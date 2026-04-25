Vệ binh quốc gia Mỹ đối mặt với nguy cơ thiếu máy bay chiến đấu

Lực lượng này đang già hóa nhanh và thiếu ngân sách mua máy bay mới, đe dọa năng lực chiến đấu và an ninh quốc gia Mỹ.

Nguyễn Cúc

Lực lượng Vệ binh Không quân Mỹ (Air National Guard - ANG) đang phát đi cảnh báo về tình trạng thiếu hụt tiêm kích nghiêm trọng, có nguy cơ làm suy giảm năng lực tác chiến trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Theo các lãnh đạo ANG, nguyên nhân chính đến từ việc phi đội hiện tại đang già hóa nhanh, trong khi tốc độ mua sắm máy bay mới lại không đủ bù đắp. Nhiều tiêm kích chủ lực như F-16 và F-15C đã phục vụ hơn 25 năm và đang tiến gần giới hạn vòng đời kỹ thuật.

article-69e0415321fd28-14075596.jpg
Tiêm kích F-15EX

Trong khi đó, số lượng tiêm kích được mua mới mỗi năm lại giảm đáng kể. Ngân sách gần đây cho thấy Mỹ chỉ đặt mua khoảng 40-60 máy bay/năm, thậm chí có năm giảm xuống dưới 50 chiếc. Điều này khiến khoảng cách giữa số máy bay nghỉ hưu và bổ sung ngày càng nới rộng.

Trước tình hình này, lãnh đạo ANG đã kêu gọi Quốc hội Mỹ tăng hạn mức mua sắm tiêm kích lên tối thiểu 72 chiếc mỗi năm, bao gồm 48 tiêm kích tàng hình F-35A và 24 tiêm kích F-15EX. Mục tiêu lý tưởng thậm chí là 100 chiếc mỗi năm để đảm bảo duy trì sức mạnh không quân.

Đáng chú ý, Vệ binh Không quân hiện chiếm khoảng một nửa tổng số tiêm kích chiến thuật của Không quân Mỹ, đồng thời đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như phòng thủ không phận nội địa, triển khai tác chiến ở nước ngoài và hỗ trợ thiên tai. Vì vậy, sự suy giảm năng lực của lực lượng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ sức mạnh không quân Mỹ.

Một vấn đề lớn khác là chi phí vận hành. Khi máy bay già đi, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa tăng mạnh, khiến phần lớn ngân sách phải dùng để duy trì hoạt động thay vì đầu tư hiện đại hóa. Các chuyên gia cảnh báo rằng trong vài năm tới, nhiều máy bay có thể “khó duy trì khả năng bay”, chưa nói đến khả năng chiến đấu hiệu quả.

Ngoài ra, việc chuyển đổi sang các nền tảng mới như F-35 cũng diễn ra chậm hơn dự kiến, trong khi một số đơn vị vẫn chưa có kế hoạch thay thế rõ ràng cho phi đội F-16. Điều này tạo ra “khoảng trống năng lực” trong giai đoạn chuyển tiếp.

article-69e041bd8fc1c3-55193318.jpg
Các tiêm kích F-35A tại căn cứ không quân Eielson ở Alaska

Trong dài hạn, Không quân Mỹ kỳ vọng các chương trình tương lai như tiêm kích thế hệ 6 (NGAD/F-47) hoặc máy bay không người lái chiến đấu (CCA) sẽ giúp bù đắp thiếu hụt. Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa thể thay thế ngay lực lượng hiện tại.

Một yếu tố chiến lược khác là sự cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia đang tăng tốc sản xuất và hiện đại hóa lực lượng không quân với quy mô lớn. Nếu Mỹ không đẩy nhanh tốc độ mua sắm, nguy cơ mất cân bằng sức mạnh trên không trong tương lai là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tổng thể, bài toán của Vệ binh Không quân Mỹ không chỉ là thiếu số lượng tiêm kích, mà còn là sự chậm trễ trong hiện đại hóa và áp lực ngân sách. Nếu không có những quyết định đầu tư mạnh mẽ và kịp thời, lực lượng này có thể đối mặt với khoảng trống năng lực nghiêm trọng trong thập kỷ tới.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/us-air-national-guard-fighter-shortage
#Không quân Mỹ #Vệ binh Không quân #tiêm kích F-35 #F-15EX #thiếu hụt tiêm kích #hiện đại hóa quân đội

Bài liên quan

Mỹ sẽ đưa oanh tạc cơ tàng hình B-2 trở lại dây chuyền sản xuất

Phát biểu trước binh sĩ Mỹ ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết chính quyền ông phê duyệt việc mua thêm oanh tạc cơ tàng hình tầm liên lục địa B-2 Spirit.

Trong bài phát biểu trước các binh sỹ Mỹ ngày 27/11, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã phê duyệt việc mua thêm oanh tạc cơ tàng hình tầm liên lục địa B-2 Spirit, nhắc đến hiệu quả của chúng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6.

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Israel, ông cũng tuyên bố đặt mua phiên bản nâng cấp của dòng máy bay này và nói: “Tôi không ngờ chúng có thể làm được những gì chúng đã làm. Thành thật mà nói, chúng tôi vừa đặt thêm 28 chiếc — phiên bản được cải tiến một chút. Chúng tôi đặt một loạt lớn".

