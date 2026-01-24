Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Vàng có thể 'mọc' ra trong tự nhiên nhờ cơ chế mới được phát hiện

Nghiên cứu của Trung Quốc tiết lộ quá trình hình thành vàng nano tự nhiên qua cơ chế ôn hòa, thay đổi nhận thức về khai thác vàng.

Theo Chi Chi/thanhnienviet

Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã tiết lộ một cơ chế mới về sự hình thành vàng trong tự nhiên. Nhóm nghiên cứu đã lần đầu tiên quan sát trực tiếp (in-situ) quá trình hình thành các hạt nano vàng trên bề mặt quặng pyrit ở quy mô nano. Kết quả cho thấy vàng có thể từng bước "sinh trưởng" tại giao diện quặng trong điều kiện nhiệt độ thường, điều này cũng cung cấp hướng tham khảo cho kỹ thuật thăm dò tài nguyên và thu hồi bảo vệ môi trường, mang ý nghĩa chỉ số quan trọng.

Tờ CCTV News đưa tin, gần đây, các nhà khoa học đã có phát hiện mới trong nghiên cứu về một loại vật chất trên Trái đất – vàng nano. Các nhà khoa học đã lần đầu tiên tiết lộ quá trình động lực hình thành các hạt nano vàng trên bề mặt quặng pyrit trong tự nhiên từ quy mô nano và quan sát trực tiếp. Nói một cách đơn giản là: Vàng có thể "mọc" ra.

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện quá trình động lực hình thành các hạt nano vàng trên bề mặt quặng pyrit. (Ảnh: Chụp màn hình Nhật báo Bắc Kinh)
Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện quá trình động lực hình thành các hạt nano vàng trên bề mặt quặng pyrit. (Ảnh: Chụp màn hình Nhật báo Bắc Kinh)

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Địa hóa học Quảng Châu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông qua phương pháp quan sát trực tiếp, đã ghi lại rõ nét quá trình các nguyên tử vàng dần dần tích tụ và tạo thành các hạt vàng cấp độ nano trên bề mặt quặng pyrit.

Phát hiện này đã đảo ngược nhận thức trước đây cho rằng sự hình thành mỏ vàng phải dựa vào các hoạt động địa chất nhiệt độ cao, áp suất cao; cho thấy trong tự nhiên vẫn tồn tại những con đường hình thành vàng ôn hòa hơn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nước mặt hoặc dịch nhiệt thủy dưới lòng đất chảy trong các khe nứt của đá, sẽ mang theo vàng dưới dạng các phức chất hòa tan vào trong chất lưu. Khi chất lưu chảy qua bề mặt quặng pyrit, giao diện khoáng vật sẽ trở thành nơi hấp phụ và tích tụ các nguyên tử vàng, khiến vàng dần dần hình thành và tích lũy ở quy mô nano.

Nghiên cứu mở ra nhiều khả năng đối với nghiên cứu địa chất và tận dụng tài nguyên.
Nghiên cứu mở ra nhiều khả năng đối với nghiên cứu địa chất và tận dụng tài nguyên.

Giới học thuật cho rằng, thành tựu này không chỉ giúp hiểu rõ cơ chế vi mô của sự hình thành mỏ vàng, mà còn có thể cung cấp ý tưởng mới cho việc khai thác tài nguyên trong tương lai. Ví dụ, tại các khu vực mỏ truyền thống hoặc trong quặng thải, có thể đánh giá tính khả thi của việc thu hồi vàng thông qua cơ chế tự nhiên tương tự. Điều này mang ý nghĩa gợi mở đối với nghiên cứu địa chất và tận dụng tài nguyên.

#Quá trình hình thành vàng nano #Phát hiện mới về vàng trong tự nhiên #hình thành vàng trong tự nhiên #vàng

Bài liên quan

Giải mã

'Vàng lỏng' của cá mập giá trị thế nào khiến bị săn bắt quá mức?

Dầu gan của cá mập gulper chứa nhiều hợp chất squalene, được ví như "vàng lỏng". Do nhu cầu sử dụng làm mỹ phẩm cao nên loài này bị đánh bắt quá mức.

caa-1.jpg
Cá mập gulper sinh sống ở những vùng biển có độ sâu khoảng 200 - 1.500m trên khắp thế giới. Chúng có cơ thể thon dài, kích thước khoảng 2m và nổi bật với đôi mắt xanh lục. Ảnh: miyaru.org.
caa-2.jpg
Theo các nhà khoa học, cá mập gulper là một trong ít những sinh vật tiền sử còn tồn tại đến ngày nay. Trong số các loài cá mập, cá mập gulper là loài có tỷ lệ dầu gan chứa squalene cao nhất. Bởi lẽ, dầu gan của cá mập gulper chứa hơn 70% squalene. Ảnh: Andy Murch/Nature Picture Library.
Xem chi tiết

Giải mã

Những mỏ vàng khổng lồ trên thế giới được hình thành thế nào?

Những mỏ vàng khổng lồ trên thế giới không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của các quá trình địa chất phức tạp kéo dài hàng triệu năm.

Hoạt động magma sâu trong lòng Trái Đất. Nhiều mỏ vàng lớn hình thành khi magma nóng chảy từ sâu trong vỏ Trái Đất di chuyển lên trên, mang theo các nguyên tố kim loại quý và kết tinh khi nguội dần. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động magma sâu trong lòng Trái Đất. Nhiều mỏ vàng lớn hình thành khi magma nóng chảy từ sâu trong vỏ Trái Đất di chuyển lên trên, mang theo các nguyên tố kim loại quý và kết tinh khi nguội dần. Ảnh: Pinterest.
Quá trình thủy nhiệt giàu kim loại. Dung dịch thủy nhiệt nóng, chứa vàng và các khoáng chất, thấm qua các khe nứt đá; khi nhiệt độ và áp suất thay đổi, vàng lắng đọng và tích tụ thành mạch quặng. Ảnh: Pinterest.
Quá trình thủy nhiệt giàu kim loại. Dung dịch thủy nhiệt nóng, chứa vàng và các khoáng chất, thấm qua các khe nứt đá; khi nhiệt độ và áp suất thay đổi, vàng lắng đọng và tích tụ thành mạch quặng. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Giải mã

Phát hiện mỏ vàng khổng lồ, có thể làm rung chuyển thị trường

Trữ lượng quặng có khả năng khai thác được tại mỏ vàng mới phát hiện ở Iran ước tính lên tới khoảng 61 triệu tấn, tạo ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ.

Iran hiện có khoảng 15 mỏ vàng đang được khai thác trên cả nước. Gần đây, giới chức nước này công bố phát hiện một mỏ vàng quy mô rất lớn tại Shadan, thuộc khu vực phía Đông Iran. Phát hiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới