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[VIDEO] CMC: Chỉ 10–15% sáng kiến AI triển khai thành công

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[VIDEO] CMC: Chỉ 10–15% sáng kiến AI triển khai thành công

Tại diễn đàn Holistic Excellence – S-DNA 2026, CMC cho biết chỉ 10–15% trong 500 sáng kiến AI thành công; dữ liệu yếu và nhân sự chưa sẵn sàng là rào cản.

Minh Quân - Hà Anh
#CMC #Trí tuệ nhân tạo #Chuyển đổi số #Dữ liệu #Nhân lực công nghệ

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