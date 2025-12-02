Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/12: Kim Ngưu rạng rỡ, an yên

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/12: Kim Ngưu rạng rỡ, an yên

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/12, Kim Ngưu có tài lộc tốt, dễ dàng sang quý. Ma Kết dễ gặp tiểu nhân, phải cẩn thận.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cần làm việc thoải mái hơn, không quá tính toán chuyện thành hay bại thì mới dễ thành công. Sự nghiệp: Vận thế khá, trong công việc nên quan sát nhu cầu khách hàng rồi mới hành động, đừng tự đặt ra khó khăn hay nghĩ quá nhiều; muốn làm tốt một việc thì nên vận dụng đầu óc linh hoạt. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đầu tư – tài chính giữ nguyên hiện trạng là tốt rồi, đừng nghĩ đến việc mua thêm dự án mới. Tình cảm: Vận thế bình thường, giữa bạn và người ấy cần cùng nhau đối mặt và giải quyết vấn đề; hai người cùng nỗ lực sẽ xử lý ổn thỏa. Sức khỏe: Vận thế khá, chú ý chăm sóc cơ thể khoa học, đừng mê tín vào thực phẩm chức năng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu chỉ muốn sống ổn định, không muốn tham gia vào bất kỳ biến động nào. Sự nghiệp: Vận thế tốt, trong công việc duy trì trạng thái như hiện tại là đã đủ, tạm thời không có kế hoạch thay đổi gì, bình yên chính là trạng thái tốt nhất. Tài lộc: Vận thế khá, hãy làm tốt các dự án đang có, sẽ có lộc tới, một số người nắm được vận may sẽ sang quý lập tức. Tình cảm: Vận thế tốt, cứ bình yên mà sống chung là tốt nhất. Sức khỏe: Vận thế tốt, nên bổ sung vitamin.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử thích ai sẽ thể hiện rõ, không để người ta hiểu lầm hay mơ hồ. Sự nghiệp: Vận thế khá, bạn là người rõ ràng yêu - ghét trong công việc, nhưng cần chú ý tiết chế thái độ; đôi khi giữ sự mơ hồ một chút lại mang đến lợi ích. Tài lộc: Vận thế tốt, bạn cần đưa ra quyết định trong chi tiêu hoặc đầu tư, đừng tiếp tục chần chừ ở các lựa chọn nữa. Tình cảm: Vận thế rất tốt, hai người khi ở bên nhau vui vẻ, thoải mái và luôn có nhiều chuyện để nói. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, tinh thần thư giãn, không có căng thẳng.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải bắt đầu bận rộn hơn vì có nhiều việc đang chờ xử lý. Sự nghiệp: Vận thế kém, dù công việc nhiều và khiến bạn bực bội thì cũng không thể thay đổi thực tế, cứ bình tĩnh chấp nhận rồi làm tiếp sẽ tốt hơn. Tài lộc: Vận thế kém, trong đời sống hằng ngày nên tiết kiệm, các khoản không cần thiết hãy tạm hoãn. Tình cảm: Vận thế yếu, phàn nàn quá nhiều với người yêu không có lợi cho mối quan hệ; trước hết nên kiểm soát năng lượng tiêu cực của bản thân. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, cẩn thận tránh bị thương, giữ gìn cơ thể là quan trọng.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử chỉ chăm chăm vào chuyện trước mắt sẽ hạn chế sự phát triển; khi có cơ hội nên đưa ra kế hoạch lâu dài. Sự nghiệp: Vận thế tốt, trong công việc bạn làm theo những gì cấp trên giao nên vẫn có thành tích, nhưng thiếu tư duy độc lập dễ khiến bạn phát triển chậm; học thêm kỹ năng và phương pháp mới là cần thiết. Tài lộc: Vận thế khá, khả năng thu được lợi nhuận từ đầu tư – tài chính khá cao. Tình cảm: Vận thế ổn, cả hai đều quan tâm chuyện riêng mình và không muốn nhường quá nhiều, cần hiểu và thông cảm cho nhau. Sức khỏe: Vận thế tốt, cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề lớn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ làm việc hăng hái nhưng dễ bỏ cuộc giữa chừng. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, bạn luôn xông pha, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng nếu đối phương không phản hồi tích cực thì bạn rất dễ mất tinh thần. Tài lộc: Vận thế trung bình, đừng nóng vội trong đầu tư, cần chú ý phòng rủi ro. Tình cảm: Vận thế bình thường, khi ở bên nhau giữ cảm xúc ổn định rất quan trọng, nóng nảy chỉ khiến việc trở nên khó giải quyết. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nên uống nhiều nước và tránh để cơ thể bị nóng.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần tránh xa những việc rủi ro cao. Sự nghiệp: Vận thế yếu, trong công việc phải thật cẩn trọng vì có nhiều bẫy rập được che giấu khéo léo; ý thức tự bảo vệ yếu sẽ dễ bị thiệt, đôi khi tỏ ra cứng rắn lại an toàn hơn. Tài lộc: Vận thế yếu, hãy làm tốt các dự án đang có, đừng vì thấy người khác kiếm được tiền mà vội vàng làm liều. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, đừng chủ động gây chuyện, vì chỉ cần một chút là có thể dẫn đến tranh cãi khiến cả hai đều không vui. Sức khỏe: Vận thế yếu, cẩn thận cảm lạnh.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cần giữ tâm thái cởi mở hơn; bình tĩnh khi gặp chuyện mới thể hiện được sự chuyên nghiệp. Sự nghiệp: Vận thế ổn, bạn có niềm tin với các dự án mình làm và có thể sắp xếp, xử lý công việc một cách nghiêm túc; một số người còn phải nhận nhiệm vụ lập kế hoạch nên cũng khá áp lực. Tài lộc: Vận thế trung bình, có dự án mới nên quan sát trước rồi mới quyết định đầu tư. Tình cảm: Vận thế ổn, bạn và người ấy sẵn sàng trò chuyện, có nhiều đề tài chung. Sức khỏe: Vận thế trung bình, trạng thái cơ thể tạm ổn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hay lo nghĩ nhiều chuyện chưa xảy ra; lo lắng không giúp ích, tốt hơn là chuẩn bị phương án phòng ngừa. Sự nghiệp: Vận thế yếu, đừng vội lo lắng hậu quả nếu có sự cố; hãy lập sẵn kế hoạch dự phòng để tránh rủi ro, tự tiêu hao cảm xúc chỉ làm giảm hiệu suất. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, chỉ khi nâng cao nhận thức và hiểu biết thì mới kiếm được tiền. Tình cảm: Vận thế bình thường, cả hai chỉ cần bớt đối đầu là mối quan hệ sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Vận thế trung bình, hãy nghỉ ngơi đúng giờ và đừng thức khuya.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết dễ cảm thấy làm gì cũng không thuận. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, khả năng gặp tiểu nhân khá cao; bạn bị kẹt lại không tiến được, chỉ có thể tạm chờ thời, coi như nghỉ ngơi để tích lũy sức mạnh. Tài lộc: Vận thế trung bình, tài sản đầu tư có thể bị mắc kẹt; lúc này không nên hành động liều kẻo lỗ thêm. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, bạn muốn được đối phương thấu hiểu nhưng thực tế không dễ, đặt mình vào vị trí người khác là chuyện không đơn giản. Sức khỏe: Vận thế bình thường, coi chừng đau đầu hoặc chóng mặt tái phát.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình muốn thử một việc nào đó nhưng khi bắt đầu mới nhận ra còn nhiều thiếu sót cần học thêm. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong công việc cần tránh xa thị phi, tập trung nâng cao năng lực và nghiên cứu cách hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Tài lộc: Vận thế khá, nên theo dõi các chính sách liên quan vì từ đó bạn có thể tìm ra hướng mở rộng thu nhập hoặc kiểm soát chi tiêu. Tình cảm: Vận thế tốt, khi ở bên nhau đừng chỉ bàn chuyện người khác, hãy nói nhiều hơn về chính hai bạn. Sức khỏe: Vận thế khá, nhìn chung cơ thể khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có chút trục trặc nhưng không quá nghiêm trọng. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, có người cố tình gây khó dễ để xem bạn bối rối; nếu bạn tỏ ra điềm tĩnh thì họ sẽ không đạt được mục đích, rèn luyện khả năng “không vui không giận bị động không sợ” rất quan trọng. Tài lộc: Vận thế trung bình, dự án đầu tư có thể bị chậm tiến độ, không nên vội vàng, cứ từ từ giải quyết. Tình cảm: Vận thế bình thường, khi ở bên nhau cần bớt tranh cãi, đấu khẩu không có lợi cho tình cảm. Sức khỏe: Vận thế trung bình, vận động nhẹ là được.
