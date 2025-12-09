Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/12: Ma Kết hưởng lộc Trời ban

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/12: Ma Kết hưởng lộc Trời ban

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/12, Ma Kết ra cửa gặp quý nhân, hưởng lộc trời ban. Cự Giải khó khăn đừng mất niềm tin, kiên trì sẽ có quả ngọt.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương không thích nghe người khác dạy đời, cảm thấy người ta chẳng bằng mình. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc muốn làm tốt dự án nhưng chưa có phương pháp phù hợp, không nghe lời khuyên mà tự mày mò một mình thì không được, cẩn thận chậm tiến độ. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính đừng thấy người khác làm dự án nào tốt là lao theo, cái phù hợp mới là tốt nhất. Tình cảm bình bình, khi ở bên nhau dễ vì chút chuyện nhỏ mà xung đột, chẳng ai chịu nhận mình sai. Sức khỏe khá ổn, cơ bản khỏe mạnh.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương không thích nghe người khác dạy đời, cảm thấy người ta chẳng bằng mình. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc muốn làm tốt dự án nhưng chưa có phương pháp phù hợp, không nghe lời khuyên mà tự mày mò một mình thì không được, cẩn thận chậm tiến độ. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính đừng thấy người khác làm dự án nào tốt là lao theo, cái phù hợp mới là tốt nhất. Tình cảm bình bình, khi ở bên nhau dễ vì chút chuyện nhỏ mà xung đột, chẳng ai chịu nhận mình sai. Sức khỏe khá ổn, cơ bản khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên tránh xa những chuyện tiêu cực, nếu không tinh thần sẽ không chịu nổi. Sự nghiệp bình thường, nơi làm việc quá nhiệt tình chưa chắc đã được khen ngợi và thấu hiểu, giữ khoảng cách phù hợp và cứng rắn một chút mới là cách sống sót. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày đừng tiêu xài quá độ, cẩn thận sau này hối hận. Tình cảm bình bình, cả hai đều muốn dành điều tốt cho đối phương, nhưng phải hiểu rõ nhu cầu thực sự của người ta chứ không phải "vì tốt cho anh/em". Sức khỏe bình thường, kiểm soát chút, đừng uống rượu quá nhiều là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên tránh xa những chuyện tiêu cực, nếu không tinh thần sẽ không chịu nổi. Sự nghiệp bình thường, nơi làm việc quá nhiệt tình chưa chắc đã được khen ngợi và thấu hiểu, giữ khoảng cách phù hợp và cứng rắn một chút mới là cách sống sót. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày đừng tiêu xài quá độ, cẩn thận sau này hối hận. Tình cảm bình bình, cả hai đều muốn dành điều tốt cho đối phương, nhưng phải hiểu rõ nhu cầu thực sự của người ta chứ không phải "vì tốt cho anh/em". Sức khỏe bình thường, kiểm soát chút, đừng uống rượu quá nhiều là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hành sự rất có khả năng kiểm soát, thuộc loại người có thực lực xuất sắc. Sự nghiệp khá tốt, công việc cứ làm đúng quy trình là được, bạn có chừng mực nên trước mặt cấp trên và khách hàng không mắc lỗi lớn, tổng thể khá thuận lợi. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính dự án tốt cũng không dễ làm, muốn kiếm tiền nhẹ nhàng là không thể, phải nỗ lực mới được. Tình cảm khá tốt, khi ở bên nhau đừng tự nói một mình, cả hai cùng vui mới là mục tiêu cuối cùng. Sức khỏe hơi tốt, ra ngoài chú ý an toàn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hành sự rất có khả năng kiểm soát, thuộc loại người có thực lực xuất sắc. Sự nghiệp khá tốt, công việc cứ làm đúng quy trình là được, bạn có chừng mực nên trước mặt cấp trên và khách hàng không mắc lỗi lớn, tổng thể khá thuận lợi. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính dự án tốt cũng không dễ làm, muốn kiếm tiền nhẹ nhàng là không thể, phải nỗ lực mới được. Tình cảm khá tốt, khi ở bên nhau đừng tự nói một mình, cả hai cùng vui mới là mục tiêu cuối cùng. Sức khỏe hơi tốt, ra ngoài chú ý an toàn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có tốt có xấu, cách nhìn nhận giai đoạn thấp điểm rất thử thách tâm lý của mỗi người. Sự nghiệp bình bình, khi làm việc gặp giai đoạn khó khăn đừng mất niềm tin, có kế hoạch học hỏi nâng cao bản thân mới là việc quan trọng, cơ hội đến mới nắm được. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính đừng cờ bạc may rủi, làm dự án vững chắc mới là lựa chọn an toàn. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật đừng vì chuyện nhỏ mà mất cái lớn, vấn đề không nguyên tắc thì đừng chấp nhặt. Sức khỏe khá ổn, vận động vừa phải là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có tốt có xấu, cách nhìn nhận giai đoạn thấp điểm rất thử thách tâm lý của mỗi người. Sự nghiệp bình bình, khi làm việc gặp giai đoạn khó khăn đừng mất niềm tin, có kế hoạch học hỏi nâng cao bản thân mới là việc quan trọng, cơ hội đến mới nắm được. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính đừng cờ bạc may rủi, làm dự án vững chắc mới là lựa chọn an toàn. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật đừng vì chuyện nhỏ mà mất cái lớn, vấn đề không nguyên tắc thì đừng chấp nhặt. Sức khỏe khá ổn, vận động vừa phải là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cảm thấy làm gì cũng không thuận, đầu óc cũng chậm chạp, lúc quan trọng lại bị kẹt. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc dễ gặp tiểu nhân, nhưng hiện tại không được mơ hồ, tốt nhất sắp xếp lại suy nghĩ rồi bắt đầu làm lại. Tài lộc hơi yếu, trong đầu tư tài chính có khả năng bị kẹt vốn, hiện tại đừng hành động tùy tiện kẻo lỗ thêm. Tình cảm hơi yếu, muốn đối phương hiểu mình là việc rất khó, cả hai đều cứng nhắc không chịu nhượng bộ. Sức khỏe bình thường, chú ý vấn đề chóng mặt.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cảm thấy làm gì cũng không thuận, đầu óc cũng chậm chạp, lúc quan trọng lại bị kẹt. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc dễ gặp tiểu nhân, nhưng hiện tại không được mơ hồ, tốt nhất sắp xếp lại suy nghĩ rồi bắt đầu làm lại. Tài lộc hơi yếu, trong đầu tư tài chính có khả năng bị kẹt vốn, hiện tại đừng hành động tùy tiện kẻo lỗ thêm. Tình cảm hơi yếu, muốn đối phương hiểu mình là việc rất khó, cả hai đều cứng nhắc không chịu nhượng bộ. Sức khỏe bình thường, chú ý vấn đề chóng mặt.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ tốt nhất ít suy nghĩ lung tung, đừng lo chuyện chưa xảy ra. Sự nghiệp hơi yếu, công việc có nhiệm vụ khó chắc chắn sẽ có, nếu bắt buộc phải nhận thì đừng sợ trước, chuẩn bị kỹ phần đầu, còn lại cứ nước đến đâu chắn đến đó. Tài lộc hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày muốn gỡ lại lỗ thì phải chờ cơ hội, lật ngược tình thế không đơn giản và dễ dàng như vậy, đều cần thời gian. Tình cảm bình bình, trong mối quan hệ thân mật lo lắng quá mức chẳng khác nào tự nguyền rủa, nên nghĩ nhiều điều tốt và mong đối phương vui vẻ. Sức khỏe hơi yếu, cần quan tâm sức khỏe bản thân hơn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ tốt nhất ít suy nghĩ lung tung, đừng lo chuyện chưa xảy ra. Sự nghiệp hơi yếu, công việc có nhiệm vụ khó chắc chắn sẽ có, nếu bắt buộc phải nhận thì đừng sợ trước, chuẩn bị kỹ phần đầu, còn lại cứ nước đến đâu chắn đến đó. Tài lộc hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày muốn gỡ lại lỗ thì phải chờ cơ hội, lật ngược tình thế không đơn giản và dễ dàng như vậy, đều cần thời gian. Tình cảm bình bình, trong mối quan hệ thân mật lo lắng quá mức chẳng khác nào tự nguyền rủa, nên nghĩ nhiều điều tốt và mong đối phương vui vẻ. Sức khỏe hơi yếu, cần quan tâm sức khỏe bản thân hơn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần giữ tâm thái cởi mở, đừng từ chối học cái mới. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc có kế hoạch rõ ràng cho dự án của mình, ý thức học hỏi không được bỏ, bạn sẽ thấy những thứ này khá thú vị, làm thật thì chẳng khó khăn gì. Tài lộc khá ổn, trong sinh hoạt hàng ngày có vài dự án mới có thể quan sát trước, hiểu rõ rồi mới quyết định để tránh hố. Tình cảm khá ổn, bạn sẵn lòng trò chuyện với đối phương, cả hai có rất nhiều chủ đề để nói. Sức khỏe khá tốt, vận động vừa phải có lợi cho thân tâm.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần giữ tâm thái cởi mở, đừng từ chối học cái mới. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc có kế hoạch rõ ràng cho dự án của mình, ý thức học hỏi không được bỏ, bạn sẽ thấy những thứ này khá thú vị, làm thật thì chẳng khó khăn gì. Tài lộc khá ổn, trong sinh hoạt hàng ngày có vài dự án mới có thể quan sát trước, hiểu rõ rồi mới quyết định để tránh hố. Tình cảm khá ổn, bạn sẵn lòng trò chuyện với đối phương, cả hai có rất nhiều chủ đề để nói. Sức khỏe khá tốt, vận động vừa phải có lợi cho thân tâm.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp đừng tự cho mình là ngốc, rất nhiều chuyện chỉ là không muốn so đo mà thôi. Sự nghiệp bình thường, nơi làm việc phải đối mặt áp lực từ cấp trên hoặc xử lý lời phê bình của khách hàng, nếu không có tâm lý tốt chắc chắn không trụ nổi, tự động viên bản thân nhiều hơn. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch, không a dua thì sẽ không lỗ quá nhiều. Tình cảm bình thường, cả hai đều kiên trì nguyên tắc của mình, có cần nhượng bộ hay không tùy vào nhu cầu thực sự của bạn. Sức khỏe bình bình, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp đừng tự cho mình là ngốc, rất nhiều chuyện chỉ là không muốn so đo mà thôi. Sự nghiệp bình thường, nơi làm việc phải đối mặt áp lực từ cấp trên hoặc xử lý lời phê bình của khách hàng, nếu không có tâm lý tốt chắc chắn không trụ nổi, tự động viên bản thân nhiều hơn. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch, không a dua thì sẽ không lỗ quá nhiều. Tình cảm bình thường, cả hai đều kiên trì nguyên tắc của mình, có cần nhượng bộ hay không tùy vào nhu cầu thực sự của bạn. Sức khỏe bình bình, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá tốt, cần cho mình thời gian nghỉ ngơi, không thể cứ bận rộn mãi, nếu không cơ thể và tinh thần đều không chịu nổi. Sự nghiệp khá ổn, khi làm việc giữ tâm thái thoải mái thì kết quả thường rất tốt, chẳng có gì phải gấp gáp, cứ từ từ làm theo nhịp của mình, không ai làm loạn được. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính không đủ sức lực để ôm nhiều dự án, nên cắt giảm hợp lý. Tình cảm khá tốt, khi đối phương quan tâm mà có tâm sự thì nhất định phải nói ra, như vậy mới giảm bớt được. Sức khỏe khá tốt, giữ thân tâm thư giãn là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay khá tốt, cần cho mình thời gian nghỉ ngơi, không thể cứ bận rộn mãi, nếu không cơ thể và tinh thần đều không chịu nổi. Sự nghiệp khá ổn, khi làm việc giữ tâm thái thoải mái thì kết quả thường rất tốt, chẳng có gì phải gấp gáp, cứ từ từ làm theo nhịp của mình, không ai làm loạn được. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính không đủ sức lực để ôm nhiều dự án, nên cắt giảm hợp lý. Tình cảm khá tốt, khi đối phương quan tâm mà có tâm sự thì nhất định phải nói ra, như vậy mới giảm bớt được. Sức khỏe khá tốt, giữ thân tâm thư giãn là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay tốt, bạn rất quan tâm việc mình làm có được hồi báo ngay không, không thích bị người khác lợi dụng miễn phí. Sự nghiệp tốt, nơi làm việc khả năng cao gặp quý nhân, bản thân chú trọng kết quả, không muốn bị chiếm tiện nghi. Tài lộc khá tốt, hưởng lộc trời ban, trong đầu tư tài chính cứ làm đúng quy trình là được, dự án nào làm được thì kiên trì sẽ có thu nhập. Tình cảm hơi tốt, nửa kia không keo kiệt, sẽ bỏ ra vật chất ở mức độ nhất định, đồng thời bạn cũng không phải người chỉ biết nhận. Sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay tốt, bạn rất quan tâm việc mình làm có được hồi báo ngay không, không thích bị người khác lợi dụng miễn phí. Sự nghiệp tốt, nơi làm việc khả năng cao gặp quý nhân, bản thân chú trọng kết quả, không muốn bị chiếm tiện nghi. Tài lộc khá tốt, hưởng lộc trời ban, trong đầu tư tài chính cứ làm đúng quy trình là được, dự án nào làm được thì kiên trì sẽ có thu nhập. Tình cảm hơi tốt, nửa kia không keo kiệt, sẽ bỏ ra vật chất ở mức độ nhất định, đồng thời bạn cũng không phải người chỉ biết nhận. Sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc không quá nhẹ nhàng, có lẽ bạn cần học cách tìm niềm vui trong khó khăn. Sự nghiệp bình thường, việc cần làm thì cứ làm tốt, không cần theo đuổi hoàn hảo, gặp khó khăn đừng sợ, quá trình giải quyết cũng là cách học hỏi và nâng cao. Tài lộc bình thường trong sinh hoạt hàng ngày có khá nhiều dự án có thể làm, chọn được cái phù hợp với mình mới là quan trọng. Tình cảm bình thường, muốn ở bên nhau thoải mái thì có vài chuyện phải nhắm một mắt mở một mắt, đừng so đo. Sức khỏe khá ổn, chú ý đừng thức khuya là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc không quá nhẹ nhàng, có lẽ bạn cần học cách tìm niềm vui trong khó khăn. Sự nghiệp bình thường, việc cần làm thì cứ làm tốt, không cần theo đuổi hoàn hảo, gặp khó khăn đừng sợ, quá trình giải quyết cũng là cách học hỏi và nâng cao. Tài lộc bình thường trong sinh hoạt hàng ngày có khá nhiều dự án có thể làm, chọn được cái phù hợp với mình mới là quan trọng. Tình cảm bình thường, muốn ở bên nhau thoải mái thì có vài chuyện phải nhắm một mắt mở một mắt, đừng so đo. Sức khỏe khá ổn, chú ý đừng thức khuya là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có rắc rối xuất hiện thì đừng vội, chủ động tìm cách giải quyết mới là quan trọng. Sự nghiệp khá yếu, lúc làm việc không dễ thay đổi hiện trạng, hiện tại quan hệ giữa các nhóm lợi ích phức tạp khó hiểu, rất dễ đắc tội người khác, vẫn nên lấy hoàn thành dự án làm mục tiêu hàng đầu. Tài lộc khá yếu, trong sinh hoạt hàng ngày các khoản chi đều nhiều, vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Tình cảm hơi yếu, trong mối quan hệ thân mật quá cứng nhắc không có lợi cho tình cảm phát triển, nhượng bộ hợp lý sẽ tốt hơn cho sự hài hòa. Sức khỏe khá yếu, chú ý sức khỏe tim mạch là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có rắc rối xuất hiện thì đừng vội, chủ động tìm cách giải quyết mới là quan trọng. Sự nghiệp khá yếu, lúc làm việc không dễ thay đổi hiện trạng, hiện tại quan hệ giữa các nhóm lợi ích phức tạp khó hiểu, rất dễ đắc tội người khác, vẫn nên lấy hoàn thành dự án làm mục tiêu hàng đầu. Tài lộc khá yếu, trong sinh hoạt hàng ngày các khoản chi đều nhiều, vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Tình cảm hơi yếu, trong mối quan hệ thân mật quá cứng nhắc không có lợi cho tình cảm phát triển, nhượng bộ hợp lý sẽ tốt hơn cho sự hài hòa. Sức khỏe khá yếu, chú ý sức khỏe tim mạch là được.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT