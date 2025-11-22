Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/11: Kim Ngưu công thành danh toại

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/11: Kim Ngưu công thành danh toại

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/11, Kim Ngưu vận thế khá, làm tốt trong khả năng sẽ thành công. Thiên Bình đầu tư đừng ảo tưởng quá mức.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay vận thế ổn, đời sống và công việc đều trong môi trường an toàn, không dễ bị quấy nhiễu. Sự nghiệp: Công việc nên dựa vào năng lực của bản thân để chọn dự án, an toàn là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối đừng chạm vào ranh giới sai phạm, cứ tuân thủ hợp pháp là được. Tài lộc: Trong sinh hoạt, hãy làm tốt những dự án đang có, đừng mơ cao mà làm hỏng việc thì sẽ tránh được tổn thất. Tình cảm: Quan hệ thân mật khá bình thường, ít chịu tác động từ bên ngoài, hai người cứ nhẹ nhàng mà ở bên nhau. Sức khỏe: Tập luyện vừa phải là đủ.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay vận thế ổn, đời sống và công việc đều trong môi trường an toàn, không dễ bị quấy nhiễu. Sự nghiệp: Công việc nên dựa vào năng lực của bản thân để chọn dự án, an toàn là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối đừng chạm vào ranh giới sai phạm, cứ tuân thủ hợp pháp là được. Tài lộc: Trong sinh hoạt, hãy làm tốt những dự án đang có, đừng mơ cao mà làm hỏng việc thì sẽ tránh được tổn thất. Tình cảm: Quan hệ thân mật khá bình thường, ít chịu tác động từ bên ngoài, hai người cứ nhẹ nhàng mà ở bên nhau. Sức khỏe: Tập luyện vừa phải là đủ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vận thế khá tốt, trong công việc và cuộc sống bạn không chọn thử thách quá khó, thích làm việc ổn định. Sự nghiệp: Làm việc dựa trên thực lực thì sẽ ít khi thất bại, tham vọng phải phù hợp với năng lực, làm tốt sẽ được khen ngợi, công thành danh toại. Tài lộc: Khi đầu tư đừng chọn dự án quá khó, phải đầu tư quá nhiều tiền. Tình cảm: Hai người ít ganh đua, nhiều thấu hiểu thì mới lâu bền. Sức khỏe: Tinh thần sung mãn, thể trạng tốt.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vận thế khá tốt, trong công việc và cuộc sống bạn không chọn thử thách quá khó, thích làm việc ổn định. Sự nghiệp: Làm việc dựa trên thực lực thì sẽ ít khi thất bại, tham vọng phải phù hợp với năng lực, làm tốt sẽ được khen ngợi, công thành danh toại. Tài lộc: Khi đầu tư đừng chọn dự án quá khó, phải đầu tư quá nhiều tiền. Tình cảm: Hai người ít ganh đua, nhiều thấu hiểu thì mới lâu bền. Sức khỏe: Tinh thần sung mãn, thể trạng tốt.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay vận thế yếu, trong cuộc sống và công việc luôn có những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng không cần buồn bã. Sự nghiệp: Gặp sự cố bất khả kháng không xử lý được là bình thường, đừng ôm hết trách nhiệm, người khác còn đang mong tìm ai chịu thay. Tài lộc: Gặp tổn thất trong đầu tư thì đừng hoảng, bình tĩnh rồi nghĩ cách xử lý. Tình cảm: Nên đề phòng người ngoài gây nhiễu khiến quan hệ rối rắm, bản thân cứ vững tâm là được. Sức khỏe: Dễ cảm lạnh, nên cẩn thận.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay vận thế yếu, trong cuộc sống và công việc luôn có những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng không cần buồn bã. Sự nghiệp: Gặp sự cố bất khả kháng không xử lý được là bình thường, đừng ôm hết trách nhiệm, người khác còn đang mong tìm ai chịu thay. Tài lộc: Gặp tổn thất trong đầu tư thì đừng hoảng, bình tĩnh rồi nghĩ cách xử lý. Tình cảm: Nên đề phòng người ngoài gây nhiễu khiến quan hệ rối rắm, bản thân cứ vững tâm là được. Sức khỏe: Dễ cảm lạnh, nên cẩn thận.