Việt Trinh lan tỏa năng lượng tích cực giữa cuộc chiến trầm cảm

Dù đang trong quá trình điều trị tâm lý, Việt Trinh chọn cách truyền cảm hứng sống vui vẻ đến khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Việt Trinh)
Mới đây, Việt Trinh một lần nữa chia sẻ về căn bệnh trầm cảm mà cô đang điều trị. “Người đẹp Tây Đô” cho biết cô từng lo lắng, mất ngủ, sụt cân chỉ còn 48 kg.
Theo Znews, Việt Trinh cho biết một trong những lý do cô bị trầm cảm là tính chất công việc của một diễn viên, đòi hỏi thay đổi cảm xúc liên tục. Ngoài ra, thời điểm mang thai, sinh con, cô cũng bị căng thẳng, lo lắng quá mức.
Việt Trinh trải qua 3 năm điều trị trầm cảm. Có thời điểm, cô tưởng đã hết bệnh, ngưng thuốc nhưng lại tái phát. “Quan trọng là phải chấp nhận bản thân bị trầm cảm và đối diện với sự thật. Khi đó, tôi mới hiểu cách chữa trị căn bệnh này”, nữ diễn viên chia sẻ.
Trước đó, vào năm 2024, chia sẻ trên Arttimes, Việt Trinh lần đầu cho biết cô bị trầm cảm. “Lúc nào cũng lo lắng, sợ đủ thứ, cái gì tôi cũng lo, cũng sợ rất nhiều, ngoài sức cho phép”, cô nói.
Dù vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lý, Việt Trinh chọn cách lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Đây cũng là cách để cô tự chữa lành hiệu quả nhất.
Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải loạt ảnh cười rạng rỡ trong các chuyến du lịch.
Việt Trinh tìm thấy sự bình yên khi gần gũi với thiên nhiên.
Hành trình hồi phục của Việt Trinh có sự đồng hành quan trọng từ con trai, hiện đã trưởng thành và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.
Những cử chỉ quan tâm thiết thực như giúp mẹ kéo vali hay gánh vác việc nặng là thành quả của quá trình giáo dục nghiêm túc về lòng biết ơn mà Việt Trinh kiên trì bồi đắp từ khi con còn nhỏ. Theo quan điểm của nữ diễn viên, việc xây dựng lòng biết ơn là nền tảng cốt lõi để trưởng thành.
Xem video: "Việt Trinh chia sẻ về công việc làm đạo diễn". Nguồn VTV
#Việt Trinh #hành trình hồi phục #trầm cảm #năng lượng tích cực #gia đình #tâm lý

