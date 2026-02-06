Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Vì sao Iran bắt giữ 2 tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư?

Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở khu vực Vịnh Ba Tư với cáo buộc các tàu này đang buôn lậu nhiên liệu.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, theo Đài truyền hình nhà nước Iran, Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư hôm 5/2 với cáo buộc các tàu này đang buôn lậu nhiên liệu.

Báo cáo không nêu rõ các tàu chở dầu này thuộc quốc gia nào hoặc đang treo cờ nước nào.

iran.png
Iran đã bắt giữ một tàu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư hồi năm 2021. Ảnh minh họa: Anadolu.

Tướng Heidar Honarian Mojarrad, một chỉ huy khu vực thuộc Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thông tin các tàu chở dầu này đang chở khoảng 1 triệu lít nhiên liệu (khoảng 6.300 thùng), bao gồm cả dầu diesel, và đã bị bắt giữ gần đảo Farsi rồi chuyển đến Bushehr.

"15 thành viên thủy thủ đoàn trên hai tàu chở dầu hiện đang bị các cơ quan tư pháp tạm giữ", Tướng Heidar Honarian Mojarrad nói, không nêu rõ quốc tịch của họ.

Được biết, Iran đôi khi bắt giữ các tàu chở dầu với những cáo buộc tương tự trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 12/2025, lực lượng Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài khi con tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz, tạm giữ 16 thành viên thủy thủ đoàn. Họ cũng đã bắt giữ một tàu khác ở eo biển Hormuz vào tháng 11.

Phương Tây cáo buộc Iran gây ra hàng nhiều vụ tấn công làm hư hại các tàu chở dầu vào năm 2019 cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu chở dầu có liên hệ với Israel khiến 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng hồi năm 2021.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc hồi tháng 2/2023

Nguồn video: THĐT
#Bắt giữ tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư #Iran bắt giữ 2 tàu chở dầu #Iran bắt giữ tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư #Vịnh Ba Tư #Iran

Bài liên quan

Thế giới

Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Quân đội Mỹ mới đây thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe.

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Thế giới

Tàu chở dầu hướng tới Nga bị tấn công trên Biển Đen

Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.

RT đưa tin ngày 8/1, tàu chở dầu "Elbus" mang cờ Palau đang di chuyển về phía đông cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 55,5 km hôm 7/1 thì bị tấn công bằng phương tiện không người lái. Tàu chở dầu sau đó chuyển hướng và quay về phía bờ biển.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ con tàu và cử các đội đến khu vực, hộ tống con tàu vào bờ. Tàu chở dầu được cho là đã bị va chạm ở phần phía trên. Chưa có báo cáo về thương vong hay tình trạng ô nhiễm trên biển.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ nói gì về vụ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga?

Quân đội Mỹ mới đây bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương.

Theo RT, ngày 7/1, Quân đội Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi nó từ vùng biển Caribe.

Con tàu, trước đó có tên là Bella 1, đã bị chặn lại với cáo buộc "vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ" tại vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới