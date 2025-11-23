Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/11: Ma Kết kiếm đậm, giàu sang

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/11: Ma Kết kiếm đậm, giàu sang

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/11, Ma Kết có lợi lộc về nhưng đừng vội tiêu pha. Kim Ngưu đào hoa xấu, không cân bằng được dễ chia ly

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương luôn có những điều mới mẻ khiến bạn thấy hứng thú thử nghiệm. Sự nghiệp: Hôm nay vận thế ổn, trong công việc xuất hiện nhiều dự án và nghiệp vụ mới, cần tăng chuyên môn của bản thân, đi trước chiếm vị trí lúc nào cũng có lợi. Tài lộc: Vận tài chính khá, trong sinh hoạt hằng ngày có thể lựa chọn nhiều hạng mục khác nhau, có thể thử cái mới đừng quá bảo thủ. Tình cảm: Vận thế khá, mối quan hệ thân mật phát triển ổn định, hai người tương tác nhiều nên không lo thiếu thời gian để hiểu nhau. Sức khỏe: Vận sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh, không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có cảm giác lực bất tòng tâm, tinh thần bị tiêu hao khá nhiều. Sự nghiệp: Vận thế ổn, đừng làm người tốt việc gì cũng ôm, hãy học cách từ chối để tránh bị đổ lỗi. Tài lộc: Vận tài chính bình thường, trong sinh hoạt nên kiểm soát ham muốn tiêu dùng, tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu kẻo tiêu xong lại hối hận. Tình cảm: Vận thế trung bình, cả hai đều cảm thấy mình đã cung cấp nhiều giá trị tinh thần, cho rằng đối phương đang đòi hỏi quá mức. Sức khỏe: Vận sức khỏe ổn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng lo nghĩ quá nhiều.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Sự nghiệp: Vận thế tốt, khi làm việc nên cân nhắc lợi ích của bản thân, đừng vì vài lời nói dễ nghe mà dễ dàng cống hiến, cần phân biệt ai mới là người thật lòng. Tài lộc: Vận tài chính khá, khi muốn đầu tư vào hạng mục nào đó thì nên tìm hiểu kỹ, những thứ đã xuống dốc thì đừng dính vào. Tình cảm: Vận thế tốt, nếu muốn được quan tâm nhiều hơn thì nên chủ động bày tỏ nhu cầu, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả giao tiếp. Sức khỏe: Vận sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải đừng quá cố chấp, hãy nghĩ xem mình đang cố gắng vì điều gì. Sự nghiệp: Vận thế hơi tốt, bạn khá chăm chỉ và cầu tiến, muốn đạt được mục tiêu thì không được lơ là, giữ vững tâm lý và xử lý vấn đề theo hoàn cảnh là được. Tài lộc: Vận tài chính ổn, trong đầu tư đừng quá tham, giữ chừng mực sẽ tránh được tổn thất. Tình cảm: Vận thế ổn, khi ở bên người yêu đừng quá chấp nhất một vấn đề, nên trao đổi lý trí và hạn chế lôi chuyện cũ ra nói. Sức khỏe: Vận sức khỏe tốt, chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử luôn hành xử quang minh chính đại, không thích dùng tiểu xảo. Sự nghiệp: Vận thế ổn, bạn không muốn chơi khôn lỏi mà luôn tuân thủ quy tắc, phối hợp với đồng nghiệp khá hiệu quả nên hầu như không có nhiệm vụ nào là không làm được. Tài lộc: Vận tài chính ổn, trong đầu tư không thích chơi liều, nhưng đi đường tắt hợp pháp và hợp lý thì không phải chuyện xấu, hãy nhìn nhận mọi thứ thật tỉnh táo. Tình cảm: Vận thế ổn, cả hai đều cảm thấy trạng thái hiện tại khá dễ chịu, không có gì bất mãn. Sức khỏe: Vận sức khỏe ổn, cơ thể không có vấn đề gì.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cần dành chút thời gian để nghỉ ngơi, đừng bận rộn quá mức. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, khi làm việc đừng quá soi xét tiểu tiết, hãy đẩy tiến độ dự án trước, chỉnh sửa sau sẽ hiệu quả hơn là mài giũa mãi không xong. Tài lộc: Vận tài chính bình thường, trong đầu tư nên suy nghĩ xem mình thật sự cần gì rồi hãy lựa chọn, đừng làm việc không có kế hoạch. Tình cảm: Vận thế trung bình, người yêu muốn được chú ý nhiều hơn, bạn cũng muốn phối hợp nhưng lại bị hạn chế về năng lượng. Sức khỏe: Vận sức khỏe bình thường, cần nghỉ ngơi đầy đủ, đừng cố quá.