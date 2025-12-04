Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/12: Bảo Bình tài lộc vượng, dễ sang quý

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/12: Bảo Bình tài lộc vượng, dễ sang quý

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/12, Bảo Bình nếu không mù quáng tham lam sẽ thu hút tài lộc, giàu sang phú quý. Sư Tử tình duyên tiêu cực.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cần chú ý nắm bắt trọng điểm, những việc làm phân tán tinh lực và thời gian thì nên làm ít thôi. Sự nghiệp vận thế khá tốt, ở nơi làm việc cần phân rõ thứ tự chính phụ, đừng để cấp trên và khách hàng cảm thấy bạn làm việc không chuyên nghiệp, không hiểu chuyện thì sẽ bị người khác nói xấu, điều này không hay. Tài lộc vận thế khá tốt, một số dự án đầu tư tài chính phát triển không tệ, cần tập trung nguồn lực hỗ trợ trước là thích hợp. Tình cảm vận thế khá ổn, bạn và nửa kia khi ở bên nhau nên thử tìm điểm chung nhiều hơn, bắt đầu từ đó để giao lưu sẽ thuận lợi hơn. Sức khỏe vận thế bình thường, kiểm soát một chút, đừng ăn quá nhiều là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ tìm được việc mình thực sự muốn làm, không còn cảm giác mơ hồ nữa. Sự nghiệp vận thế khá tốt, hiệu suất làm việc cao nhưng cần chú ý duy trì mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp mới có lợi cho sự phát triển lâu dài, ai cũng có lúc gặp khó khăn cần giúp đỡ, đừng tự thu hẹp đường của mình. Tài lộc vận thế khá ổn, trong sinh hoạt hàng ngày chỉ cần chọn được dự án tốt thì nhanh chóng hành động là được. Tình cảm vận thế khá ổn, trong mối quan hệ thân mật nên bớt nói năng gay gắt, giữ sự lý trí và lễ phép để trao đổi cho tốt. Sức khỏe vận thế khá tốt, thể lực dồi dào.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nếu muốn làm dự án gì hay học kiến thức mới thì nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Sự nghiệp vận thế khá tốt, giai đoạn chuẩn bị ban đầu sẽ khá vất vả, nhưng qua giai đoạn này rồi sẽ dễ có thành tích, kiên trì là thắng lợi, đừng nản lòng. Tài lộc vận thế khá tốt, dự án đầu tư tài chính rốt cuộc phát triển thế nào cuối cùng vẫn phải xem thực lực vận hành. Tình cảm vận thế tạm được, bạn đã làm rất nhiều việc cho đối phương, nhưng làm tất cả mọi thứ cũng không phải là tốt. Sức khỏe vận thế tạm được, cơ thể khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cảm giác căng thẳng ít đi, chỉ cần chú ý một một chút là có thể đạt thành tích. Sự nghiệp vận thế tạm được, trong công việc nên tích cực tranh thủ dự án mình muốn làm, phát huy ổn định thực lực của bản thân, ít mơ mộng hão huyền là được, không ai thành công ngay từ lần đầu, không ngừng tiến bộ và điều chỉnh mới là bình thường. Tài lộc vận thế tạm được, trong sinh hoạt hàng ngày đừng tiêu xài hoang phí, tiết kiệm nhiều một chút chắc chắn không có hại. Tình cảm vận thế khá tốt, đối phương không dễ phát hiện bạn có bất mãn hay không, giao tiếp đơn giản trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Sức khỏe vận thế khá ổn, cần cân bằng dinh dưỡng.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử sẽ có cảm giác bất an, không nói rõ được vấn đề ở đâu nhưng cứ thấy khó chịu. Sự nghiệp vận thế hơi yếu, dễ gặp tiểu nhân hoặc bị người khác nhắm vào ghen tị, bản thân cần tự xem xét lại cách hành xử có quá phô trương kiêu ngạo hay không, kiểm soát ham muốn thể hiện là được. Tài lộc vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nếu không có dự án tốt thì cứ chờ thêm, đừng vội vàng vào cuộc. Tình cảm vận thế bình bình, hai bên ở chung luôn cảm thấy đối phương giấu mình chuyện gì đó, hãy giao tiếp cho tốt, đừng mang quá nhiều năng lượng tiêu cực. Sức khỏe vận thế hơi yếu, ít thức khuya sẽ tốt cho cơ thể.