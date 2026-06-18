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Chính trị

Việt Nam và Nga mở rộng hợp tác kinh tế, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ quan trọng

Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga có sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không và công nghệ.

Theo Thu Hà, Lại Hoa, Minh Phượng/VOV

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội Xuất Nhập khẩu Liên bang Nga và Công ty Hãng hàng không Vietjet tổ chức Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga.

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Thủ tướng Chính phủ nước Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam và Cộng Hòa Tatarstan tham dự chương trình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam tham dự chương trình. Về phía Liên bang Nga có sự hiện diện của ông Korobchenko Oleg Vladimirovich - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Tatarstan và đại diện các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư của Nga. Chương trình có sự góp mặt c hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không và công nghệ.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt 76 năm qua. Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2012, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang tiếp tục được mở rộng, tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Korobchenko Oleg Vladimirovich - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Tatarstan khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Các cơ quan Bộ ngành liên quan, VCCI và các đối tác xúc tiến thương mại đầu tư cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên tận dụng tốt Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa PetroVietnam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư.

Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga; tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới.

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Bấm nút khai trương ba đường bay mới của Hãng hàng không Vietjet kết nối Việt Nam và Liên bang Nga

Đặc biệt, trong chương trình, Hãng hàng không Vietjet đã công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm: Đà Nẵng - Moscow, Nha Trang - Kazan và Nha Trang - Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.

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Trao các văn kiện và quyết định hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga
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Trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai nước

Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga năm 2026, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.

#Việt Nam #Liên bang Nga #ký kết #hợp tác #Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Nga

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