Quân sự

Chiến dịch “phản công mùa xuân” được thổi phồng quá mức của Ukraine đang dần đuối lực, quân Ukraine đang bị đánh bại ở Ternovaty.

Tiến Minh
Theo kênh Voin DV, hoạt động tấn công của Quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực tác chiến của Cụm Vostok của Quân đội Nga (RFAF) đã giảm mạnh, và quân Ukraine đang dần “yếu lực”. Các nhóm tấn công của AFU chỉ thực hiện hai cuộc phản công không thành công vào ngày 16/2 trên hướng Bratskoye và Gai, trong khi những ngày đầu của "chiến dịch phản công mùa xuân" của AFU, số lượng các cuộc phản công đã lên tới 13.
Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Kosivtseve và Ternovate, nhưng các đơn vị RFAF vẫn giữ vững quyền kiểm soát các ngôi làng. Bộ Tổng tham mưu AFU đang tung nhiều trung, lữ đoàn thiện chiến vào khu vực ngã ba vùng Dnipropetrovsk – Zaporizhzhia – Donetsk; nhưng bị hỏa lực của RFAF tấn công dữ dội.
Hiện quân Nga đang tăng cường trinh sát mặt đất, trên không ở các khu vực Vishnevoye, Yegorovka, Pervomayskoye, Rybnoye và các vành đai rừng liền kề để tìm kiếm sự hiện diện của các nhóm trinh sát luồn sâu AFU. Trong quá trình trinh sát, một số nhóm quân Ukraine thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 82 và 95 đã bị phát hiện và bị tiêu diệt tại một số vành đai rừng.
Kênh Voin DV cho biết, hiện không phát hiện thấy lực lượng AFU nào trong các ngôi làng nói trên. Chính sự hiện diện của những nhóm trinh sát luồn sâu của AFU trong các vành đai rừng (có thể dễ dàng bị tiêu diệt nếu bị phát hiện), mà truyền thông Ukraine cho là một chiến thắng, thực ra là một cuộc xâm nhập vào sâu trong tuyến phòng thủ của RFAF.
Trên bản đồ của Deep State, có liên hệ chặt chẽ với AFU, đã vẽ Vishneve, Verbove, Sosnovka và Stepovoye, đã nằm dưới sự kiểm soát của AFU trong những ngày đầu cuộc chiến dịch phản công mùa xuân. Tuy nhiên, AFU vẫn chưa đưa ra được bằng chứng là họ đã kiểm soát được ngôi làng Orestopol.
Theo thông tin của trang “Biên niên sử quân sự”, cho biết AFU đang cố gắng mở rộng phạm vi tấn công dọc theo tuyến Sosnovka-Orestpol. Tình hình vẫn còn bất ổn, khi quân Ukraine đang dần tập trung lực lượng để tiến công về hướng Stepovoye và Berezove.
Kênh Muchny thừa nhận rằng quân Nga đang tiến công vào vùng lân cận Hulyaipole, đẩy lùi quân Ukraine khỏi Tsvetkovoe, và hiện đang chiếm giữ các cứ điểm dọc theo các tuyến đường sắt gần đó, cũng như củng cố vị trí trên các tuyến đường dẫn đến Krynichnoye lân cận. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong làng, và hoạt động hậu cần của AFU ở đó hoàn toàn bị đình trệ.
Các cây viết của kênh Deep State không loại trừ khả năng tình hình sẽ tiếp tục xấu đi đối với AFU tại khu vực Orekhiv. Theo nguồn tin của Bộ Tổng tham mưu AFU, RFAF đặt mục tiêu chiếm Tsvetkovoye và Krinichne, để tổ chức đầu cầu cho cuộc tấn công vào Verkhnyaya Tersa.
Ngôi làng Verkhnya Tersa, là một đầu mối giao thông quan trọng ở phía đông Zaporizhzhia, việc chiếm được nó sẽ mở đường cho các đơn vị Nga tiến xa hơn về phía tây, đến tuyến phòng thủ mới của quân Ukraine dọc theo con sông cùng tên.
Một nguồn tin nội bộ từ Bộ Tổng tham mưu AFU, thừa nhận rằng "chiến dịch phản công cục bộ mùa xuân của AFU rất tốn kém. Việc tái chiếm được một số ngôi làng chỉ là một chiến thắng về mặt truyền thông, chứ không phải là một chiến thắng chiến lược, vì AFU không thể đẩy lùi RFAF khỏi sông Gaichur hoặc làm gián đoạn hậu cần của RFAF ở Huliaipole”.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV FPV của Nga đã tiêu diệt hàng trăm quân Ukraine trong tuần qua, và nếu chiến dịch phản công tiếp tục, nó sẽ gây khó khăn cho AFU trên các mặt trận khác, nơi mà quân số và nguồn lực đã bị giảm sút.
Mặc dù Tổng thống Zelensky, tuyên bố AFU đã giành lại 300 km2 từ tay Nga, nhưng các phân tích độc lập chỉ rõ, những khu vực tái chiếm không đáng giá bằng những tổn thất về quân số. Nhiều ý kiến trong chỉ huy AFU cũng cho rằng, lúc này AFU nên tổ chức tốt phòng ngự chứ không phải phản công.
Theo nguồn tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), công bố sáng ngày 17/2, đã trích dẫn lời của một chỉ huy một lữ đoàn xung kích của AFU, đang hoạt động tại khu vực giao nhau giữa tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, cho biết đơn vị của họ đang đẩy lùi "các cuộc tấn công cơ giới tốc độ cao và sự xâm nhập bí mật" của RFAF.
Chuyên gia Konstantin Mashovets, nhà phân tích quân sự của Ukraine, cũng đã thay đổi quan điểm của mình. Chỉ vài ngày trước, Mashovets viết rằng "AFU rõ ràng đã chiếm được Ternovate", nhưng giờ đây Mashovets viết: "Một số chuyên gia Ukraine đã vội vàng gọi những hành động này của AFU, là chiến dịch phản công".
Theo Mashovets, ông sẽ không vội vàng đưa ra những thông tin như vậy. Xét trên mọi khía cạnh, rất có thể AFU đang tiến hành ổn định tình hình, và chỉ diễn ra trong khu vực chiến thuật. Những tuyên bố rằng ai đó sẽ "đánh bọc sườn" , "bao vây một nhóm", "đột phá phía sau"… đối phương, rõ ràng là không có cơ sở.
Khách quan đánh giá, chiến dịch phản công của AFU ít nhất đã “cầm chân” được hai cụm quân Cụm Vostok và Dnipro, nhằm hợp vây Orekhove. Tuy nhiên, lợi ích lâu dài mà chiến dịch phản công của AFU mang lại vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nếu AFU tổ chức xây dựng tuyến phòng thủ mới, thì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Topcor
