Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Từng là ‘hot girl thị phi’, Linh Ka giờ đón sinh nhật đằm thắm, nhẹ nhàng

Cộng đồng trẻ

Từng là ‘hot girl thị phi’, Linh Ka giờ đón sinh nhật đằm thắm, nhẹ nhàng

Ở tuổi 23, Linh Ka đón tuổi mới một cách đằm thắm và nhẹ nhàng, thể hiện trong những khoảnh khắc được cô nàng đăng tải.

Trầm Phương
Linh Ka, tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002 tại Hà Nội. Cô nổi lên từ rất sớm qua các bản cover ca khúc với chất giọng trong trẻo và ngoại hình xinh xắn trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Linh Ka, tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002 tại Hà Nội. Cô nổi lên từ rất sớm qua các bản cover ca khúc với chất giọng trong trẻo và ngoại hình xinh xắn trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng từ sớm, Linh Ka cũng là cái tên gắn liền với nhiều thị phi. Cô từng nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì những phát ngôn gây sốc. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng từ sớm, Linh Ka cũng là cái tên gắn liền với nhiều thị phi. Cô từng nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì những phát ngôn gây sốc. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc, hành động của cô nàng cũng bị đánh giá là "chín ép," không phù hợp với lứa tuổi khi chưa đủ 18. Điều này khiến cô sở hữu một lượng anti-fan hùng hậu. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc, hành động của cô nàng cũng bị đánh giá là "chín ép," không phù hợp với lứa tuổi khi chưa đủ 18. Điều này khiến cô sở hữu một lượng anti-fan hùng hậu. (Ảnh: FBNV)
Sau một thời gian nhìn nhận lại bản thân, hot girl Hà thành thừa nhận hối hận vì đã không suy nghĩ trước khi nói. Cô nỗ lực thay đổi, dần thoát khỏi mác "Miss thị phi".(Ảnh: FBNV)
Sau một thời gian nhìn nhận lại bản thân, hot girl Hà thành thừa nhận hối hận vì đã không suy nghĩ trước khi nói. Cô nỗ lực thay đổi, dần thoát khỏi mác "Miss thị phi".(Ảnh: FBNV)
Linh Ka của hiện tại đã có sự "lột xác" ngoạn mục, trở nên trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ, lời nói lẫn hình ảnh. (Ảnh: FBNV)
Linh Ka của hiện tại đã có sự "lột xác" ngoạn mục, trở nên trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ, lời nói lẫn hình ảnh. (Ảnh: FBNV)
Trong những hình ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân, cô nàng đón tuổi mới một cách bình dị, đằm thắm và nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Trong những hình ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân, cô nàng đón tuổi mới một cách bình dị, đằm thắm và nhẹ nhàng. (Ảnh: FBNV)
Linh Ka chọn trang phục đơn giản nhưng tinh tế, với áo yếm trắng hở lưng phối cùng quần ống rộng màu xám. Dù vẫn giữ được vẻ gợi cảm quyến rũ, hình ảnh lần này của cô không còn theo đuổi phong cách "chín ép" như thời mới nổi tiếng, mà toát lên sự tự tin, trưởng thành và đầy sức sống của tuổi đôi mươi. (Ảnh: FBNV)
Linh Ka chọn trang phục đơn giản nhưng tinh tế, với áo yếm trắng hở lưng phối cùng quần ống rộng màu xám. Dù vẫn giữ được vẻ gợi cảm quyến rũ, hình ảnh lần này của cô không còn theo đuổi phong cách "chín ép" như thời mới nổi tiếng, mà toát lên sự tự tin, trưởng thành và đầy sức sống của tuổi đôi mươi. (Ảnh: FBNV)
Tiệc sinh nhật được trang trí lãng mạn ở khoang sau xe ô tô, với bóng bay hình trái tim màu đỏ. Linh Ka nhận được một bó hoa lớn với sắc hồng nhẹ nhàng. Cô mỉm cười rạng rỡ, khoảnh khắc đón tuổi mới ngập tràn niềm vui và sự ngọt ngào (Ảnh: FBNV)
Tiệc sinh nhật được trang trí lãng mạn ở khoang sau xe ô tô, với bóng bay hình trái tim màu đỏ. Linh Ka nhận được một bó hoa lớn với sắc hồng nhẹ nhàng. Cô mỉm cười rạng rỡ, khoảnh khắc đón tuổi mới ngập tràn niềm vui và sự ngọt ngào (Ảnh: FBNV)
Sau những ồn ào thời niên thiếu, Linh Ka hiện đang tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Cô đã chuyển hướng sang vai trò ca sĩ và có sản phẩm âm nhạc debut. Dù vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng công chúng đã có cái nhìn dễ chịu hơn với cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Sau những ồn ào thời niên thiếu, Linh Ka hiện đang tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Cô đã chuyển hướng sang vai trò ca sĩ và có sản phẩm âm nhạc debut. Dù vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng công chúng đã có cái nhìn dễ chịu hơn với cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ đầu tư cho công việc, Linh Ka còn chăm chỉ tập luyện nhiều bộ môn như gym, yoga để giữ gìn vóc dáng săn chắc, thon gọn. Ở tuổi 23, cô được ngưỡng mộ với những gì đang sở hữu, đồng thời nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực hơn trong mắt khán giả. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ đầu tư cho công việc, Linh Ka còn chăm chỉ tập luyện nhiều bộ môn như gym, yoga để giữ gìn vóc dáng săn chắc, thon gọn. Ở tuổi 23, cô được ngưỡng mộ với những gì đang sở hữu, đồng thời nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực hơn trong mắt khán giả. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Linh Ka #sinh nhật #trưởng thành #hot girl thị phi #ca sĩ #ngoại hình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT