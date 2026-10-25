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[VIDEO] Quý IV, GDP cần tăng 12,5% để đạt mục tiêu cả năm

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[VIDEO] Quý IV, GDP cần tăng 12,5% để đạt mục tiêu cả năm

Chính phủ yêu cầu 34 địa phương tăng tốc phát triển, GDP cần tăng 12,5% trong quý IV để đạt mục tiêu 10% cho cả năm.

Minh Quân - Hà Anh
#GDP Quý IV #Chính sách phát triển kinh tế #Tăng trưởng kinh tế #Địa phương tăng trưởng #Mục tiêu kinh tế

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