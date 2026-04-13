Vì sao Anh hoãn trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius?

Chính phủ Anh tạm hoãn kế hoạch trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius vì sự phản đối từ phía Mỹ.

An An (Theo AP)

Theo AP ngày 11/4, thỏa thuận của Anh về việc trao trả quần đảo Chagos, nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược chung của Anh và Mỹ, cho Mauritius đang bị tạm hoãn do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự phản đối.

Ban đầu, Tổng thống Trump ủng hộ thỏa thuận này, nhưng sau đó thay đổi ý kiến vào tháng 1/2026.

can.png
Đảo Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos, là nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược chung của Anh và Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ/AP.

Anh đã tạm dừng tiến trình thông qua dự luật thực thi thỏa thuận, và Chính phủ Anh thừa nhận dự luật sẽ không kịp thông qua trước khi kỳ họp Quốc hội hiện tại kết thúc, đồng nghĩa với việc nó sẽ không được Vua Charles III đưa vào chương trình nghị sự tiếp theo vào ngày 13/5.

Mặc dù Anh thất vọng trước sự thay đổi lập trường của Mỹ, các quan chức vẫn hy vọng thỏa thuận có thể được khôi phục.

“Căn cứ Diego Garcia (trên đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos) là một tài sản quân sự chiến lược quan trọng đối với cả Anh và Mỹ. Đảm bảo an ninh hoạt động lâu dài của căn cứ này vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là toàn bộ lý do cho thỏa thuận này”, Chính phủ Anh tuyên bố.

“Chúng tôi vẫn tin rằng thỏa thuận này là cách tốt nhất để bảo vệ tương lai lâu dài của căn cứ, nhưng chúng tôi luôn khẳng định sẽ chỉ tiến hành thỏa thuận nếu nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ và Mauritius”, Chính phủ Anh nhấn mạnh.

Simon McDonald, một quan chức ngoại giao Anh cho biết thêm, Chính phủ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tạm hoãn thỏa thuận.

“Khi Tổng thống Mỹ công khai phản đối, Chính phủ phải xem xét lại. Vì vậy, thỏa thuận này, hiệp ước này sẽ tạm thời bị đóng băng”, ông nói.

Được biết, theo thỏa thuận đạt được giữa Anh và Mauritius sau nhiều năm đàm phán, Anh sẽ thuê lại căn cứ Diego Garcia trong thời hạn ít nhất 99 năm, sau khi trao trả chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius.

Mối quan hệ Mỹ-Anh rạn nứt vì cuộc tấn công Iran?

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran được cho là đã dẫn tới bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Theo AP, Thủ tướng Anh Keir Starmer chưa từng có lời chỉ trích nào công khai đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng ông chủ Nhà Trắng gần đây lại thể hiện sự không hài lòng với nhà lãnh đạo Anh vì do dự, không tham gia cuộc không kích của Mỹ-Israel nhằm vào Iran.

MỸ - ANH RẠN NỨT

Biết gì về căn cứ quân sự Diego Garcia bị tên lửa Iran tấn công?

Căn cứ Diego Garcia được sử dụng cho hoạt động hậu cần, tiếp nhiên liệu, cũng như là điểm xuất phát cho các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ trong khu vực.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn, Iran đã phóng tên lửa vào Diego Garcia, một hòn đảo xa xôi trên Ấn Độ Dương, nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược của Anh và Mỹ.

Vương quốc Anh ngay lập tức lên án “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” dù nỗ lực tấn công này thất bại. Hiện chưa rõ các tên lửa của Iran đã bay gần đảo đến mức nào khi Diego Garcia cách Iran khoảng 4.000 km.

Châu Âu bảo vệ căn cứ, sơ tán công dân giữa xung đột Trung Đông

Châu Âu đang dần bị cuốn vào cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, dù vẫn tránh tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến đấu.

AP đưa tin, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cùng các đòn đáp trả của Tehran trên khắp Trung Đông đang nhanh chóng kéo châu Âu vào vòng xoáy, buộc lục địa này phải triển khai các biện pháp phòng thủ để bảo vệ căn cứ quân sự và sơ tán công dân bị mắc kẹt trong xung đột.

Châu Âu không nằm ngoài vòng nguy hiểm

