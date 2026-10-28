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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất siết giờ điều chỉnh giá xăng dầu

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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất siết giờ điều chỉnh giá xăng dầu

Dự thảo Bộ Công Thương đề xuất cửa hàng giữ giá cũ đến giờ điều chỉnh, lưu dữ liệu để giám sát dấu hiệu thông đồng; quy định hiện chưa có hiệu lực.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Công Thương #Giá xăng dầu #Điều hành giá #Kinh doanh xăng dầu #Giám sát thị trường

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