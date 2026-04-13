Vì sao Anh hoãn trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius?

Chính phủ Anh tạm hoãn kế hoạch trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius vì sự phản đối từ phía Mỹ.

Theo AP ngày 11/4, thỏa thuận của Anh về việc trao trả quần đảo Chagos, nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược chung của Anh và Mỹ, cho Mauritius đang bị tạm hoãn do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự phản đối.

Ban đầu, Tổng thống Trump ủng hộ thỏa thuận này, nhưng sau đó thay đổi ý kiến vào tháng 1/2026.

Đảo Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos, là nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược chung của Anh và Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ/AP.

Anh đã tạm dừng tiến trình thông qua dự luật thực thi thỏa thuận, và Chính phủ Anh thừa nhận dự luật sẽ không kịp thông qua trước khi kỳ họp Quốc hội hiện tại kết thúc, đồng nghĩa với việc nó sẽ không được Vua Charles III đưa vào chương trình nghị sự tiếp theo vào ngày 13/5.

Mặc dù Anh thất vọng trước sự thay đổi lập trường của Mỹ, các quan chức vẫn hy vọng thỏa thuận có thể được khôi phục.

“Căn cứ Diego Garcia (trên đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos) là một tài sản quân sự chiến lược quan trọng đối với cả Anh và Mỹ. Đảm bảo an ninh hoạt động lâu dài của căn cứ này vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là toàn bộ lý do cho thỏa thuận này”, Chính phủ Anh tuyên bố.

“Chúng tôi vẫn tin rằng thỏa thuận này là cách tốt nhất để bảo vệ tương lai lâu dài của căn cứ, nhưng chúng tôi luôn khẳng định sẽ chỉ tiến hành thỏa thuận nếu nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ và Mauritius”, Chính phủ Anh nhấn mạnh.

Simon McDonald, một quan chức ngoại giao Anh cho biết thêm, Chính phủ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tạm hoãn thỏa thuận.

“Khi Tổng thống Mỹ công khai phản đối, Chính phủ phải xem xét lại. Vì vậy, thỏa thuận này, hiệp ước này sẽ tạm thời bị đóng băng”, ông nói.

Được biết, theo thỏa thuận đạt được giữa Anh và Mauritius sau nhiều năm đàm phán, Anh sẽ thuê lại căn cứ Diego Garcia trong thời hạn ít nhất 99 năm, sau khi trao trả chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius.

