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[VIDEO] Nghiện video ngắn: Người Việt mất gần 13 tiếng mỗi tuần lướt TikTok

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[VIDEO] Nghiện video ngắn: Người Việt mất gần 13 tiếng mỗi tuần lướt TikTok

Người Việt dành gần 13 tiếng mỗi tuần xem video ngắn trên TikTok, YouTube Shorts. Chuyên gia cảnh báo tác động tiêu cực đến khả năng tập trung.

Minh Quân - Hà Anh
#Video ngắn #TikTok #YouTube Shorts #Thói quen tiêu dùng #Tác động tâm lý

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