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình đừng lo lắng quá nhiều, hãy quan tâm bản thân hơn là để ý chuyện người khác. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, gặp vấn đề trong công việc không nhất thiết là lỗi của bạn, có thể chỉ là lập trường khác nhau, đừng buồn, vì ai cũng đang cố gắng cho lợi ích của mình. Tài lộc: Vận tài chính bình thường, việc đầu tư dễ bị “kẹt”, tốt nhất đừng xoay xở lung tung, nên chờ thời điểm phù hợp. Tình cảm: Vận thế trung bình, khi ở bên nhau nên có gì nói thẳng, đừng giận dỗi âm thầm. Sức khỏe: Vận sức khỏe trung bình, chú ý nguy cơ bị chóng mặt.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp giỏi suy nghĩ và luôn tìm được cách giải quyết vấn đề. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong môi trường công sở cần chú ý đến lợi ích phân chia giữa mọi người, chỗ nào không chắc thì nên hỏi cấp trên kẻo tự quyết gây phiền phức. Tài lộc: Vận tài chính ổn, trong sinh hoạt có vài hạng mục đang hoạt động tốt, bạn có thể cân nhắc, đừng quá cứng nhắc. Tình cảm: Vận thế tốt, cả hai đều hài lòng với trạng thái hiện tại, ít khi tính toán chuyện nhỏ. Sức khỏe: Vận sức khỏe tốt, vận động nhẹ nhàng là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên làm mọi thứ theo trình tự, càng gấp càng dễ sai. Sự nghiệp: Vận thế ổn, đa phần thời gian chỉ là chờ phân bổ tài nguyên, chưa có nhiều quyền chủ động, nhưng nếu đồng đội đáng tin thì bạn cũng không phải lo quá nhiều, đừng kiêu ngạo là được. Tài lộc: Vận tài chính tốt, chỉ cần lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiêu tiền chừng mực là ổn. Tình cảm: Vận thế ổn, cả hai đều bận nhưng vẫn không quên quan tâm nhau, hễ có thể làm gì cho đối phương thì đều sẵn lòng. Sức khỏe: Vận sức khỏe tốt, nghỉ ngơi đúng cách và giữ tinh thần thoải mái là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết dễ đạt được thành tựu nhỏ trong công việc và cuộc sống, hồi phục chút tự tin. Sự nghiệp: Vận thế ổn, đạt thành tích không khó nhưng để thay đổi hoàn toàn tình thế thì chưa, cần tích lũy kinh nghiệm và tăng thành tích để có vị trí trong tập thể. Tài lộc: Vận tài chính ổn, có tiền về, nên tiết kiệm nhiều hơn, đừng vừa có chút thu nhập là tiêu ngay thì sẽ kiếm đậm giàu sang. Tình cảm: Vận thế tốt, người yêu sẽ giúp đỡ bạn bằng những hành động thiết thực, bất kể kết quả thế nào cũng nên biết ơn. Sức khỏe: Vận sức khỏe tốt, vận động nhẹ nhàng có lợi cho cơ thể.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đừng thử sức với những việc quá khó, nếu không sẽ dễ nản do không thấy kết quả. Sự nghiệp: Vận thế ổn, gặp vấn đề vẫn có thể tự giải quyết, chỉ cần bình tĩnh thì không đến mức rối loạn, ai cũng phải thử vài lần mới giỏi được. Tài lộc: Vận tài chính bình thường, khi chọn hạng mục đầu tư đừng nóng vội, cơ hội kiếm tiền không chỉ có một. Tình cảm: Vận thế ổn, trong quan hệ thân mật không cần quá tính toán chuyện cho – nhận, cứ làm theo cảm xúc là được. Sức khỏe: Vận sức khỏe ổn, tránh làm những việc gây hại cho cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư sẵn sàng giao tiếp và luôn tiếp nhận được quan điểm mới. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong công việc bạn giỏi quan sát sắc mặt và tình huống, lanh lợi thì không sao nhưng đừng để người khác thấy bạn quá tính toán, sẽ khó được giao dự án tốt. Tài lộc: Vận tài chính khá, nếu chủ động thu thập thông tin và phân tích kỹ thì có thể chọn được hạng mục phù hợp. Tình cảm: Vận thế ổn, nói chuyện với người yêu khá vui vẻ, không có cảm giác ngượng ngùng hay lạnh nhạt. Sức khỏe: Vận sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh.