Sức mạnh đáng sợ của tiêm kích F-15X Eagle II Mỹ

F-15EX Eagle II chính thức được Không quân Mỹ đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm nay và hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, Israel đã ký hợp đồng trị giá 18 USD để sở hữu 25 chiếc máy bay này.

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My
Dù được xem là lựa chọn kinh tế hơn so với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 như F-35, nhưng F-15EX vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều do việc chế tạo ra loại vũ khí quân sự này đòi hỏi chi phí cao. 

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-2
Hiện mức giá của F-15EX là 94 triệu USD mỗi chiếc do ảnh hưởng của lạm phát và số lượng đặt hàng giảm. Boeing hy vọng các thương vụ xuất khẩu, đặc biệt với Indonesia và Ba Lan, sẽ góp phần ổn định chi phí. Mặc dù có giá thành cao nhưng Eagle II vẫn là một loại máy bay chiến đấu hiệu quả trong các chiến dịch không quân hiện đại. 

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-3
Dù các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm và những mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đang là tâm điểm chú ý, nhưng những phiên bản nâng cấp của các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư lâu đời và được kiểm nghiệm qua thực chiến vẫn tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình. 

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-4
 F-15EX Eagle II được kỳ vọng là một giải pháp thay thế tạm thời, tiết kiệm chi phí, nhằm bù đắp sự thiếu hụt các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm trong kho vũ khí của Quân đội Mỹ.

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-5
 F-15EX Eagle II - phiên bản mới nhất và hiện đại nhất (thực chất là một bản nâng cấp thế hệ 4.5) của dòng F-15E Strike Eagle hai chỗ ngồi, là một ví dụ điển hình về điều này. Eagle II chính thức gia nhập nhập lực lượng Không quân Mỹ vào tháng 6 vừa qua.

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-6
 Chỉ hai tháng sau, tiêm kích này đã được phê duyệt bán cho Không quân Israel (IAF) với thỏa thuận trị giá 18 tỷ USD cho 25 chiếc, và được Israel đổi tên lại thành F-15IA. Indonesia và Ba Lan cũng đang bày tỏ sự quan tâm và có thể trở thành những khách hàng tiềm năng trong các thương vụ xuất khẩu quân sự, và không loại trừ khả năng Không quân Đài Loan (ROCAF) sẽ mua loại máy bay này trong tương lai gần để tăng cường phòng thủ.

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-7
 Nếu bắt buộc phải chỉ ra điểm hạn chế lớn nhất của F-15EX thì đó chính là giá thành quá đắt đỏ. Sự thiếu hụt này bắt nguồn từ hai nguyên nhân: thứ nhất, quyết định sai lầm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Gates lúc bấy giờ khi vào năm 2009, ông đã hủy bỏ dự án F-22 Raptor của Lockheed Martin sau khi chỉ sản xuất được chưa đầy nửa số máy bay đã đặt hàng; thứ hai, các vấn đề về độ tin cậy và chi phí vượt mức của dự án F-35 Lightning II của Lockheed Martin.

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-8
 Thực tế, Boeing đã tự hào tuyên bố trên trang thông tin của mình về Eagle II rằng, “F-15EX sẵn sàng chiến đấu ngay khi rời dây chuyền sản xuất, là cách thức tiết kiệm chi phí, đáng tin cậy và nhanh chóng để nâng cấp khả năng và cải thiện sức chiến đấu của đội tàu chiến đấu chiến thuật.

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-9
Với chi phí vận hành thấp hơn so với các loại chiến đấu cơ khác, nhưng lại mang được lượng vũ khí gấp bốn lần, cùng phạm vi, tốc độ và lượng nhiên liệu gấp đôi, F-15EX là giải pháp hiện đại mà các lực lượng không quân trên toàn cầu có thể đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch của họ”. 

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-10
 Về lý thuyết, F-15EX Eagle II có giá rẻ hơn, nhưng thực tế lại khác xa so với kỳ vọng. Như các chuyên gia Maya Carlin và Peter Suciu đã chỉ ra trong một bài viết ngày 20/5/2024 trên trang The National Interest: "Điều gì khiến F-15EX có giá thành cao hơn cả F-35?".

Suc manh dang so cua tiem kich F-15X Eagle II My-Hinh-11
 “Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cảnh báo rằng chi phí xuất xưởng của một chiếc F-15EX có thể lên tới 94 triệu USD, và đó chỉ là trong trường hợp Không quân Mỹ thực hiện đúng kế hoạch mua 104 chiếc. Nếu số lượng đặt mua ít đi, chi phí sẽ còn tăng thêm.
Mỹ nâng cấp lực đẩy động cơ F-35 để đối phó Trung Quốc và Nga

Để đủ sức đối đầu với máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc và Nga, Không quân Mỹ sẽ sẽ nâng cấp lực đẩy động cơ trang bị trên chiến đấu cơ F-35 lên 10%.

My nang cap luc day dong co F-35 de doi pho Trung Quoc va Nga

Theo tờ Defense News của Mỹ, khi Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu đầu tư kinh phí để thúc đẩy quá trình cải tiến dự án chiến đấu cơ F-35, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, động cơ F135 dùng trên F-35 cũng sẽ được nâng cấp cho phù hợp.
