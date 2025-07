Volkswagen Golf - xe châu Âu thành công nhất mọi thời đại

Video: Volkswagen Golf - chiếc xe thành công nhất mọi thời đại.

Tập đoàn Volkswagen tái tạo huyền thoại.

Vào cuối những năm 1960, Volkswagen đã tìm kiếm mẫu xe kế nhiệm cho chiếc Beetle thành công nhất, với kỳ vọng rất cao là chiếc xe mới phải năng động, nhưng cũng thoải mái và an toàn; đồng thời cần rộng rãi nhưng nhỏ gọn. Các kỹ sư và nhà thiết kế từ Volkswagen, Porsche và Audi đã bắt tay vào làm việc.

Và hơn 50 năm trước, Volkswagen chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe Golf tại nhà máy Wolfsburg, nước Đức. Không ai đoán trước được rằng chiếc xe nhỏ gọn này – mẫu kế nhiệm của chiếc Beetle huyền thoại – sẽ trở thành chiếc Volkswagen thành công nhất và là chiếc xe bán chạy nhất châu Âu mọi thời đại. Chiếc Golf phản ánh tinh thần của thời đại và đồng hành cùng mọi người trên khắp thế giới.

Golf I và xe ý tưởng EA 276, tiền thân của Golf từ năm 1969.

Đến nay, hơn 37 triệu xe đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất kể từ năm 1974. Chỉ xét về mặt toán học, điều này có nghĩa là mỗi ngày có hơn 2.000 người trên khắp thế giới đã chọn mua một chiếc Golf mới trong suốt 50 năm qua.

Nguyên lý thành công của huyền thoại Golf

Những chiếc Golf mới được trưng bày lần đầu tiên tại các đại lý vào tháng 7 năm 1974. Trong khi Beetle có động cơ lắp phía sau đã thống trị thị trường trong nhiều thập kỷ, thì một kỷ nguyên mới cuối cùng cũng đã bắt đầu: với động cơ đặt phía trước và tổng thể cấu trúc thay đổi nhờ cửa cốp lớn và tựa lưng ghế sau có thể gập lại.

8 thế hệ của Golf – 50 năm thành công và hơn 37 triệu chiếc được sản xuất.

Hình tượng của Volkswagen trong tâm trí khách hàng thay đổi – từ Beetle tròn trịa đến Golf góc cạnh. Thiết kế đường thẳng do Giorgetto Giugiaro tạo ra đã giúp Volkswagen khai sáng một nguyên lý về phong cách mới, và được kế thừa mạnh mẽ ở những mẫu xe kế nhiệm. Năm 1974, Volkswagen đã viết như sau về chiếc xe mới với cửa cốp lớn: “Golf cung cấp không gian và sự an toàn ở mức tối đa. Nó hướng đến tính thực tế. Đường viền hông xe thấp giúp người lái có tầm nhìn bao quát lớn và nắp ca-pô dốc đảm bảo có thể nhìn thấy con đường ngay phía trước xe nhiều hơn. Cửa sổ sau mở rộng xuống dưới, giúp việc lùi xe dễ dàng hơn nhiều.” Và tất cả những điều này vẫn phù hợp để áp dụng cho đến ngày nay đối với các thế hệ Golf từng được chế tạo.

Golf nhanh chóng trở thành một biểu tượng "Volkswagen" thực thụ với hơn 37 triệu xe đã được giao hơn 70 quốc gia cho đến nay. Điều này khiến chiếc xe nhỏ gọn này trở thành chiếc xe châu Âu thành công nhất, chiếc Volkswagen bán chạy nhất mọi thời đại.

Bản phác thảo thiết kế Volkswagen Golf I. Giorgetto Giugiaro - bậc thầy của những đường thẳng đã định hình tỷ lệ vàng ngay từ giai đoạn đầu.

Điều đặc biệt nằm bên trong bộ khung tỷ lệ vàng của của cấu trúc thiết kế chính là hiệu năng của bộ máy vận hành – dù ẩn mình nhưng là nơi đã tạo ra những cột mốc kỹ thuật cho lịch sử. Khái niệm tiết kiệm nhiên liệu được phổ biến bằng „Fomula E“, động cơ bốn van xuất hiện trên mẫu Golf thế hệ thứ 2 đã mang đến một chiếc xe nhanh nhất.

Không chỉ riêng về chiếc xe, cộng đồng người hâm mộ cũng là điểm nhấn khiến Golf khác biệt và thành công. Đây là biểu tượng đã tạo dựng được lượng fan cuồng nhiệt lớn nhất trong các dòng xe VW. Cộng đồng đa dạng này không thể kể hết, bao gồm các thế hệ trong gia đình từ người yêu thích xe cổ họ luôn xem Golf là 1 tác phẩm nghệ thuật đến các gia đình trẻ hiện đại, các thế hệ trẻ năng động, cá tính có niềm đam mê tốc độ hay ngay cả các tay đua xe khét tiếng.

Mẫu xe Golf trưng bày trước người hâm mộ tại cuộc đua Nürburgring. Tại đây, mẫu Golf GTI Clubsport 24h đã chiến thắng ở hạng AT3.

Bất kể thế hệ nào – bí quyết thành công vẫn là tổng hòa tất cả các đặc điểm. Điều này là do Golf luôn là người bạn đồng hành hoàn hảo cho cuộc sống hàng ngày, thể hiện tính linh hoạt, chức năng phù hợp, độ an toàn tin cậy và chất lượng cao. Trong nhiều thập kỷ, danh mục sản phẩm đã được mở rộng để bao gồm thêm các biến thể: Golf GTI, Golf Cabriolet hay Golf Variant, hoặc nhiều biến thể khác. Với mỗi thế hệ mẫu xe mới, các công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn an toàn và các tính năng trang bị đã được Volkswagen tiên phong đưa vào phân khúc xe của Golf. Do đó, mẫu xe Golf đã “dân chủ hóa” không chỉ các công nghệ hỗ trợ lái xe và hệ thống chống bó cứng phanh, mà còn cả túi khí, kiểm soát hành trình và hệ thống hỗ trợ điện tử, cũng như hệ thống truyền động hybrid nhẹ (MHEV) và plug-in hybrid (PHEV).

Chiếc Golf đầu tiên của thế hệ thứ 8 mới nhất bắt đầu lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Wolfsburg vào tháng 4/2024.

Thomas Schäfer, Tổng giám đốc điều hành Volkswagen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Golf đối với thương hiệu Volkswagen. “Golf là trái tim của thương hiệu VW và là đại diện tiêu biểu cho định nghĩa “mẫu xe có giá cả phải chăng ở cấp độ kỹ thuật cao nhất” trong nửa thế kỷ. Đây là chiếc xe được người Đức yêu thích, nó đã định hình cả một thế hệ, tạo ra một hạng xe mới và khẳng định mình là sản phẩm bán chạy nhất quốc tế tại hơn 70 quốc gia với hơn 37 triệu chiếc được bán ra. Chúng tôi yêu Golf!”.