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ dù gặp khó khăn cũng có thể xử lý tốt, không cần lo lắng gì. Sự nghiệp vận thế khá tốt, trong công việc khả năng xuất hiện rắc rối nhỏ khá lớn, chỉ cần tự tìm cách giải quyết là ổn, đều không phải chuyện lớn, không cần lo lắng quá nhiều. Tài lộc vận thế khá ổn, trong sinh hoạt hàng ngày dự án có thể xuất hiện chút vấn đề, nên nhanh chóng tìm người giúp đỡ xử lý kịp thời. Tình cảm vận thế khá ổn, trong mối quan hệ thân mật đừng vì chuyện nhỏ mà giận dỗi, hòa thuận mới bền lâu. Sức khỏe vận thế khá tốt, thể trạng vẫn ổn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình chú ý đừng tự làm rối loạn, giữ bình tĩnh là được. Sự nghiệp vận thế khá ổn, trong công việc cần rất nhiều kiên nhẫn và khả năng quyết đoán, có việc mượn sức người khác để vượt qua sẽ tốt hơn, xé rách mặt không hay nên tránh. Tài lộc vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch, có vấn đề không được hoảng loạn kẻo dễ bị tổn thất. Tình cảm vận thế khá ổn, khi ở bên nửa kia đừng cố gắng khống chế đối phương, hai người nhường nhịn nhau mới không làm tổn thương tình cảm. Sức khỏe vận thế bình bình, chú ý an toàn giao thông là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp không nghe được lời khuyên có lợi cho mình là tổn thất, đừng quá cố chấp. Sự nghiệp vận thế khá tốt, khi đối diện cấp trên và khách hàng cần khéo léo trong lời nói, biết nịnh một chút mới xử lý được, ngoài ra một số người có thể gặp tình huống người khác cố chấp không nghe lời khuyên, cần đặc biệt chú ý. Tài lộc vận thế bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày kiểm soát xung động mua sắm là được. Tình cảm vận thế khá ổn, đối phương hơi nóng tính, bạn cũng kiểm soát khí thế của mình, nói chuyện cho tốt là được. Sức khỏe vận thế khá tốt, gặp chuyện ít nổi giận là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã sẽ có một số chuyện tốt bất ngờ xuất hiện. Sự nghiệp vận thế khá tốt, trong công việc có thể sẽ có chuyện tốt xảy ra, cứ bình thản đón nhận, không cần nghĩ ngợi nhiều, đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của bạn. Tài lộc vận thế khá tốt, trong sinh hoạt hàng ngày có nhiều niềm vui nhỏ, thường là “cái mất nay được bù”. Tình cảm vận thế hơi tốt, quan hệ giữa bạn và đối phương sẽ phát triển theo hướng tích cực hài hòa, những điều không vừa mắt cũng ít đi nhiều. Sức khỏe vận thế khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt, tình trạng không thoải mái sẽ được cải thiện.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết khá kiêu ngạo, không thích giao thiệp với người thiếu đầu óc. Sự nghiệp vận thế tạm được, khi làm việc thích giao thiệp với người thông minh, ghét những người não chậm sẽ kéo lùi mình, lo họ làm giảm chất lượng dự án. Tài lộc vận thế khá ổn, trong đầu tư tài chính làm dự án mình nắm chắc sẽ dễ có lợi nhuận hơn, đừng mắt cao hơn đầu. Tình cảm vận thế khá tốt, nửa kia có thể hợp với mình ở tầng tinh thần, chủ đề trao đổi với nhau khá nhiều. Sức khỏe vận thế khá ổn, cần tiết chế ăn uống, vận động nhiều hơn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận thế hơi tốt, trong công việc và cuộc sống được đối xử công bằng chính trực. Sự nghiệp sáng sủa, trong công việc không có ai chèn ép, đội nhóm định vị rõ ràng, phân công nhiệm vụ phù hợp, có cơ hội thăng tiến liên tục. Tài lộc vận thế khá tốt, trong sinh hoạt hàng ngày tiêu dùng hợp lý là được, luôn có dự án phù hợp với mình, không mù quáng theo đuổi lợi nhuận lớn sẽ không bị lừa, dự án vừa sức sẽ giúp bạn thu hút tài lộc, giàu sang phú quý. Tình cảm vận thế khá tốt, trong quan hệ thân mật chỉ cần tôn trọng lẫn nhau, ít áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Sức khỏe vận thế khá tốt, cơ thể không có vấn đề lớn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cần cho mình chút cơ hội thư giãn, đừng quá căng thẳng và quá cố chấp với tham vọng. Sự nghiệp vận thế bình bình, trong công việc đừng dễ tin lời người khác, trước khi quyết định cần phân tích lý tính, tìm hiểu rõ tình hình kẻo chịu thiệt, thả lỏng một chút, tin tưởng mình có thể làm tốt. Tài lộc vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính những dự án không thực tế thì đừng tham gia, bị lừa thì không hay. Tình cảm vận thế bình thường, bạn và đối phương độ ăn ý không cao, giao tiếp thường như “gà nói với vịt”. Sức khỏe vận thế bình thường, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
