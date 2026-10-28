Việt Nam hướng tới trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không chỉ hướng tới việc trở thành điểm đến thu hút vốn đầu tư mà còn quyết tâm là đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo, phát triển và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Sáng 28/10, tại TPHCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể cấp cao với chủ đề Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026.

Phát biểu chào mừng và định hướng, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 với chủ đề Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu được tổ chức tại TPHCM. Theo Thủ tướng, đây là đô thị năng động, cởi mở, luôn sẵn sàng đổi mới, hội nhập quốc tế và là không gian quan trọng để Việt Nam thử nghiệm các mô hình, cách làm mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler dự khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, sáng 28/10. Ảnh: Phước Sáng

Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong việc phối hợp tổ chức, từng bước đưa Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành một trong những hoạt động quan trọng bên cạnh Hội nghị thường niên WEF tại Davos (Thụy Sĩ) và Hội nghị thường niên các nhà tiên phong tại Trung Quốc.

Ông nhận định chủ đề Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới đặt ra vấn đề mang tính thời đại về cách thức các quốc gia hợp tác trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, nhằm không chỉ thích ứng, vượt qua thách thức mà còn chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Cũng theo Thủ tướng, thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc, vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển vừa đặt ra những thách thức lớn. Trong đó, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; chiến tranh, xung đột tiếp diễn dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xu hướng đa cực; điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng diễn ra mạnh mẽ. Cùng với đó, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, phức tạp.

Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026. Ảnh: Phước Sáng

“Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ, không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương. Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia” - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng nêu rõ chỉ có đoàn kết, hành động tập thể, kết nối thị trường, tri thức và con người mới giúp các nền kinh tế tăng cường sức chống chịu trước những biến động. Đồng thời, hợp tác cũng không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Quyết tâm tăng trưởng GDP từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030

Nhìn lại chặng đường phát triển, Thủ tướng khẳng định đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực. Từ một nước khó khăn, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế năng động, tăng trưởng cao, điểm đến đầu tư an toàn và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới hướng tới mục tiêu chiến lược 100 năm (đến năm 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao), Thủ tướng xác định chặng đường 2026-2030 mang tính bản lề với mục tiêu quyết tâm tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

Trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới. Thủ tướng chia sẻ xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Theo ông, thông điệp nhất quán là: “Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới”.

4 đề xuất hợp tác chiến lược cùng WEF và đối tác quốc tế

Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số nội dung cần bàn luận trong phiên toàn thể cấp cao. Thứ nhất là thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn; giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ. Thứ ba là nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Thứ tư là đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026. Ảnh: Phước Sáng

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam kỳ vọng, với sự đồng hành của WEF và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế mùa thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy các sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể, lâu dài.

Khẳng định cam kết của Chính phủ, ông nhấn mạnh: “Đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; mỗi dự án tiềm năng sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; mỗi vướng mắc chính đáng sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm giải quyết kịp thời”.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Tương lai không chỉ thuộc về quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay công nghệ tiên tiến nhất, mà thuộc về nơi biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo vì lợi ích chung. Việt Nam sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, chia sẻ để cùng phát triển, đổi mới để tạo ra giá trị và hành động vì tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng”.