Trận tử chiến rung chuyển Scotland cổ, đế chế La Mã đối đầu Caledonia

Kho tri thức

Trận tử chiến rung chuyển Scotland cổ, đế chế La Mã đối đầu Caledonia

Trận Mons Graupius năm 83 SCN được xem là một trong những trận chiến quan trọng nhất thời La Mã, ghi dấu bước ngoặt trong cuộc chinh phạt xứ Scotland cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Diễn ra tại miền bắc Scotland. Trận chiến diễn ra ở vùng đồi núi phía bắc Scotland, nơi người La Mã đối đầu với các bộ tộc Caledonia bản địa. Ảnh: Pinterest.
Được ghi chép bởi Tacitus. Hầu hết những gì ta biết về trận chiến đều đến từ nhà sử học La Mã Tacitus, con rể của tướng Agricola. Ảnh: Pinterest.
Tướng Gnaeus Julius Agricola chỉ huy quân La Mã. Agricola là chỉ huy quân La Mã, nổi tiếng với chiến lược cẩn trọng nhưng quyết liệt trong việc mở rộng lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.
Lực lượng Caledonia do Calgacus lãnh đạo. Thủ lĩnh Calgacus được Tacitus mô tả là một nhà hùng biện tài năng, đại diện cho tinh thần tự do của các bộ tộc. Ảnh: Pinterest.
Ưu thế về chiến thuật của La Mã. Quân La Mã sử dụng đội hình đồng bộ, trang bị vũ khí vượt trội, tạo lợi thế lớn trước lực lượng đông đảo nhưng thiếu tổ chức của Caledonia. Ảnh: Pinterest.
Kết cục bi thảm cho người Caledonia. Tacitus viết rằng khoảng 10.000 chiến binh Caledonia thiệt mạng, trong khi La Mã chỉ mất 360 binh sĩ. Ảnh: Pinterest.
Không xác định được địa điểm chính xác. Dù được mô tả, vị trí cụ thể của Mons Graupius vẫn chưa được xác định rõ ràng, gây tranh cãi trong giới khảo cổ. Ảnh: Pinterest.
Ý nghĩa lịch sử lâu dài. Trận Mons Graupius đánh dấu đỉnh cao của nỗ lực La Mã ở Scotland, nhưng cuối cùng đế chế không thể duy trì sự kiểm soát lâu dài tại vùng đất này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Trận Mons Graupius #Chiến tranh La Mã và Caledonia #Lịch sử Scotland cổ đại #Chiến thắng của La Mã #Tướng Agricola #Lãnh đạo Calgacus

