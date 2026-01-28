Hà Nội

Cuộc sống của dàn sao ‘Anh hùng xạ điêu’ sau 23 năm phim lên sóng

Trong dàn diễn viên phim Anh hùng xạ điêu phiên bản năm 2003, có người vẫn giữ vị thế ngôi sao hàng đầu, có người chọn cuộc sống bình lặng sau ánh đèn sân khấu.

Nữ nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình gây ấn tượng mạnh với hình ảnh Mai Siêu Phong ma mị trong phim Anh hùng xạ điêu lên sóng năm 2003.
Nữ nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình gây ấn tượng mạnh với hình ảnh Mai Siêu Phong ma mị trong phim Anh hùng xạ điêu lên sóng năm 2003. Ảnh: Tiền Phong.
Sau Anh hùng xạ điêu, Dương Lệ Bình tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật múa, được đặt biệt danh là 'Khổng tước làng múa'. Bà là tổng biên đạo, giám đốc nghệ thuật kiêm diễn viên đặc biệt của vở vũ kịch Khổng tước. Đầu tháng 3 tới đây, vở Khổng tước sẽ được trình diễn tại Việt Nam.
Sau Anh hùng xạ điêu, Dương Lệ Bình tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật múa, được đặt biệt danh là ‘Khổng tước làng múa’. Bà là tổng biên đạo, giám đốc nghệ thuật kiêm diễn viên đặc biệt của vở vũ kịch Khổng tước. Đầu tháng 3 tới đây, vở Khổng tước sẽ được trình diễn tại Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong.
Vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu năm 2003 giúp Lý Á Bằng gây ấn tượng. Sau phim, anh tiếp tục đóng nhiều tác phẩm nhưng dần rút khỏi làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh.
Vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu năm 2003 giúp Lý Á Bằng gây ấn tượng. Sau phim, anh tiếp tục đóng nhiều tác phẩm nhưng dần rút khỏi làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Năm 2005, Lý Á Bằng kết hôn với ca sĩ Vương Phi, có con gái Lý Yên, sau đó ly hôn vào năm 2013. Năm 2022, nam diễn viên đăng ký kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ (trong ảnh), có con gái Lý Hạ. Năm 2025, tài tử ly hôn lần 2.
Năm 2005, Lý Á Bằng kết hôn với ca sĩ Vương Phi, có con gái Lý Yên, sau đó ly hôn vào năm 2013. Năm 2022, nam diễn viên đăng ký kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ (trong ảnh), có con gái Lý Hạ. Năm 2025, tài tử ly hôn lần 2. Ảnh: Tiền Phong.
Hoàng Dung của Châu Tấn Anh hùng xạ điêu năm 2003 trong được khen thông minh, lanh lợi, giàu cảm xúc, rất gần nguyên tác. Sau Anh hùng xạ điêu, cô vươn lên hàng đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Đến nay, Châu Tấn vẫn là tên tuổi lớn, thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình chất lượng cao.
Hoàng Dung của Châu Tấn Anh hùng xạ điêu năm 2003 trong được khen thông minh, lanh lợi, giàu cảm xúc, rất gần nguyên tác. Sau Anh hùng xạ điêu, cô vươn lên hàng đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Đến nay, Châu Tấn vẫn là tên tuổi lớn, thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình chất lượng cao. Ảnh: Znews.
Năm 2014, Châu Tấn kết hôn với Cao Thánh Viễn. Năm 2020, nữ diễn viên ly hôn.
Năm 2014, Châu Tấn kết hôn với Cao Thánh Viễn. Năm 2020, nữ diễn viên ly hôn. Ảnh: Dân Việt.
Vai diễn Mục Niệm Từ trong Anh hùng xạ điêu phiên bản 2003 của Tưởng Cần Cần gây ấn tượng.
Vai diễn Mục Niệm Từ trong Anh hùng xạ điêu phiên bản 2003 của Tưởng Cần Cần gây ấn tượng. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Theo Vietnamnet, năm 2006, Tưởng Cần Cần bất ngờ tuyên bố kết hôn với Trần Kiến Bân. Từ khi kết hôn, Tưởng Cần Cần giảm thiểu các hoạt động trong làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và sinh hai người con trai.
Theo Vietnamnet, năm 2006, Tưởng Cần Cần bất ngờ tuyên bố kết hôn với Trần Kiến Bân. Từ khi kết hôn, Tưởng Cần Cần giảm thiểu các hoạt động trong làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và sinh hai người con trai. Ảnh: Vietnamnet.
Châu Kiệt đóng vai Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu năm 2003. Trước đó, anh gây ấn tượng khi tham gia phim Hoàn Châu cách cách, Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên.
Châu Kiệt đóng vai Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu năm 2003. Trước đó, anh gây ấn tượng khi tham gia phim Hoàn Châu cách cách, Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên. Ảnh: Znews.
Nhiều năm qua, Châu Kiệt rút lui showbiz và về quê nhà để kinh doanh.
Nhiều năm qua, Châu Kiệt rút lui showbiz và về quê nhà để kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