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay vận thế khá, đừng suy nghĩ nhiều mà làm ít kẻo không có thành quả. Sự nghiệp: Bạn có nguyên tắc làm việc riêng, nhưng cần nghĩ cách biến ý tưởng thành thành tích thật sự, nói ít làm nhiều thì mới hiệu quả. Tài lộc: Khi muốn chọn dự án hãy hỏi người có kinh nghiệm để bảo vệ lợi ích. Tình cảm: Bạn và nửa kia có vài điều khó nói ra, nhưng nói thẳng lại giúp tránh hiểu lầm. Sức khỏe: Thể trạng tốt.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay vận thế khá, đừng suy nghĩ nhiều mà làm ít kẻo không có thành quả. Sự nghiệp: Bạn có nguyên tắc làm việc riêng, nhưng cần nghĩ cách biến ý tưởng thành thành tích thật sự, nói ít làm nhiều thì mới hiệu quả. Tài lộc: Khi muốn chọn dự án hãy hỏi người có kinh nghiệm để bảo vệ lợi ích. Tình cảm: Bạn và nửa kia có vài điều khó nói ra, nhưng nói thẳng lại giúp tránh hiểu lầm. Sức khỏe: Thể trạng tốt.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vận thế ổn, có nhiều việc phải làm nên không có thời gian bận tâm chuyện ngoài lề. Sự nghiệp: Nhiệm vụ nhiều, đừng phí thời gian cãi nhau kẻo không làm xong sẽ bị cấp trên và khách hàng phê bình. Tài lộc: Không có dự án tốt xuất hiện, trước mắt nên tiết kiệm. Tình cảm: Hai người chú ý nhiều tới thực tế hơn là giao tiếp hay tương tác. Sức khỏe: Nên vận động để cải thiện thể lực.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vận thế ổn, có nhiều việc phải làm nên không có thời gian bận tâm chuyện ngoài lề. Sự nghiệp: Nhiệm vụ nhiều, đừng phí thời gian cãi nhau kẻo không làm xong sẽ bị cấp trên và khách hàng phê bình. Tài lộc: Không có dự án tốt xuất hiện, trước mắt nên tiết kiệm. Tình cảm: Hai người chú ý nhiều tới thực tế hơn là giao tiếp hay tương tác. Sức khỏe: Nên vận động để cải thiện thể lực.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay vận thế tạm ổn, tìm được cộng sự đáng tin sẽ tăng hiệu suất rất nhiều. Sự nghiệp: Bạn chăm chỉ và hiểu chuyện, nếu có người giỏi hỗ trợ thì hiệu quả càng tăng, xây dựng quan hệ hợp tác và nhân duyên rất quan trọng. Tài lộc: Làm tốt các dự án đang có, đừng quá tự tin mà chọn việc vượt tầm. Tình cảm: Hai bên đều cố gắng vun đắp, không ai làm chậm tiến độ của mối quan hệ. Sức khỏe: Vận động vừa đủ, đừng quá ở nhà.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay vận thế tạm ổn, tìm được cộng sự đáng tin sẽ tăng hiệu suất rất nhiều. Sự nghiệp: Bạn chăm chỉ và hiểu chuyện, nếu có người giỏi hỗ trợ thì hiệu quả càng tăng, xây dựng quan hệ hợp tác và nhân duyên rất quan trọng. Tài lộc: Làm tốt các dự án đang có, đừng quá tự tin mà chọn việc vượt tầm. Tình cảm: Hai bên đều cố gắng vun đắp, không ai làm chậm tiến độ của mối quan hệ. Sức khỏe: Vận động vừa đủ, đừng quá ở nhà.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay vận thế tốt, bạn biết giữ lễ nghĩa, có ranh giới rõ ràng và không làm phiền người khác. Sự nghiệp: Bạn làm việc theo hướng hợp tác cùng có lợi, không giành công hay ích kỷ nên dễ xây dựng quan hệ xã giao tốt. Tài lộc: Làm dự án phù hợp với năng lực, đừng ảo tưởng quá mức. Tình cảm: Tương tác hài hòa, phát triển suôn sẻ, không gây khó chịu cho nhau. Sức khỏe: Thể trạng tốt, tinh thần ổn định.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay vận thế tốt, bạn biết giữ lễ nghĩa, có ranh giới rõ ràng và không làm phiền người khác. Sự nghiệp: Bạn làm việc theo hướng hợp tác cùng có lợi, không giành công hay ích kỷ nên dễ xây dựng quan hệ xã giao tốt. Tài lộc: Làm dự án phù hợp với năng lực, đừng ảo tưởng quá mức. Tình cảm: Tương tác hài hòa, phát triển suôn sẻ, không gây khó chịu cho nhau. Sức khỏe: Thể trạng tốt, tinh thần ổn định.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay vận thế trung bình, bạn chứng kiến nhiều điều không hợp mắt nhưng lại không tiện nói, sợ gây bất lợi cho bản thân. Sự nghiệp: Dễ đắc tội người khác, nên im lặng khi không cần lên tiếng, hoàn thành công việc rồi hãy bày tỏ ý kiến thì mới được lắng nghe. Tài lộc: Giữ cân bằng thu chi, đừng tiêu tùy tiện. Tình cảm: Bớt soi xét, chuyện nhỏ không phải nguyên tắc thì đừng làm lớn. