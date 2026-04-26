Ứng dụng AI do thám nhận diện mọi loại thiết bị quân sự

Quân sự - Thế giới

Ứng dụng AI do thám nhận diện mọi loại thiết bị quân sự

Ứng dụng MEGA Army do công ty từ Bỉ phát triển nhận diện được tất cả các loại xe chiến đấu với khả năng phân tích kỹ thuật toàn diện dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Tuệ Minh
Ứng dụng MEGA-Army của nhà đổi mới quốc phòng từ nước Bỉ, IDDEA đã thiết lập một chuẩn mực mới trong lĩnh vực thu thập thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực bằng cách kết hợp khả năng nhận diện tức thì với phân tích kỹ thuật đầy đủ về các phương tiện chiến đấu và hệ thống trên bộ.
Ứng dụng MEGA-Army của nhà đổi mới quốc phòng từ nước Bỉ, IDDEA đã thiết lập một chuẩn mực mới trong lĩnh vực thu thập thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực bằng cách kết hợp khả năng nhận diện tức thì với phân tích kỹ thuật đầy đủ về các phương tiện chiến đấu và hệ thống trên bộ.
Được thiết kế để nhận diện một phạm vi rất rộng các thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo binh, hệ thống phòng không, nền tảng tác chiến điện tử, xe công binh và hệ thống không người lái, MEGA-Army sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi một hình ảnh hoặc khung hình video đơn giản thành một hồ sơ năng lực chiến đấu chi tiết đầy đủ chỉ trong vài giây.
Được thiết kế để nhận diện một phạm vi rất rộng các thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo binh, hệ thống phòng không, nền tảng tác chiến điện tử, xe công binh và hệ thống không người lái, MEGA-Army sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi một hình ảnh hoặc khung hình video đơn giản thành một hồ sơ năng lực chiến đấu chi tiết đầy đủ chỉ trong vài giây.
Việc của người dùng đơn giản chỉ là cung cấp cho ứng dụng một bức ảnh. Có thể chụp thông qua thiết bị di động dân dụng thông thường hoặc qua hình ảnh từ camera trinh sát, thiết bị bay không người lái. Bất cứ một hình ảnh đầu vào nào mà đủ các yếu tố cần thiết thì AI này đều có thể đáp ứng.
Việc của người dùng đơn giản chỉ là cung cấp cho ứng dụng một bức ảnh. Có thể chụp thông qua thiết bị di động dân dụng thông thường hoặc qua hình ảnh từ camera trinh sát, thiết bị bay không người lái. Bất cứ một hình ảnh đầu vào nào mà đủ các yếu tố cần thiết thì AI này đều có thể đáp ứng.
Điều làm nên sức mạnh độc nhất vô nhị của MEGA-Army không chỉ là khả năng nhận diện chính xác kiểu dáng và biến thể của phương tiện, mà còn là khả năng tự động trích xuất và cung cấp các thông số kỹ thuật chiến đấu chuyên sâu.
Điều làm nên sức mạnh độc nhất vô nhị của MEGA-Army không chỉ là khả năng nhận diện chính xác kiểu dáng và biến thể của phương tiện, mà còn là khả năng tự động trích xuất và cung cấp các thông số kỹ thuật chiến đấu chuyên sâu.
Công cụ AI xử lý các dấu hiệu hình ảnh để thu thập thông tin chính xác về vũ khí chính và phụ, bao gồm cỡ nòng pháo, loại tên lửa, tốc độ bắn, khả năng tương thích đạn dược và tầm bắn hiệu quả.
Công cụ AI xử lý các dấu hiệu hình ảnh để thu thập thông tin chính xác về vũ khí chính và phụ, bao gồm cỡ nòng pháo, loại tên lửa, tốc độ bắn, khả năng tương thích đạn dược và tầm bắn hiệu quả.
Nó còn đi xa hơn bằng cách mô tả chi tiết cấu hình giáp như độ dày, thành phần, bố trí giáp dạng lưới, các mô-đun phản ứng và hệ thống bảo vệ chủ động.
Nó còn đi xa hơn bằng cách mô tả chi tiết cấu hình giáp như độ dày, thành phần, bố trí giáp dạng lưới, các mô-đun phản ứng và hệ thống bảo vệ chủ động.
Mỗi hệ thống được xác định đều được đối chiếu với một cơ sở dữ liệu khổng lồ, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, phân loại hơn 1.500 nền tảng quân sự trên bộ thành các nhóm chức năng.
