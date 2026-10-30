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[VIDEO] TPHCM khuyến khích thưởng Tết sớm, doanh nghiệp lo dòng tiền

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[VIDEO] TPHCM khuyến khích thưởng Tết sớm, doanh nghiệp lo dòng tiền

TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11-12 để kích cầu, nhưng nhiều đơn vị lo áp lực dòng tiền và nguy cơ ảnh hưởng sản xuất.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Thưởng Tết #Doanh nghiệp #Dòng tiền doanh nghiệp #Kích cầu tiêu dùng

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