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay vận thế trung bình, bạn chứng kiến nhiều điều không hợp mắt nhưng lại không tiện nói, sợ gây bất lợi cho bản thân. Sự nghiệp: Dễ đắc tội người khác, nên im lặng khi không cần lên tiếng, hoàn thành công việc rồi hãy bày tỏ ý kiến thì mới được lắng nghe. Tài lộc: Giữ cân bằng thu chi, đừng tiêu tùy tiện. Tình cảm: Bớt soi xét, chuyện nhỏ không phải nguyên tắc thì đừng làm lớn. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay vận thế ổn, bạn không thích nghe lời khuyên mang danh “tốt cho bạn” vì thấy người ta chỉ nghĩ cho họ. Sự nghiệp: Gặp cấp trên hay khách hàng sai cũng đừng đối đầu trực diện, hoàn thành dự án quan trọng hơn, giận vì chuyện nhỏ là không đáng. Tài lộc: Có thể chọn dự án an toàn, đừng nóng nảy, bảo toàn lợi nhuận là hàng đầu. Tình cảm: Không nên can thiệp quá sâu vào việc của nửa kia, hai bên nên ít kiểm soát nhau hơn. Sức khỏe: Ăn uống điều độ là tốt.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay vận thế ổn, bạn không thích nghe lời khuyên mang danh “tốt cho bạn” vì thấy người ta chỉ nghĩ cho họ. Sự nghiệp: Gặp cấp trên hay khách hàng sai cũng đừng đối đầu trực diện, hoàn thành dự án quan trọng hơn, giận vì chuyện nhỏ là không đáng. Tài lộc: Có thể chọn dự án an toàn, đừng nóng nảy, bảo toàn lợi nhuận là hàng đầu. Tình cảm: Không nên can thiệp quá sâu vào việc của nửa kia, hai bên nên ít kiểm soát nhau hơn. Sức khỏe: Ăn uống điều độ là tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vận thế khá, nghĩ gì nên làm ngay, đừng trì hoãn kẻo mất động lực. Sự nghiệp: Bạn có kế hoạch rõ ràng, hành động sớm sẽ giúp tránh bị người khác cướp cơ hội, ai làm trước thì dễ thành công hơn. Tài lộc: Có nhiều ý tưởng hay, hiệu quả hay không tùy vào bạn có triển khai được hay không. Tình cảm: Giao tiếp nhiều nên giảm được rắc rối. Sức khỏe: Nên bổ sung vitamin.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vận thế khá, nghĩ gì nên làm ngay, đừng trì hoãn kẻo mất động lực. Sự nghiệp: Bạn có kế hoạch rõ ràng, hành động sớm sẽ giúp tránh bị người khác cướp cơ hội, ai làm trước thì dễ thành công hơn. Tài lộc: Có nhiều ý tưởng hay, hiệu quả hay không tùy vào bạn có triển khai được hay không. Tình cảm: Giao tiếp nhiều nên giảm được rắc rối. Sức khỏe: Nên bổ sung vitamin.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận thế tốt, bạn thích giúp người và không muốn ai gặp khó khăn. Sự nghiệp: Quý nhân vận mạnh, bạn giúp người thì khi gặp chuyện cũng sẽ nhận lại trợ giúp, các dự án xoay chuyển thuận lợi. Tài lộc: Làm đầu tư theo quy trình ổn định, có lời thì giữ, đừng áp lực. Tình cảm: Bạn đối xử dịu dàng, sẵn lòng hỗ trợ nên đối phương rất cảm kích. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận thế tốt, bạn thích giúp người và không muốn ai gặp khó khăn. Sự nghiệp: Quý nhân vận mạnh, bạn giúp người thì khi gặp chuyện cũng sẽ nhận lại trợ giúp, các dự án xoay chuyển thuận lợi. Tài lộc: Làm đầu tư theo quy trình ổn định, có lời thì giữ, đừng áp lực. Tình cảm: Bạn đối xử dịu dàng, sẵn lòng hỗ trợ nên đối phương rất cảm kích. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vận thế tốt, làm tốt việc của mình rồi hẵng nghĩ đến giúp người xung quanh. Sự nghiệp: Muốn đạt thành tích không khó, cứ làm theo kế hoạch, đừng nghĩ đến đường tắt, nền tảng của bạn vốn đã tốt, đừng lo. Tài lộc: Gặp điều không rõ thì nên hỏi chuyên gia, tránh bị lừa. Tình cảm: Bạn mong nửa kia phối hợp nhiều hơn và đừng phản đối quá nhiều. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vận thế tốt, làm tốt việc của mình rồi hẵng nghĩ đến giúp người xung quanh. Sự nghiệp: Muốn đạt thành tích không khó, cứ làm theo kế hoạch, đừng nghĩ đến đường tắt, nền tảng của bạn vốn đã tốt, đừng lo. Tài lộc: Gặp điều không rõ thì nên hỏi chuyên gia, tránh bị lừa. Tình cảm: Bạn mong nửa kia phối hợp nhiều hơn và đừng phản đối quá nhiều. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Bích Hậu
Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo năm 2025 #tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT