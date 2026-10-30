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[VIDEO] SpaceX và Tesla xem xét khả năng sáp nhập trị giá 3.500 tỷ USD

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[VIDEO] SpaceX và Tesla xem xét khả năng sáp nhập trị giá 3.500 tỷ USD

SpaceX và Tesla lập ủy ban để xem xét khả năng sáp nhập, với mức định giá khoảng 3.500 tỷ USD. Thương vụ chưa có thỏa thuận và còn chờ cổ đông quyết định.

Minh Quân - Hà Anh
#SpaceX #Tesla #Sáp nhập doanh nghiệp #Định giá doanh nghiệp #Cổ đông

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