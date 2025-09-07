Trong suốt 80 năm qua, "Tiếng nói Việt Nam" luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang...", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Sáng 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam; tặng Đài Tiếng nói Việt Nam bức trướng chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: VGP.

Điểm lại những mốc son trong 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị gấp rút thành lập Đài Phát thanh quốc gia.

Đúng 11h30' ngày 7/9/1945, Đài đã phát sóng buổi phát thanh đầu tiên với lời xướng đầy tự hào: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!".

"Lời xướng ấy luôn thôi thúc nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước và là niềm phấn khởi, tự hào trong trái tim của hàng triệu triệu người Việt Nam - "Tiếng nói Việt Nam" là tiếng nói của chính nghĩa, tiếng nói của một quốc gia độc lập, là sức mạnh, ý chí của dân tộc anh hùng trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng hào hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng”, Thủ tướng bày tỏ.

Trong suốt 80 năm qua, "Tiếng nói Việt Nam" luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng...

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, "Tiếng nói Việt Nam" đã vượt qua mưa bom bão đạn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để truyền lửa yêu nước, gieo niềm tin chiến thắng, tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc.

Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, "" thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần lao động hăng say; thúc đẩy tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn.

Trong bối cảnh truyền thông thế giới biến đổi nhanh, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để thích ứng với làn sóng hội nhập quốc tế, xu thế chuyển đổi công nghệ số, cạnh tranh thông tin toàn cầu, khắc phục những hạn chế của lĩnh vực phát thanh và vươn tầm.

Với truyền thống vẻ vang, với sức mạnh và uy tín của một cơ quan truyền thông chủ lực, Thủ tướng yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên phải gìn giữ truyền thống, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp với tinh thần của báo chí cách mạng "thép trong bút, lửa trong tim".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể , quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách "Tiếng nói Việt Nam" nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Đồng thời, Đài Tiếng nói Việt Nam phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm: "Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tuỵ, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả".

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung, nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, bám sát thực tiễn, nắm bắt được cái "hồn" của cuộc sống, "hơi thở", nhịp đập của xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: "Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hoá - Sáng tạo – Hiệu quả", Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày càng phát triển vững mạnh.