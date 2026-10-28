Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Nợ công Pháp chạm 3.600 tỷ euro giữa làn sóng biểu tình

SPOTLIGHT

[VIDEO] Nợ công Pháp chạm 3.600 tỷ euro giữa làn sóng biểu tình

Hàng trăm nghìn người biểu tình tại Pháp phản đối chi phí sinh hoạt và cắt giảm ngân sách, trong bối cảnh nợ công lên 3.600 tỷ euro và tăng trưởng yếu.

Minh Quân - Hà Anh
#Nợ công Pháp #Biểu tình tại Pháp #Cắt giảm chi tiêu #Chi phí sinh hoạt #Tăng trưởng kinh tế

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT