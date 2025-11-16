Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/11: Song Tử có tin vui, thời cơ đến

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/11: Song Tử có tin vui, thời cơ đến

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/11, Song Tử xuất hiện tin vui trong đường tài lộc, đừng bỏ lỡ. Cự giải đừng bốc đồng thì sẽ có thành tích tốt.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm nhiều việc mình giỏi sẽ dễ tạo dựng lòng tin, đừng xem nhẹ sức mạnh tự khích lệ. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, ở nơi làm việc bạn có tinh thần phục vụ, ít soi mói chọn lựa, trong mắt cấp trên và khách hàng là người chuyên nghiệp và hợp tác tốt. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đầu tư tài chính nên chọn những dự án quen thuộc và có nắm chắc, quan trọng nhất là giảm nguy cơ “lật xe”. Tình cảm: Vận thế khá ổn, bạn và người ấy hòa hợp, cả hai đều sẵn sàng cho nhau giá trị cảm xúc. Sức khỏe: Vận thế ổn, chỉ cần đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm nhiều việc mình giỏi sẽ dễ tạo dựng lòng tin, đừng xem nhẹ sức mạnh tự khích lệ. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, ở nơi làm việc bạn có tinh thần phục vụ, ít soi mói chọn lựa, trong mắt cấp trên và khách hàng là người chuyên nghiệp và hợp tác tốt. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đầu tư tài chính nên chọn những dự án quen thuộc và có nắm chắc, quan trọng nhất là giảm nguy cơ “lật xe”. Tình cảm: Vận thế khá ổn, bạn và người ấy hòa hợp, cả hai đều sẵn sàng cho nhau giá trị cảm xúc. Sức khỏe: Vận thế ổn, chỉ cần đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu đừng nhận những việc mình không xử lý nổi, hãy làm tốt một việc rồi hãy tính chuyện khác. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, diễn biến trong công việc không phải lúc nào cũng dự đoán được, lúc cần giữ bình tĩnh thì không được hoảng, học cách quen với biến động là kỹ năng cần thiết. Tài lộc: Vận thế khá ổn, trong đời sống nên tiếp xúc nhiều dự án giúp tăng thu giảm chi để tăng khả năng chọn được thứ phù hợp. Tình cảm: Vận thế ổn, hai người bên nhau thoải mái, không có chuyện khiến tâm trạng xấu. Sức khỏe: Vận thế khá tốt, chú ý dưỡng thân là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu đừng nhận những việc mình không xử lý nổi, hãy làm tốt một việc rồi hãy tính chuyện khác. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, diễn biến trong công việc không phải lúc nào cũng dự đoán được, lúc cần giữ bình tĩnh thì không được hoảng, học cách quen với biến động là kỹ năng cần thiết. Tài lộc: Vận thế khá ổn, trong đời sống nên tiếp xúc nhiều dự án giúp tăng thu giảm chi để tăng khả năng chọn được thứ phù hợp. Tình cảm: Vận thế ổn, hai người bên nhau thoải mái, không có chuyện khiến tâm trạng xấu. Sức khỏe: Vận thế khá tốt, chú ý dưỡng thân là được.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử bỏ nhiều công sức nên hơi vất vả nhưng kết quả không tệ. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, cứ theo tiến trình đã định mà làm, dù có mệt nhưng kết quả tốt thì rất đáng, chỉ cần giữ tâm thái ổn định để không mắc lỗi. Tài lộc: Vận thế thăng hoa, có những dự án có thể xuất hiện tin vui, tận dụng được hay không tùy thời cơ và năng lực. Tình cảm: Vận thế khá tốt, quan hệ thân mật tiến triển thuận lợi, hai người không có gì phàn nàn về nhau. Sức khỏe: Vận thế hơi tốt, tinh thần khá.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử bỏ nhiều công sức nên hơi vất vả nhưng kết quả không tệ. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, cứ theo tiến trình đã định mà làm, dù có mệt nhưng kết quả tốt thì rất đáng, chỉ cần giữ tâm thái ổn định để không mắc lỗi. Tài lộc: Vận thế thăng hoa, có những dự án có thể xuất hiện tin vui, tận dụng được hay không tùy thời cơ và năng lực. Tình cảm: Vận thế khá tốt, quan hệ thân mật tiến triển thuận lợi, hai người không có gì phàn nàn về nhau. Sức khỏe: Vận thế hơi tốt, tinh thần khá.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải nếu làm việc ổn định, không bốc đồng thì thành tích tốt không quá khó. Sự nghiệp: Vận thế tốt, ở nơi làm việc không thể làm bừa, phải biết nhìn sắc mặt mà hành xử, lấy lòng được cấp trên và khách hàng thì làm việc sẽ dễ dàng hơn, một công đôi việc mới là người thắng cuộc. Tài lộc: Vận thế khá tốt, trong đầu tư tài chính muốn có lợi nhuận như mong đợi thì cần làm việc có kế hoạch, không được thiếu ổn định. Tình cảm: Vận thế hơi tốt, bạn và người ấy không có chuyện lớn, sống thoải mái và yên tâm bên nhau. Sức khỏe: Vận thế ổn, trạng thái tổng thể tốt.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải nếu làm việc ổn định, không bốc đồng thì thành tích tốt không quá khó. Sự nghiệp: Vận thế tốt, ở nơi làm việc không thể làm bừa, phải biết nhìn sắc mặt mà hành xử, lấy lòng được cấp trên và khách hàng thì làm việc sẽ dễ dàng hơn, một công đôi việc mới là người thắng cuộc. Tài lộc: Vận thế khá tốt, trong đầu tư tài chính muốn có lợi nhuận như mong đợi thì cần làm việc có kế hoạch, không được thiếu ổn định. Tình cảm: Vận thế hơi tốt, bạn và người ấy không có chuyện lớn, sống thoải mái và yên tâm bên nhau. Sức khỏe: Vận thế ổn, trạng thái tổng thể tốt.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cần đối diện nhu cầu thật sự của mình, không thể tiếp tục phớt lờ. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc ít người hỗ trợ mà người kéo lùi thì nhiều, phải biết rằng không thể việc nào cũng như ý, cần phân nặng nhẹ mới có thành tích. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính bạn không có nhiều niềm tin vào sự phát triển của dự án, lo sẽ có thêm tổn thất khó kiểm soát. Tình cảm: Vận thế trung bình, trong quan hệ thân mật bạn cần nghĩ rõ mình muốn gì, sống mơ hồ không phải chuyện tốt. Sức khỏe: Vận thế bình thường, hạn chế thức khuya và chú ý dưỡng thân.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cần đối diện nhu cầu thật sự của mình, không thể tiếp tục phớt lờ. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc ít người hỗ trợ mà người kéo lùi thì nhiều, phải biết rằng không thể việc nào cũng như ý, cần phân nặng nhẹ mới có thành tích. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính bạn không có nhiều niềm tin vào sự phát triển của dự án, lo sẽ có thêm tổn thất khó kiểm soát. Tình cảm: Vận thế trung bình, trong quan hệ thân mật bạn cần nghĩ rõ mình muốn gì, sống mơ hồ không phải chuyện tốt. Sức khỏe: Vận thế bình thường, hạn chế thức khuya và chú ý dưỡng thân.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nhiều chuyện lộn xộn kéo đến khiến bạn cảm thấy không ứng phó nổi. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, dễ gặp người không nói lý lẽ ở nơi làm việc, cãi nhau chỉ thêm tức giận, dự án vẫn phải xử lý, tiêu hao năng lượng vào tranh chấp là điều không nên. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đời sống không nên tiêu xài bốc đồng, khi chọn dự án cần hỏi thăm kỹ rồi hẵng quyết. Tình cảm: Vận thế trung bình, đối phương hay kiếm chuyện khiến hai người dễ cãi nhau, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, ra ngoài chú ý tránh va chạm, té ngã.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nhiều chuyện lộn xộn kéo đến khiến bạn cảm thấy không ứng phó nổi. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, dễ gặp người không nói lý lẽ ở nơi làm việc, cãi nhau chỉ thêm tức giận, dự án vẫn phải xử lý, tiêu hao năng lượng vào tranh chấp là điều không nên. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đời sống không nên tiêu xài bốc đồng, khi chọn dự án cần hỏi thăm kỹ rồi hẵng quyết. Tình cảm: Vận thế trung bình, đối phương hay kiếm chuyện khiến hai người dễ cãi nhau, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, ra ngoài chú ý tránh va chạm, té ngã.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình cần thả lỏng tâm lý, cứ vội vàng lo lắng thì khó đạt kết quả. Sự nghiệp: Vận thế tốt, làm việc có tâm, không sợ khó khăn và đầy sức chiến đấu, chú tâm vào việc của mình không phí thời gian nhìn người khác, xác suất đạt thành tích rất cao. Tài lộc: Vận thế tốt, trong đầu tư tài chính nên chọn dự án phù hợp với năng lực để tránh xử lý không tốt. Tình cảm: Vận thế khá ổn, hai người đều muốn tiếp tục hòa hợp, biết kiềm chế lời nói và hành động để tránh chuyện xấu. Sức khỏe: Vận thế tốt, cơ thể khỏe, tinh thần sung sức.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình cần thả lỏng tâm lý, cứ vội vàng lo lắng thì khó đạt kết quả. Sự nghiệp: Vận thế tốt, làm việc có tâm, không sợ khó khăn và đầy sức chiến đấu, chú tâm vào việc của mình không phí thời gian nhìn người khác, xác suất đạt thành tích rất cao. Tài lộc: Vận thế tốt, trong đầu tư tài chính nên chọn dự án phù hợp với năng lực để tránh xử lý không tốt. Tình cảm: Vận thế khá ổn, hai người đều muốn tiếp tục hòa hợp, biết kiềm chế lời nói và hành động để tránh chuyện xấu. Sức khỏe: Vận thế tốt, cơ thể khỏe, tinh thần sung sức.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp cứ mãi có chuyện để làm, không rảnh rỗi được. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, nếu đủ năng lực thì làm tốt nhiệm vụ được giao, đừng mơ cao vượt khả năng, giảm sai sót tức là thành công, hành xử khôn khéo sẽ không thiệt. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đời sống dự án vượt quá khả năng tài chính thì không nên tham gia, thận trọng sẽ không sai. Tình cảm: Vận thế bình thường, bạn và người ấy cho nhau nhiều giá trị cảm xúc nhưng cần chú ý không nên đòi hỏi quá mức. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên giữ thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để cơ thể quá mệt.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp cứ mãi có chuyện để làm, không rảnh rỗi được. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, nếu đủ năng lực thì làm tốt nhiệm vụ được giao, đừng mơ cao vượt khả năng, giảm sai sót tức là thành công, hành xử khôn khéo sẽ không thiệt. Tài lộc: Vận thế trung bình, trong đời sống dự án vượt quá khả năng tài chính thì không nên tham gia, thận trọng sẽ không sai. Tình cảm: Vận thế bình thường, bạn và người ấy cho nhau nhiều giá trị cảm xúc nhưng cần chú ý không nên đòi hỏi quá mức. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên giữ thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để cơ thể quá mệt.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nắm rõ điều mình muốn làm, chỉ cần bắt tay thực hiện sớm là tốt. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, cứ theo trình tự công việc mà làm, khi giao tiếp nên dùng cách nói đơn giản hiệu quả, kiên nhẫn hơn và kiểm tra kỹ chi tiết để tránh sai sót. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đời sống nên chọn dự án phù hợp với mình, không theo phong trào sẽ tránh bị “cắt lúa”. Tình cảm: Vận thế tốt, bạn hy vọng người ấy hiểu rõ điều mình nói, tăng hiệu quả giao tiếp sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Vận thế ổn, bổ sung đủ nước là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nắm rõ điều mình muốn làm, chỉ cần bắt tay thực hiện sớm là tốt. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, cứ theo trình tự công việc mà làm, khi giao tiếp nên dùng cách nói đơn giản hiệu quả, kiên nhẫn hơn và kiểm tra kỹ chi tiết để tránh sai sót. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đời sống nên chọn dự án phù hợp với mình, không theo phong trào sẽ tránh bị “cắt lúa”. Tình cảm: Vận thế tốt, bạn hy vọng người ấy hiểu rõ điều mình nói, tăng hiệu quả giao tiếp sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Vận thế ổn, bổ sung đủ nước là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết làm một mình khó thành công, nhờ giúp đỡ đúng lúc sẽ vượt khó dễ hơn. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, không thể làm việc theo kiểu cố chấp, không biết linh hoạt thì cuối cùng chỉ mệt bản thân, không biết hợp tác sẽ khó làm nên chuyện. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên nghe ý kiến của người có chuyên môn, bớt tự tin thái quá thì giảm được thiệt hại. Tình cảm: Vận thế trung bình, bạn và người ấy cứng đầu cố chấp, nên lắng nghe đối phương thay vì giữ thể diện. Sức khỏe: Vận thế trung bình, giữ tinh thần thư thái là tốt nhất.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết làm một mình khó thành công, nhờ giúp đỡ đúng lúc sẽ vượt khó dễ hơn. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, không thể làm việc theo kiểu cố chấp, không biết linh hoạt thì cuối cùng chỉ mệt bản thân, không biết hợp tác sẽ khó làm nên chuyện. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên nghe ý kiến của người có chuyên môn, bớt tự tin thái quá thì giảm được thiệt hại. Tình cảm: Vận thế trung bình, bạn và người ấy cứng đầu cố chấp, nên lắng nghe đối phương thay vì giữ thể diện. Sức khỏe: Vận thế trung bình, giữ tinh thần thư thái là tốt nhất.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình chỉ cần kiên trì làm tốt việc mình theo đuổi thì kết quả không tệ. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, làm việc theo kế hoạch là lựa chọn hay, bạn làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm nên cấp trên và khách hàng đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp, đừng nghĩ mình bị đánh giá thấp. Tài lộc: Vận thế ổn, chỉ cần làm tốt dự án hiện có thì chuyện thu lợi không khó, giữ vững là được. Tình cảm: Vận thế khá tốt, bạn và người ấy tương tác nhiều, chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng. Sức khỏe: Vận thế ổn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình chỉ cần kiên trì làm tốt việc mình theo đuổi thì kết quả không tệ. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, làm việc theo kế hoạch là lựa chọn hay, bạn làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm nên cấp trên và khách hàng đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp, đừng nghĩ mình bị đánh giá thấp. Tài lộc: Vận thế ổn, chỉ cần làm tốt dự án hiện có thì chuyện thu lợi không khó, giữ vững là được. Tình cảm: Vận thế khá tốt, bạn và người ấy tương tác nhiều, chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng. Sức khỏe: Vận thế ổn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hy vọng người khác chú ý đến mình hơn, có chuyện tốt thì nhớ đến bạn. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, bạn kỳ vọng cao vào dự án đang làm, nhưng thực tế không phải dễ như tưởng tượng, muốn tạo thành tích nổi bật cũng rất khó vì luôn có chuyện ngoài dự tính. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính cần chú ý dự án có thể phát triển không tốt, phải điều chỉnh chiến lược kịp thời. Tình cảm: Vận thế trung bình, hai người ở bên nhau không ít thời gian nhưng thiếu giao tiếp chất lượng. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, đừng suy nghĩ lan man thì cơ thể sẽ khỏe hơn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hy vọng người khác chú ý đến mình hơn, có chuyện tốt thì nhớ đến bạn. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, bạn kỳ vọng cao vào dự án đang làm, nhưng thực tế không phải dễ như tưởng tượng, muốn tạo thành tích nổi bật cũng rất khó vì luôn có chuyện ngoài dự tính. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính cần chú ý dự án có thể phát triển không tốt, phải điều chỉnh chiến lược kịp thời. Tình cảm: Vận thế trung bình, hai người ở bên nhau không ít thời gian nhưng thiếu giao tiếp chất lượng. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, đừng suy nghĩ lan man thì cơ thể sẽ khỏe hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi cung hoàng đạo năm 2025 #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT