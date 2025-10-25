Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10: Bọ Cạp vượt khó khăn, tiền vơi lại đầy

Giải mã

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/10, Bọ Cạp gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua, đường tài lộc đang rất tốt. Sư Tử làm việc hiệu quả, đạt thành tích cao.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nếu có ý tưởng gì thì nên nhanh chóng hành động, vì chỉ nghĩ mà không làm thì chỉ tốn thời gian. Sự nghiệp: Trong môi trường làm việc, ngoài việc có ý tưởng tốt thì hành động cũng phải kịp thời, chỉ khi dự án đi vào thực tế và đạt kết quả thì năng lực của bạn mới được chứng minh. Tài lộc: Ổn định, có thể thực hiện các kế hoạch tài chính một cách chậm rãi và chắc chắn, đừng vội vàng. Tình cảm: Bạn và người ấy nên nói chuyện nhiều hơn về những chủ đề cả hai cùng quan tâm để tăng sự thấu hiểu. Sức khỏe: Khá tốt, nên vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể dẻo dai hơn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu muốn đạt được thành tích trong công việc và cuộc sống nhưng thực tế lại chưa đủ hỗ trợ. Sự nghiệp: Trong công việc, hãy hạn chế tự tiêu hao năng lượng vào những chuyện vô ích, dành thời gian trau dồi kỹ năng chuyên môn; hiện chưa có người hỗ trợ thì nên tạm thời ẩn mình, chuẩn bị tốt hơn. Tài lộc: Tài vận yếu, nếu chưa hiểu rõ về kinh tế thì rất khó làm tốt các dự án tài chính, nên học hỏi thêm về quản lý tiền bạc. Tình cảm: Hai người dễ xảy ra hiểu lầm nếu bạn quá cố chấp, nên giao tiếp nhiều hơn để hiểu đối phương thật sự muốn gì. Sức khỏe: Khá yếu, nên nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng cũng cần biết tiết chế. Sự nghiệp: Trong công việc, đừng vội vàng, hãy tuân theo quy trình để tránh bị đổ lỗi hay gánh trách nhiệm không đáng có; chậm mà chắc sẽ giúp bạn giữ uy tín. Tài lộc: Ổn định, việc huy động nguồn vốn hay tài nguyên không dễ, khả năng lựa chọn dự án còn bị giới hạn. Tình cảm: Hai người hòa hợp, chỉ cần chú ý hơn đến cảm xúc của đối phương là tốt. Sức khỏe: Tốt, tinh thần thoải mái, tâm trạng tích cực.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có khát vọng tiến xa hơn và không hài lòng với những gì hiện có. Sự nghiệp: Trong công việc, sếp hoặc khách hàng đặt ra yêu cầu cao, nếu năng lực chưa đủ thì khó đáp ứng được, vì vậy cần nâng cao khả năng cạnh tranh. Tài lộc: Khá thuận lợi, việc đầu tư có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn chịu khó học hỏi và tham khảo ý kiến chuyên gia. Tình cảm: Đối phương quan tâm, hỗ trợ bạn nhiều về vật chất, dù đôi khi có chút càm ràm. Sức khỏe: Ổn định, cơ thể khỏe mạnh.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có kết quả đáng mừng, nỗ lực của bạn không hề uổng phí. Sự nghiệp: Làm việc hiệu quả, có khả năng đạt thành tích cao dù phải đối mặt với một vài tình huống phức tạp, chỉ cần bình tĩnh xử lý là ổn. Tài lộc: Tốt, việc đầu tư hoặc kế hoạch tài chính diễn ra thuận lợi, có cơ hội thu được lợi nhuận. Tình cảm: Mối quan hệ tiến triển êm đẹp, hai người hài lòng với hiện tại, ít khi trách móc nhau. Sức khỏe: Rất tốt, tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ muốn thay đổi nhưng khả năng chịu rủi ro còn thấp nên giữ nguyên trạng sẽ tốt hơn. Sự nghiệp: Trong công việc dễ gặp yếu tố khách quan cản trở, khiến việc hoàn thành mục tiêu không dễ dàng; tốt nhất nên chọn những dự án chắc chắn. Tài lộc: Kém, không nên mơ mộng phát tài nhanh, cần kiểm soát rủi ro khi đầu tư. Tình cảm: Cả hai đều có lòng tự trọng cao, khi có vấn đề thì không ai muốn chủ động giải quyết, dễ khiến tình hình xấu đi. Sức khỏe: Hơi yếu, cẩn thận tránh bị cảm.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khả năng nhận được phản hồi tích cực từ công việc và cuộc sống cao. Sự nghiệp: Hiệu quả làm việc tốt, có thể được cấp trên hoặc đồng nghiệp ghi nhận, tài nguyên công việc cũng có thể nghiêng về phía bạn; nên nắm bắt cơ hội để thể hiện năng lực. Tài lộc: Ổn định, chỉ cần kiên trì theo kế hoạch thì công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tình cảm: Hai người cùng chung mục tiêu xây dựng mối quan hệ, biết hỗ trợ và không gây cản trở cho nhau. Sức khỏe: Ổn, tâm trạng bình hòa, ít lo lắng.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp trở nên điềm tĩnh hơn và cảm thấy an toàn hơn trong mọi việc. Sự nghiệp: Làm việc tự tin, xử lý vấn đề linh hoạt, ngay cả khi có người cố tình gây khó dễ bạn cũng dễ dàng ứng phó; hiệu suất được cải thiện rõ rệt. Tài lộc: Rất tốt, kiếm được nhiều ngoài mong muốn, tuy nhiên nên chi tiêu hợp lý và tăng tiết kiệm để tích lũy lâu dài. Tình cảm: Khi có mâu thuẫn, cả hai đều biết nhường nhịn, nhờ đó quan hệ được hàn gắn nhanh chóng. Sức khỏe: Ổn, nên giải tỏa cảm xúc tiêu cực để tránh tích tụ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm nhận được sự giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc. Sự nghiệp: Trong công việc, khi cần hành động thì phải quyết đoán, nếu chần chừ sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Tài lộc: Trung bình, vận may tài chính không cao, nên tập trung vào các dự án an toàn, rủi ro thấp. Tình cảm: Giao tiếp giữa hai người có phần mệt mỏi vì thiếu kiên nhẫn, cần học cách lắng nghe nhau hơn. Sức khỏe: Khá ổn, nên chú ý chăm sóc cơ thể thường xuyên.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết chỉ cần làm việc theo kế hoạch là sẽ đạt được kết quả nhất định. Sự nghiệp: Trong công việc cần biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, đặc biệt là các nhiệm vụ được giao sớm nên hoàn thành đúng hạn. Tài lộc: Ổn, không gặp khó khăn tài chính nhưng cũng nên tiết chế chi tiêu. Tình cảm: Cả hai đều bận rộn với công việc riêng nên thời gian bên nhau ít, cũng vì vậy mà ít xung đột. Sức khỏe: Ổn định, tránh ăn uống quá độ và nên vận động thường xuyên.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình thường cảm thấy "chỉ còn thiếu một bước" để thành công. Sự nghiệp: Do năng lực hiện tại chưa đủ mạnh nên có thể bị người khác giành mất cơ hội, cần chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Tài lộc: Ổn định ở mức vừa phải, có thu nhập nhưng chưa đạt kỳ vọng. Tình cảm: Hai người biết cách an ủi, nâng đỡ lẫn nhau, vẫn có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Sức khỏe: Bình thường, nên bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư nên kiềm chế cảm xúc, tránh nóng vội khi xử lý vấn đề. Sự nghiệp: Làm việc đôi khi hơi hấp tấp, dễ bị người khác lợi dụng, hãy giữ bình tĩnh và tiến từng bước chắc chắn thì mới đạt được thành công. Tài lộc: Trung bình, không nên đầu tư theo phong trào, nên nghe thêm ý kiến từ chuyên gia để đảm bảo an toàn. Tình cảm: Cả hai đều muốn kiểm soát mối quan hệ, dễ xảy ra căng thẳng và mất hòa khí. Sức khỏe: Ổn, khi ra ngoài nên cẩn thận để tránh chấn thương.
