Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/11: Bảo Bình may mắn, gặp dữ hóa lành

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/11, Bảo Bình hôm nay nhân duyên tốt, dễ được trợ giúp. Kim Ngưu đừng nóng nảy kẻo sự nghiệp bị ảnh hưởng.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Astral Throne 2: Age of the Phoenix vừa xuất hiện trên Steam, hứa hẹn ra mắt chính thức năm 2026.
4 con giáp dễ được Thần Tài chỉ đích danh trong dịp cuối năm 2025 - đầu năm 2026. Họ giàu lên nhờ cái đầu khôn ngoan, sự phán đoán và hành động đúng lúc.
Tọa lạc giữa lòng thánh địa Vatican, nhà thờ Thánh Peter không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là biểu tượng kiến trúc vĩ đại bậc nhất của thời Phục Hưng.
Do sản lượng khai thác thấp, cây chè mọc ở địa hình hiểm trở, mỗi năm chỉ thu hoạch 1–2 vụ nên giá chè cổ thụ Bạch Long khá cao so với mặt bằng chung.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã thử nghiệm triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh đầu tiên của họ nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.
Cuộc vây hãm La Rochelle (1628) là một trong những sự kiện quân sự – tôn giáo quan trọng nhất châu Âu thế kỷ 17, đánh dấu thay đổi quyền lực sâu sắc tại Pháp.
NASA mới công bố những hình ảnh của vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS. Từ đây, các chuyên gia có thêm thông tin để giải mã về 3I/ATLAS gây nhiều tò mò.
Nhà thiết kế Abidur Chowdhury bất ngờ rời Apple sau 6 năm gắn bó để đầu quân cho startup AI.
Fatima Bosch vừa đăng quang Miss Universe 2025. Trước đó, mỹ nhân Mexico bị ‘ông trùm hoa hậu’ Nawat Itsaragrisil mắng thẳng mặt.
Dù Mỹ cấm xuất khẩu chip AI, INF Tech Trung Quốc vẫn hợp pháp tiếp cận 2.300 GPU Blackwell.
Tại sao báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Nga về việc kiểm soát thành phố Kupyansk lại gây ra nhiều câu hỏi trái chiều? Thực trạng Kupyansk hiện ra sao?
Mới đây, Sĩ Thanh khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn trong set đồ tập màu nâu trầm khi dạo phố.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra bàn cờ Patolli khảm độc đáo ở Guatemala, giúp định nghĩa lại truyền thống chơi game của người Maya cổ đại.
"Tiểu công chúa" nhà Tú Anh đã "đốn tim" cộng đồng mạng nhờ ngoại hình xinh xắn, làn da trắng hồng cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu.
Bánh mì Việt Nam món ăn bình dân quen thuộc tiếp tục được vinh danh trên thế giới, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực quốc tế.
Hóa thân thành 'bà già Noel' cực kỳ nóng bỏng trong bộ ảnh mới, cô nàng Hoàng Tố Uyên khiến người hâm mộ không thể rời mắt.
Ford chuẩn bị ra mắt mẫu Ranger SUPER DUTY 2026 phiên bản dành cho thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan vào đầu năm 2026. Xe sẽ được lắp ráp tại Thái Lan.
Không gian sống của Hoa hậu Giáng My rộng tới 1.000m2 mang phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng, được ví như cung điện giữa lòng thành phố.
Bà xã diễn viên Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang lên đồ sang chảnh đi Hàn Quốc dự sự kiện. Kha Ly bế con gái Lita ra phố đón Giáng sinh sớm.
Nam Cát Tiên thiên đường rừng xanh chỉ cách TP HCM 170 km, với cây cổ thụ, suối trong, thác nước thơ mộng, là tọa độ sống ảo lý tưởng cuối tuần.