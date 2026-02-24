Hà Nội

Quân sự

Ứng dụng MEGA-Army cách mạng hóa nhận diện khí tài quân sự

MEGA-Army, do IDDEA Bỉ phát triển, dùng AI phân tích nhanh các khí tài quân sự, hỗ trợ tác chiến chính xác và hiệu quả trong thời chiến.

Nguyễn Cúc

Ứng dụng MEGA-Army do công ty đổi mới quốc phòng IDDEA (Bỉ) phát triển đang thiết lập một chuẩn mực mới trong lĩnh vực nhận diện và phân tích khí tài quân sự trên chiến trường. Bằng việc kết hợp trí tuệ nhân tạo với cơ sở dữ liệu quân sự chuyên sâu, MEGA-Army cho phép chuyển đổi một hình ảnh hoặc khung hình video đơn giản thành hồ sơ năng lực tác chiến chi tiết chỉ trong vài giây.

Khác với các công cụ nhận diện thông thường, MEGA-Army được thiết kế để xác định một phổ rất rộng các hệ thống lục quân hiện đại, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo binh, hệ thống phòng không, nền tảng tác chiến điện tử, phương tiện công binh và các hệ thống không người lái. Ứng dụng không chỉ nhận dạng đúng kiểu loại mà còn xác định chính xác biến thể cụ thể của từng phương tiện.

z7458912424900-e763a477502f1c95bdc3196cd2cfebaf.jpg
MEGA-Army là một ứng dụng AI có khả năng nhận dạng và phân tích tức thì các phương tiện quân sự, cung cấp thông tin tình báo chiến đấu theo thời gian thực. Ảnh: IDDEA.

Điểm nổi bật nhất của MEGA-Army nằm ở khả năng phân tích kỹ thuật tác chiến chuyên sâu theo thời gian thực. Sau khi nhận diện, động cơ AI của ứng dụng tự động trích xuất và cung cấp thông tin chi tiết về vũ khí chính và phụ, bao gồm cỡ nòng pháo, loại tên lửa, tốc độ bắn, khả năng tương thích đạn dược và tầm bắn hiệu quả. Điều này cho phép người sử dụng nhanh chóng đánh giá mức độ đe dọa của mục tiêu trong bối cảnh chiến đấu cụ thể.

Ngoài hỏa lực, MEGA-Army còn phân tích sâu về khả năng bảo vệ, với các dữ liệu liên quan đến độ dày và cấu trúc giáp, vật liệu chế tạo, bố trí giáp lồng, mô-đun giáp phản ứng nổ cũng như sự hiện diện của các hệ thống phòng vệ chủ động. Những thông tin này đặc biệt quan trọng trong việc xác định phương án tác chiến, lựa chọn vũ khí phù hợp và xây dựng kế hoạch tiếp cận mục tiêu.

Mỗi khí tài được nhận diện đều được đối chiếu với một cơ sở dữ liệu được tuyển chọn và chuẩn hóa bởi các chuyên gia, hiện bao phủ hơn 1.500 nền tảng tác chiến mặt đất. Nhờ đó, MEGA-Army có thể cung cấp dữ liệu so sánh theo nhiệm vụ, bao gồm các chỉ số cơ động, tỷ lệ công suất trên trọng lượng, loại hộp số, tốc độ quay tháp pháo, khả năng duy trì hoạt động trên chiến trường và hệ thống cảm biến tích hợp.

Một lợi thế then chốt khác của MEGA-Army là khả năng tích hợp trực tiếp vào các nền tảng tác chiến hiện có. Ứng dụng có thể hoạt động thông qua cảm biến của UAV, kính ngắm pháo thủ xe tăng hoặc các trạm vũ khí điều khiển từ xa, biến chúng thành các nút trinh sát thông minh. Nhờ đó, thông tin tình báo có độ phân giải cao được cung cấp gần như tức thì cho các quyết định chỉ thị mục tiêu, cơ động lực lượng và lập kế hoạch chiến thuật.

Với cách tiếp cận này, MEGA-Army không chỉ đơn thuần là một công cụ nhận dạng, mà còn tái định nghĩa nhận diện quân sự như một chức năng hỗ trợ tác chiến dựa trên AI, mang lại lợi thế đáng kể cả trong môi trường chiến đấu thực tế lẫn huấn luyện quân sự hiện đại. Ứng dụng hiện đã được phát hành trên Apple Store và Google Play, đánh dấu bước tiến mới của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quốc phòng.

