảnh khắc đón con chào đời. Giờ đây, khi được ôm con trong vòng tay, niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động vẫn vẹn nguyên như 6 năm trước, khi chào đón chị Bảo Bối đến với thế giới này".
Anh Tài dí dỏm chia sẻ: "Tính ở thêm ít bữa nữa mới ra mà ông bà hối quá, thêm bà Bối nữa nên con chào ông bà cô chú anh chị. Con là Mario và con đã sẵn sàng để giải cứu công chúa".
Anh Tài dí dỏm chia sẻ: "Tính ở thêm ít bữa nữa mới ra mà ông bà hối quá, thêm bà Bối nữa nên con chào ông bà cô chú anh chị. Con là Mario và con đã sẵn sàng để giải cứu công chúa".
Trước khi sắp lâm bồn, Vũ Ngọc Ánh nhắn nhủ chồng và con gái: "Cản ơn chồng Anh Tài và em bé Bảo Bối đã cùng đồng hành và chăm sóc mẹ! Giờ nhà mình sắp thêm thành viên mới rồi".
Trước khi sắp lâm bồn, Vũ Ngọc Ánh nhắn nhủ chồng và con gái: "Cản ơn chồng Anh Tài và em bé Bảo Bối đã cùng đồng hành và chăm sóc mẹ! Giờ nhà mình sắp thêm thành viên mới rồi".
Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa vẫn gợi cảm hết phần người khác khi mang bầu lần 2.
Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa vẫn gợi cảm hết phần người khác khi mang bầu lần 2.
Vợ Anh Tài thực hiện nhiều bộ ảnh nghệ thuật khi mang thai.
Vợ Anh Tài thực hiện nhiều bộ ảnh nghệ thuật khi mang thai.
Nữ diễn viên sinh năm 1990 tăng khoảng 13kg trong thời gian bầu bí.
Nữ diễn viên sinh năm 1990 tăng khoảng 13kg trong thời gian bầu bí.
Anh Tài và Ngọc Ánh kết hôn vào tháng 2/2019 sau 3 năm hẹn hò.
Anh Tài và Ngọc Ánh kết hôn vào tháng 2/2019 sau 3 năm hẹn hò.
Con gái đầu lòng của cặp đôi thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.
Con gái đầu lòng của cặp đôi thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.
Vũ Ngọc Ánh khoe ái nữ xinh xắn, đáng yêu.
Vũ Ngọc Ánh khoe ái nữ xinh xắn, đáng yêu.
Nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa hài hước cho biết, bé Bảo Bối điệu đà giống Anh Tài. "Mẹ nhớ hồi còn nhỏ mẹ cũng đâu có điệu cỡ này. Chắc gen của ba Anh Tài", Vũ Ngọc Ánh viết trên trang cá nhân.
Nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa hài hước cho biết, bé Bảo Bối điệu đà giống Anh Tài. "Mẹ nhớ hồi còn nhỏ mẹ cũng đâu có điệu cỡ này. Chắc gen của ba Anh Tài", Vũ Ngọc Ánh viết trên trang cá nhân.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Vũ Ngọc Ánh)
#Vũ Ngọc Ánh #diễn viên Vũ Ngọc Ánh #vợ chồng Vũ Ngọc Ánh #con gái Vũ Ngọc Ánh #con trai Vũ Ngọc Ánh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT