Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Va chạm hai xe máy ở Phú Thọ khiến 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h30 trên tỉnh lộ 317G, xã Tu Vũ. Hai người tử vong tại chỗ, nạn nhân thứ ba qua đời sau khi được đưa đi cấp cứu.

Nguyễn Hinh

Ngày 7/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo UBND xã Tu Vũ (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

de71b5e2-465b-4acf-a825-33da8c04950b.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 317G thuộc địa phận thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ.

Vào thời điểm trên, xe môtô mang BKS 19L1-296.XX di chuyển theo hướng xã Thanh Thủy đi xã Yên Sơn, trên xe có hai người đã va chạm với xe môtô BKS: 27Z1-155.XX do anh Đ.M.H (SN 1990) ở thôn Đề Ngã, xã Yên Sơn điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, hai người tử vong tại chỗ, anh Đ.M.H bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy nhưng sau đó không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang.

#Tai nạn giao thông #Phú Thọ #va chạm xe máy #Tai nạn giao thông #Xe máy #Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong vụ giả mạo hồ sơ tại các văn phòng công chứng

Điều tra vụ án làm giả tài liệu và giả mạo trong công tác, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can, trong đó có nhân viên hai văn phòng công chứng.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và một số tổ chức hành nghề công chứng có liên quan.

thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Hưng, Vũ Thị Thuỳ Nga.
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ xử phạt 7,5 triệu đồng người tiết lộ vị trí tuần tra của CSGT lên Facebook

Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt một người đàn ông 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT lên mạng xã hội.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh nội địa vừa phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm giúp người tham gia giao thông né tránh việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

anh-phu-d87aac59cc.jpg
Cơ quan công an làm việc với chủ tài khoản đăng tải bài viết.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố quản lý siêu thị ở Phú Thọ trốn thuế hơn 534 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Thị Hiển, quản lý Siêu thị Hưng Thịnh, để điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 534 triệu đồng.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiển (SN 1981, trú tại thôn 2, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

can-bo-cong-an-xa-thanh-son-lay-loi-khai-nguyen-thi-hien-2.jpg
Cán bộ công an lấy lời khai đối tượng Hiển.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới