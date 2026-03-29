Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Từng bị ghét vì tiếng kêu, ve sầu nay thành đặc sản tiền triệu hút khách

Kinh doanh - Địa ốc

Từng gắn với tiếng ve mùa hè, ve sầu nay thành đặc sản Tây Bắc hút khách. Nhộng ve non giá tới 1 triệu đồng/kg vẫn được săn lùng nhờ vị béo bùi, giòn thơm.

Ánh Dương (Tổng hợp)
Mỗi khi mùa hè gõ cửa, tiếng ve sầu lại rộn ràng khắp núi rừng, nương rẫy. Âm thanh ấy từ lâu đã trở thành “dấu hiệu nhận biết” của mùa nắng, gợi nhớ những ký ức tuổi thơ bình dị. Ảnh sgdbinhphuoc
Thế nhưng, ít ai ngờ rằng chính loài côn trùng gắn liền với tiếng ve râm ran ấy lại là một đặc sản độc đáo ở vùng Tây Bắc, được không ít thực khách săn lùng. Ảnh Internet
Tại Sơn La, ve sầu được người dân gọi bằng cái tên dân dã “re re”. Không chỉ quen thuộc trong tự nhiên, loài này còn xuất hiện trong mâm cơm của đồng bào dân tộc như một món ăn theo mùa, mang đậm dấu ấn núi rừng. Ảnh Hạnh Herry
Ve sầu có thân hình đặc trưng với đầu to, đôi cánh mỏng trong suốt. Âm thanh đặc biệt của chúng được tạo ra nhờ cơ chế rung màng mỏng ở lồng ngực, kết hợp với khoang bụng rỗng giúp khuếch đại âm thanh tạo nên “bản hòa âm” vang xa khắp không gian mùa hè. Ảnh Internet
Không phải con ve nào cũng có thể trở thành món ăn. Người dân địa phương chỉ chọn ve sầu non vừa lột xác khi lớp vỏ còn mềm, thân béo và giữ được độ ngọt tự nhiên. Ảnh BaoVietnamnet
Hiện nay, nhộng ve sầu được bán với giá dao động từ 800.000 đến 1.000.000 đồng/kg. Mức giá cao không chỉ đến từ độ “độc lạ” mà còn bởi nguồn cung khan hiếm. Ảnh Internet
Ve sầu chỉ xuất hiện theo mùa, lại khó thu hoạch số lượng lớn, nên để mua được, khách thường phải đặt trước nhiều ngày. Ảnh K.L
Dù vậy, sức hút của món ăn này chưa từng giảm. Với những người yêu thích ẩm thực trải nghiệm, ve sầu không chỉ là món ăn mà còn là cơ hội khám phá văn hóa ẩm thực vùng cao. Ảnh MIA
Từ một loài côn trùng gắn với âm thanh mùa hè, ve sầu đã “lột xác” thành đặc sản tiền triệu, khiến nhiều người bất ngờ và không ít thực khách sẵn sàng chi tiền để được thưởng thức. Ảnh Tico Travel
Mời quý độc giả đón xem video: "Hoa bưởi đầu mùa tại Hà Nội có giá tới 1 triệu đồng mỗi kg"
#Đặc sản vùng Tây Bắc #Ve sầu trong ẩm thực #Món ăn theo mùa #Nghiên cứu văn hóa ẩm thực #Giá trị kinh tế của ve sầu #Chế biến ve sầu

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT