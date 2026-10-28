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[VIDEO] Mua vàng SJC ở đỉnh có thể lỗ hơn 50 triệu đồng

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[VIDEO] Mua vàng SJC ở đỉnh có thể lỗ hơn 50 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng trong tuần 12-18/10, khiến người mua ở đỉnh lịch sử có thể lỗ khoảng 50,7 triệu đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Vàng SJC #Giá vàng #Thị trường vàng Việt Nam #Đầu tư vàng #Giá vàng thế giới

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