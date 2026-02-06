Vì sao Iran bắt giữ 2 tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư?

Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở khu vực Vịnh Ba Tư với cáo buộc các tàu này đang buôn lậu nhiên liệu.

AP đưa tin, theo Đài truyền hình nhà nước Iran, Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư hôm 5/2 với cáo buộc các tàu này đang buôn lậu nhiên liệu.

Báo cáo không nêu rõ các tàu chở dầu này thuộc quốc gia nào hoặc đang treo cờ nước nào.

Iran đã bắt giữ một tàu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư hồi năm 2021. Ảnh minh họa: Anadolu.

Tướng Heidar Honarian Mojarrad, một chỉ huy khu vực thuộc Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thông tin các tàu chở dầu này đang chở khoảng 1 triệu lít nhiên liệu (khoảng 6.300 thùng), bao gồm cả dầu diesel, và đã bị bắt giữ gần đảo Farsi rồi chuyển đến Bushehr.

"15 thành viên thủy thủ đoàn trên hai tàu chở dầu hiện đang bị các cơ quan tư pháp tạm giữ", Tướng Heidar Honarian Mojarrad nói, không nêu rõ quốc tịch của họ.

Được biết, Iran đôi khi bắt giữ các tàu chở dầu với những cáo buộc tương tự trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 12/2025, lực lượng Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài khi con tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz, tạm giữ 16 thành viên thủy thủ đoàn. Họ cũng đã bắt giữ một tàu khác ở eo biển Hormuz vào tháng 11.

Phương Tây cáo buộc Iran gây ra hàng nhiều vụ tấn công làm hư hại các tàu chở dầu vào năm 2019 cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu chở dầu có liên hệ với Israel khiến 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng hồi năm 2021.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc hồi tháng 2/2023