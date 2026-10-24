Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tích cực đấu tranh với những sản phẩm vi phạm quy chuẩn

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các doanh nghiệp làm ăn chân chính cần tích cực đấu tranh với những sản phẩm vi phạm quy chuẩn.

Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Làm rõ cơ chế hậu kiểm, tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm

Đối với Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng cho biết mục tiêu chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Hữu Thắng.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là tổ chức đầu mối quản lý thống nhất. Theo Thủ tướng, Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm; ở địa phương là Sở Y tế, còn ở cấp xã sẽ có phòng văn hóa - xã hội, trong đó cần bổ sung nhân sự chuyên trách về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, Thủ tướng đồng tình với ý kiến của đại biểu về cơ chế hậu kiểm và tần suất kiểm tra.

Theo ông, trong bối cảnh quản lý dựa trên hậu kiểm, doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn, việc kiểm soát sau công bố như thế nào, tần suất lấy mẫu, kiểm tra và kiểm định ra sao là những vấn đề rất quan trọng.

"Trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ thuộc về cơ quan quản lý nhà nước mà còn đòi hỏi sự tham gia của các hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất và chính người tiêu dùng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng cần tích cực đấu tranh với những sản phẩm vi phạm quy chuẩn, bởi vấn đề này liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người và quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và phản ánh của người dân cần được các cơ quan chức năng xử lý nhanh chóng. Trong những trường hợp cấp bách, việc đình chỉ, tạm dừng hoạt động sản xuất là rất quan trọng. Theo Thủ tướng, các nội dung này cần tiếp tục được hoàn thiện trong dự thảo luật và cụ thể hóa trong nghị định, văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

Công nghiệp văn hóa cần phát triển thành nguồn lực tăng trưởng

Đối với Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát các quy định về phát triển hệ sinh thái, thử nghiệm có kiểm soát trong ngành công nghiệp văn hóa, bảo đảm thống nhất với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đồng thời tập trung vào những nội dung mang tính đặc thù của lĩnh vực này.

Về chính sách hỗ trợ sáng tạo, xác lập và xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng cho rằng việc Nhà nước đầu tư, hỗ trợ hình thành các phần mềm phục vụ sáng tạo và nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ là cần thiết.

"Những công cụ này góp phần phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của các chủ thể sáng tạo, đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa", Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ cơ chế hình thành, quản lý, vận hành các nền tảng; việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; phạm vi cung cấp miễn phí và nguồn lực thực hiện.

Về phát triển nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng các quy định về thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia và nhà giáo tham gia phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực này là hết sức cần thiết.

Đối với hạ tầng công nghiệp văn hóa, Thủ tướng lưu ý, không nên chỉ nhìn nhận hạ tầng là công trình, mặt bằng hay khu sản xuất, mà còn phải tính đến sự liên kết giữa di sản, cộng đồng, không gian sáng tạo, hạ tầng số và các dịch vụ văn hóa phù hợp.

"Hạ tầng văn hóa có thể được tổ chức theo mô hình mạng lưới, không nhất thiết phải liền kề nhau nhưng cần liên kết về tài nguyên văn hóa, sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng và cơ chế quản lý", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thiết lập hạ tầng văn hóa phải gắn với yêu cầu bảo vệ di sản, giữ gìn cảnh quan môi trường, quản lý phù hợp với sức chịu tải, đồng thời bảo đảm sự tham gia và hưởng lợi chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tại địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: "Văn hóa cần thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm ban đầu mà còn ở khả năng phát triển các sản phẩm phái sinh, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường và hình thành chuỗi giá trị mới".

Thủ tướng lấy ví dụ sản phẩm điện ảnh, hoạt hình, trò chơi điện tử có thể được khai thác trên nhiều nền tảng, nhiều thị trường, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như du lịch, thương mại và dịch vụ công nghệ số. Do đó, cần có chính sách ưu tiên lựa chọn những sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, có năng lực cạnh tranh để phát triển thành thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.