Đời sống

Tự tay làm bánh quy Halloween ma mị, cực dễ thương

Học cách làm bánh quy Halloween đơn giản, vừa ma mị vừa dễ thương, giúp bạn và gia đình tận hưởng không khí lễ hội cuối tháng 10 ngay tại nhà.

Vân Giang (Tổng hợp)

Cuối tháng 10, khi Halloween đến gần, không khí lễ hội tràn ngập với bí ngô phát sáng, trang phục hóa trang và những câu chuyện ma quái. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để làm những chiếc bánh quy hình bí ngô, con ma hay các hình thú ngộ nghĩnh. Những chiếc bánh vừa thơm ngon vừa ma mị này giúp gia đình và bạn bè có trải nghiệm vui vẻ, sáng tạo ngay tại nhà.

36a3927bcde140bf19f0.jpg
Ảnh minh họa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

100 g bơ mềm ở nhiệt độ phòng

80 g đường

1 quả trứng

220 g bột mì (hoặc 200 g bột mì + 20 g bột cacao nếu muốn làm bánh sô-cô-la)

Giấy nướng bánh (cooking sheets)

Khuôn bánh Halloween (bí ngô, con ma, hình thú,…)

Cán lăn bột

Lò nướng

Rây bột

Cách làm bánh

Bước 1: Trộn bơ và đường

Dùng phới đánh bơ trong khoảng 5 phút cho đến khi mềm mịn. Thêm đường và trộn tiếp 5 phút cho đến khi đường hòa tan.

Bước 2: Chuẩn bị trứng

Đập trứng vào bát riêng, khuấy đều. Chia trứng thành 2–3 phần và từ từ cho vào hỗn hợp bơ đường, trộn đều từng phần. Cách này giúp hỗn hợp mịn, không tách nước.

Bước 3: Trộn bột

Rây bột mì (và bột cacao nếu dùng) để bột mịn. Chia bột thành 2–3 lần, trộn vào hỗn hợp bơ trứng cho đến khi đặc và quyện mịn.

Bước 4: Tạo hình bánh

Cán bột mỏng trên giấy nướng. Dùng khuôn ấn tạo hình các nhân vật Halloween như bí ngô, con ma hoặc các hình thú ngộ nghĩnh. Phần bột còn lại có thể tạo hình tròn, vuông hoặc cuộn tùy thích.

banh-quy.jpg
Ảnh minh họa

Bước 5: Nướng bánh

Cho bánh vào lò nướng ở 170°C trong khoảng 17 phút. Khi bánh chín vàng, lấy ra để nguội trước khi trang trí thêm bằng socola, kem đường hay kẹo mini.

Trang trí và thưởng thức

Trang trí mắt, miệng hoặc các chi tiết Halloween bằng socola, kem đường hoặc kẹo mini.

Trẻ em có thể tham gia tạo hình và trang trí, giúp không khí Halloween thêm vui nhộn.

Bánh có thể bảo quản trong hộp kín, dùng làm quà cho bạn bè hoặc gia đình.

Lưu ý nhỏ

Sử dụng bơ mềm ở nhiệt độ phòng, không dùng bơ lạnh để bột dễ trộn.

Khi nướng, theo dõi thời gian để bánh không bị cháy.

Đây là hoạt động phù hợp cho cả gia đình, nhưng cần giám sát trẻ nhỏ khi dùng lò nướng.

Với công thức đơn giản và hướng dẫn rõ ràng, bất cứ ai cũng có thể tự tay làm những chiếc bánh quy Halloween vừa đáng yêu, vừa rùng rợn, tạo không khí lễ hội cuối tháng 10 thêm vui nhộn và ngọt ngào.

