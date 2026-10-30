Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Bất động sản gánh gần nửa lượng trái phiếu đáo hạn quý IV

SPOTLIGHT

[VIDEO] Bất động sản gánh gần nửa lượng trái phiếu đáo hạn quý IV

Khoảng 93.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý IV, trong đó doanh nghiệp bất động sản chiếm 46.900 tỷ đồng, đối mặt áp lực trả nợ khi lãi suất cao.

Minh Quân - Hà Anh
#Trái phiếu doanh nghiệp #Bất động sản #Trái phiếu đáo hạn #Lãi suất #Áp lực trả nợ

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT