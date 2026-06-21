Trước thềm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Đại hội IX cùng các Tiểu ban giúp việc triển khai theo kế hoạch.

Theo Báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX trong tháng 5/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội IX bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Trước đó, ngày 2/4/2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã họp liên tịch, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội IX. Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhằm triển khai các công việc theo đúng tiến độ.

Tiếp đó, ngày 16/4/2026, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ 17, khóa VIII đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội IX, trong đó có Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 13/5/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp với Thường trực Đoàn Chủ tịch tổ chức cuộc họp liên tịch lần thứ tư để xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến tài liệu Đại hội, công tác chuẩn bị Đại hội và công tác nhân sự.

Về tài liệu Đại hội, các đại biểu thống nhất tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo văn kiện; tổ chức hội thảo, tọa đàm hoặc lấy ý kiến góp ý; đồng thời sớm gửi dự thảo văn kiện cùng các đề án, báo cáo liên quan trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo hướng dẫn.

Ngày 18/5/2026, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội thảo tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX, dự thảo Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX.

Công tác nhân sự Đại hội IX tiếp tục được triển khai theo quy định. Tiểu ban Nhân sự phối hợp với các Liên hiệp hội tỉnh, thành phố và các hội ngành toàn quốc trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu dự Đại hội; đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến nhân sự Ban Kiểm tra và quy trình nhân sự theo quy định.

Ngày 18/5/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Tờ trình số 410-TTr/ĐULHHVN xin chủ trương của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về công tác tổ chức Đại hội IX.

Hồ sơ gửi xin chủ trương gồm Đề án tổ chức Đại hội, Đề án nhân sự Đại hội IX cùng các dự thảo văn kiện, báo cáo theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng chỉ đạo Thường trực Đoàn Chủ tịch phối hợp với Ban Chỉ đạo Đại hội IX tiếp tục chỉ đạo các Tiểu ban và các Tổ giúp việc triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai gồm tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Điều lệ (sửa đổi), dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX; thực hiện các thủ tục về công tác cán bộ; gửi văn bản đề nghị các hội thành viên giới thiệu, đề cử nhân sự và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội; triển khai tổng kết phong trào thi đua chào mừng Đại hội IX; vận động tài trợ, hỗ trợ cho Đại hội; thiết kế bộ nhận diện Đại hội IX và các hoạt động liên quan.

Theo báo cáo, trong tháng 6/2026 và thời gian tới, sau khi Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho chủ trương tổ chức Đại hội IX, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội, Đề án nhân sự Đại hội; tổ chức các hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hội đồng Trung ương; triển khai quy trình nhân sự Đại hội IX và thực hiện các nội dung chuẩn bị Đại hội theo kế hoạch được phê duyệt.

Báo Tri thức và Cuộc sống ghi lại một số dấu ấn trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031:

Hội nghị Đoàn Chủ tịch VUSTA lần thứ 17: Thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội IX.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu chỉ đạo công tác triển khai tổ chức Đại hội.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Đại hội IX trình bày Tờ trình về xây dựng các văn kiện Đại hội IX và kế hoạch tuyên truyền Đại hội IX.