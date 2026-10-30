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[VIDEO] ĐHQG Hà Nội khánh thành khu thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc

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[VIDEO] ĐHQG Hà Nội khánh thành khu thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc

Sáng 25/10, Đại học Quốc gia Hà Nội khánh thành khu thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc, đồng thời đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm chip bán dẫn và trung tâm thực hành.

Minh Quân - Hà Anh
#Đại học Quốc gia Hà Nội #UAV #Thử nghiệm UAV #Chip bán dẫn #Hòa Lạc

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