Mỗi hệ thống được xác định đều được đối chiếu với một cơ sở dữ liệu khổng lồ, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, phân loại hơn 1.500 nền tảng quân sự trên bộ thành các nhóm chức năng.
Điều này cho phép MEGA-Army cung cấp dữ liệu chiến đấu so sánh giữa các vai trò nhiệm vụ, chẳng hạn như các chỉ số về khả năng di chuyển, tỷ lệ công suất trên trọng lượng, loại hộp số, tốc độ xoay tháp pháo, khả năng hoạt động trên chiến trường và hệ thống cảm biến.
Điều này cho phép MEGA-Army cung cấp dữ liệu chiến đấu so sánh giữa các vai trò nhiệm vụ, chẳng hạn như các chỉ số về khả năng di chuyển, tỷ lệ công suất trên trọng lượng, loại hộp số, tốc độ xoay tháp pháo, khả năng hoạt động trên chiến trường và hệ thống cảm biến.
Không có công cụ nào khác trên thị trường cung cấp độ phân tích chuyên sâu như vậy trong thời gian thực trực tiếp từ chiến trường, cho phép người dùng đánh giá chính xác mối đe dọa trên chiến trường và điều chỉnh tư thế cho phù hợp.
Không có công cụ nào khác trên thị trường cung cấp độ phân tích chuyên sâu như vậy trong thời gian thực trực tiếp từ chiến trường, cho phép người dùng đánh giá chính xác mối đe dọa trên chiến trường và điều chỉnh tư thế cho phù hợp.
Khả năng này được tích hợp hoàn toàn để sử dụng trong hoạt động thông qua các cảm biến nhúng như hệ thống quang học máy bay không người lái, kính ngắm pháo xe tăng và trạm vũ khí điều khiển từ xa, biến chúng thành các nút trinh sát thông minh.
Khả năng này được tích hợp hoàn toàn để sử dụng trong hoạt động thông qua các cảm biến nhúng như hệ thống quang học máy bay không người lái, kính ngắm pháo xe tăng và trạm vũ khí điều khiển từ xa, biến chúng thành các nút trinh sát thông minh.
Kết quả không chỉ là nhận dạng nhanh chóng mà còn là khả năng thu thập ngay lập tức thông tin tình báo chiến đấu độ phân giải cao để hỗ trợ việc xác định mục tiêu, quyết định cơ động và lập kế hoạch chiến thuật.
Kết quả không chỉ là nhận dạng nhanh chóng mà còn là khả năng thu thập ngay lập tức thông tin tình báo chiến đấu độ phân giải cao để hỗ trợ việc xác định mục tiêu, quyết định cơ động và lập kế hoạch chiến thuật.
MEGA-Army định nghĩa lại khả năng nhận diện quân sự như một chức năng hỗ trợ chiến đấu năng động, được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. Nó cho phép bất kỳ người vận hành nào vượt ra ngoài khả năng nhận diện bề ngoài và tiến tới đánh giá toàn diện, mang lại lợi thế quyết định trong cả các hoạt động chiến đấu và môi trường huấn luyện chiến thuật.
MEGA-Army định nghĩa lại khả năng nhận diện quân sự như một chức năng hỗ trợ chiến đấu năng động, được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. Nó cho phép bất kỳ người vận hành nào vượt ra ngoài khả năng nhận diện bề ngoài và tiến tới đánh giá toàn diện, mang lại lợi thế quyết định trong cả các hoạt động chiến đấu và môi trường huấn luyện chiến thuật.
Đáng nói là IDDEA phát hành công cụ này dưới dạng một ứng dụng đa nền tảng có thể truy cập rộng rãi thông qua các chợ ứng dụng quen thuộc. Với mức giá 10 USD mỗi tháng sẽ được 10 lượt truy vấn. 50USD/tháng sẽ được 1000 lượt truy vấn. Gói không giới hạn ở cấp độ quân sự được cung cấp riêng không thông qua chợ ứng dụng.
Đáng nói là IDDEA phát hành công cụ này dưới dạng một ứng dụng đa nền tảng có thể truy cập rộng rãi thông qua các chợ ứng dụng quen thuộc. Với mức giá 10 USD mỗi tháng sẽ được 10 lượt truy vấn. 50USD/tháng sẽ được 1000 lượt truy vấn. Gói không giới hạn ở cấp độ quân sự được cung cấp riêng không thông qua chợ ứng dụng.
Hiển thị mọi thông tin chi tiết từ cấu hình đến chiến thuật của khí tài bất kỳ với ứng dụng trinh sát AI.
Tuệ Minh
IDDEA, Defense Post, TWZ
