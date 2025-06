Tuổi 70: Bí quyết an nhiên với cách sử dụng tiền, lễ và tình

Phú quý hay không đến từ ba yếu tố then chốt, sự điềm tĩnh, lòng độ lượng và sự tự kỷ luật chính là nền tảng vững chắc cho một cuộc đời thịnh vượng và an lạc.

Trong hành trình cuộc đời, khát vọng về một cuộc sống phú quý và viên mãn luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân. Tuy nhiên, không ít người khi đối mặt với những nghịch cảnh, lại có xu hướng gán mọi nguyên nhân cho số phận, rồi cam chịu. Quan điểm này, xét cho cùng, có thể là một sự biện minh cho sự thiếu hành động hoặc sự thiếu hiểu biết về bản chất của thành công.

Như lời một vị cao tăng từng khẳng định: "Phúc họa không cửa, do người gọi đến. Vận may của một người đều do tự mình tạo ra, chứ không phải Trời định, vận khí của một người như thế nào thì không thể nào tính toán được". Quả thực, trên thế giới này, sự sa cơ thất thế không phải là dấu hiệu của việc bị bỏ rơi và sự phú quý cũng không phải là đặc ân dành cho số ít. Một người có thể trở thành ai, chưa bao giờ là do số phận an bài mà là nằm trong tay họ. Những người mang trong mình "quý khí" và đạt được sự thịnh vượng lâu dài thường hội tụ ba đặc điểm cốt lõi sau, nếu gặp được nhất định phải làm thân để học theo.