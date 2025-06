TP.HCM siết kiểm soát, từng bước loại bỏ xe máy cũ nát

Video: Kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe qua VNeID từ 1/7 (Theo VTV24)

Theo hướng dẫn mới từ Bộ Công an, các cá nhân và tổ chức không còn bị ràng buộc phải đăng ký xe tại một địa điểm cố định. Thay vào đó, người dân có thể tự do lựa chọn giữa Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) hoặc bất kỳ trụ sở Công an cấp xã nào trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống hoặc đặt trụ sở.